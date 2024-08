La precuela de ‘Game of Thrones’ será aún más oscura que la serie original

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Game of Thrones, la serie emblemática de HBO sobre zombies, dragones y familias que fornican entre ellas, llegará a su fin después de su octava y última temporada, el próximo año, pero probablemente eso no sea lo último que veamos de Westeros. La cadena televisiva ha estado trabajando en un varios spin-offs de GoT desde mucho antes de que saliera la séptima temporada, y ahora, finalmente, parece que uno tendrá la oportunidad de convertirse en una serie.

La semana pasada, HBO anunció que le dio luz verde al piloto de la primera precuela de la serie, el cual se desarrollará «miles de años» antes de los eventos de Game of Thrones. Al parecer, la próxima serie, si funciona, cubrirá todo, «desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, así como los misterios de Oriente y los Starks de la leyenda», según un comunicado.

Y, claro, suena genial poder conocer la historia del origen de Night King y demás, pero la sinopsis de HBO es frustrantemente vaga. Afortunadamente, el genio de GoT, George R.R. Martin, escribió una nueva entrada en su blog el lunes que brinda algunos detalles tentadores sobre la próxima serie.

Sí, esta es una precuela, no una continuación. Ninguno de los personajes o actores de GAME OF THRONES aparecerá en el nuevo programa. Todos los shows que hemos estado desarrollando han sido precuelas, como he mencionado antes. Este realmente pone el PRE en precuela, ya que tiene lugar no noventa años antes GAME OF THRONES (como Dunk & Egg), o unos cientos de años antes, sino más bien diez mil años antes (bueno, suponiendo que las historias orales de los Primeros Hombres sean precisas; sin embargo, hay maestres en la Ciudadela que insisten en que es la mitad de ese tiempo). Estamos en las primeras etapas del proceso, por supuesto, con la reciente autorización del programa piloto, así que todavía no tenemos director, elenco, locación, ni siquiera un título. (Mi voto sería para THE LONG NIGHT, que lo dice todo, pero me sorprendería que nos quedáramos con eso. Lo más probable es que HBO quiera utilizar la frase «game of thrones» en alguna parte del título. Lo sabremos tarde o temprano).

La primera parte de su publicación simplemente aclara lo que ya sabíamos: la nueva serie es una precuela, y tiene lugar muchísimo tiempo antes que los eventos del show original. También se encuentra aún en sus primeras etapas, por lo que el talento participante todavía no está definido, salvo por Jane Goldman, quien escribió el piloto. Pero esa pequeña broma sobre el título potencial del programa, The Long Night, nos da una pista sobre lo que está por venir.

«The Long Night» se refiere a un cierto período de la historia de Game of Thrones, hace milenios, cuando llegó el invierno y duró décadas. Esta también es, según la sabiduría tradicional, la primera vez que los White Walkers causaron estragos en Westeros, inspirando la construcción del Muro y la creación de la Guardia Nocturna. No fue una época particularmente buena.

«Hace miles de años, llegó una noche que duró una generación», la vieja Nan le explicó a Bran en la primera temporada de GoT. «Los reyes murieron congelados en sus castillos, igual que los pastores en sus chozas. Y las mujeres asfixiaron a sus bebés para no verlos morir de hambre, y lloraron, y sintieron las lágrimas congelarse en sus mejillas… En esa oscuridad, llegaron los White Walkers por primera vez. Arrasaron con ciudades y reinos, montando sus caballos muertos, cazando con sus huestes de pálidas arañas, grandes como perros de caza».

Aparentemente, esto es lo que tendremos que esperar ansiosos si a HBO termina gustándole el piloto de la precuela. ¡Prepárate para ver a algunas arañas gigantes diezmar a los antepasados de todos tus personajes favoritos de Game of Thrones!

