La precuela de ‘The Sopranos’ ya tiene fecha de lanzamiento y un estúpido nuevo título

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Este jueves, HBO reveló cuándo podremos ver finalmente la esperada precuela de The Sopranos de David Chase, y… eh, aún falta bastante. La película, que originalmente se tituló The Many Saints of New Ark y que aparentemente ahora se llama solo Newark por alguna razón, será lanzada hasta septiembre de 2020, informa Deadline.

Videos by VICE

Los detalles de la precuela aún son bastante escasos, pero sabemos que está ambientada a finales de la década de 1960 en Nueva Jersey durante los disturbios raciales de Newark, y que la protagonizarán Jon Bernthal, Vera Farmiga, Corey Stoll y Billy Magnussen, junto con el hijo de James Gandolfini, Michael, quien recientemente se unió al reparto para interpretar al joven Tony Soprano.

“Me interesaban Newark y la vida en Newark en ese momento”, le dijo Chase a Deadline en una entrevista sobre la película en enero pasado. “Pero lo que más me interesaba era la infancia de Tony. Me interesaba explorarla”.

Dejando de lado las noticias sobre el reparto y los detalles vagos de la trama, la única otra información que tenemos sobre la película hasta ahora es que se basa en un guión coescrito por Chase, que la dirigirá quien fuera el director de The Sopranos, Alan Taylor, y que, al parecer, tendremos que esperar todo un maldito año y medio para verla.

Por supuesto, el otoño de 2020 parece aún muy lejano, pero tiene sentido, ya que el proyecto todavía está completando su lista de actores y ni siquiera ha entrado en la etapa de producción. Sin embargo,lo que no tiene sentido es el nuevo estúpido nombre que le dieron.



The Many Saints of Newark pudo haber sido un título muy largo, pero tenía un cierto encanto, y era un guiño al personaje central de la película, Dickie Moltisanti, el padre de Christopher. Reducir su nombre a Newark la convierte en una película independiente más del montón de películas olvidables y edulcoradas que llevan el nombre de pueblos y ciudades. Aunque, en última instancia, ¿a quién le importa cómo se llama? Es una película de los Soprano. La vamos a ver.

Newark llegará a los cines el 25 de septiembre de 2020.