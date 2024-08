Le preguntamos a la gente si tendría sexo con un robot

Artículo publicado originalmente por VICE India.

El sexo es una necesidad humana que juega un papel importante en la historia de muchas culturas. Por ejemplo, en la India podemos encontrar desde grabados históricos de burros cogiéndose a una mujer, hasta la prevalencia de los fetiches de los pies que existe hoy en día; está claro que a los humanos siempre les ha gustado improvisar y ser sexys, y probablemente siempre será así.

Videos by VICE

Pero incluso cuando abrimos nuestros corazones (y piernas) a los dildos, y a otros objetos creados para brindar placer, el mundo está jugando con la tecnología para llevar la experiencia sexual a otro nivel: robots sexuales accionados por IA que están programados para complacer.

Así es, los robots sexuales son reales y vienen a cogerte exactamente como te gustaría que te cogieran. Desde los burdeles de sexualidad digital hasta los sexbots, el único tipo de dominación que puedes esperar de los robots en este momento es que estén encima de ti.

¿Pero nuestra sociedad está lista para aceptar los pitos y vaginas digitales? Le preguntamos a algunos jóvenes si cogerían con un robot:

Prianka Jain, 23, diseñadora

Image: Pratiksha Chauhan

VICE: Prianka, ¿qué tan probable es que te cojas a un robot?

Prianka Jain : Vi un documental sobre uno de esos robots sexuales hiperrealistas y se veían bastante enfermos. Si es uno de esos y puedo personalizarlo completamente de acuerdo con lo que quiero, entonces sí. Será muy divertido. Lo haría por curiosidad.

Entonces, te gustaría poder personalizarlo.

Me refiero a que el objetivo de tener un robot es obtener exactamente lo que quieres, ¿no? Puedes elegir su color de piel, su voz e incluso el tamaño de su pito. Literal, ESTÁS HACIENDO al tipo que quieres, como si estuvieras jugando a Los Sims. ¡Incluso puedes hacer que reciten poemas y caguen en la cama!

¿Y te gustaría salir con tu sexbot?

No, no podría salir a pasear con él. Lo veo como un objeto sexual, no como algo con lo que me gustaría comer o ver películas. No tendrías una cita con un consolador, ¿verdad?

Idris Bakri, 22, experto en marketing

Imagen: Amulya Chintaluri

VICE: Idris, si te dieran la oportunidad de que un robot te haga el amor, ¿lo aceptarías?

Idris Bakri: No, me daría mucho miedo que se descompusiera, hiciera corto circuito y me arrancara el pito. ¿Por qué arriesgarte cuando puedes tener lo real?

Entonces, ¿qué es lo “real” para ti?

Me gusta mucho sentir a la persona de cerca y los mimos y probablemente no puedo imaginarme haciendo eso con un robot. Además, como persona aventurera que ama la espontaneidad, quisiera que la otra persona también tomara la iniciativa de ser espontánea, lo cual no sucederá si funciona de acuerdo con los códigos algorítmicos e inteligencia artificial.

Chris Williams, 16, estudiante

Imagen: Shamani Joshi

VICE: ¿Cómo te va, Chris? Dime, ¿te gustaría regresar a casa y que un robot estuviera esperándote para complacerte?

Chris Williams: No, no creo que me gustaría. El sexo, como el amor, es una emoción muy humana y no creo que haya ninguna forma de reproducir eso. Creamos eso para nosotros mismos solo con otras personas.

¿Qué crees que lo hace tan humano?

Creo que lo que lo hace más humano es la conexión que sientes con otra persona. Sabes por lo que han pasado y eso te hace sentir más cómodo al hacerlo con ellos.

¿Crees que tienes que tener una conexión emocional para tener relaciones sexuales?

Sí, puedes tenerlo por diversión y todo eso, pero tener esa conexión emocional lo hace mucho más significativo.

Jalasaya Federoff, 29, fotógrafa

Imagen: Shamani Joshi

VICE: ¿Reemplazarías a un humano por un robot en la cama, Jalasaya?

Jalasaya Federoff: Depende de qué tan bueno sea el robot (risas). Dame el manual. Lo leeré y luego lo decidiré.

¿Cuál sería el factor decisivo?

Hay pros y contras. La ventaja sería que probablemente estaría programado para dar lo máximo, lo que significa que tendría orgasmos todo el tiempo. Pero ese sentimiento real y la emoción que obtienes con alguien mientras haces el amor estaría ausente. A menos que sea estilo I, Robot, entonces probablemente lo aceptaría.

Arnav Timsina, 26, cineasta

Imagen: Shamani Joshi

VICE: ¿Tendrías sexo con un robot, sí o no?

Arnav Timsina: ¡Sí, creo que lo intentaría! Será algo nuevo y suena aventurero.

¿Qué tipo de aventuras tienes en mente?

Si es una máquina, tendría más control sobre ella y puedo hacer lo que mi novia quiera hacer. Y si pudiera elegir algo específico, me encantaría que el robot tuviera una función de squirting. ¡Es una especie de fantasía!

Divya Rodricks, 18, artista

Imagen: Shamani Joshi

VICE: ¿Te animarías a tener sexo con un robot, Divya?

Divya Rodricks: No estoy segura porque siento que sí me daría placer, entonces por qué no, pero también sería raro porque no es algo a lo que estemos acostumbrados ni escuchemos que suceda a menudo. Es algo de lo que aún no sabemos nada y creo que el miedo a lo desconocido podría frenarme.

¿Pero no querrías probar algo nuevo?

Creo que el sexo es un proceso de aprendizaje. El sexo para mí ahora mismo es algo que haces con alguien con quien te conectas. Tal vez a medida que envejezco, lo veré más como una forma de auto placer, pero en este momento así es como me siento.

Sigue a Shamani Joshi en Instagram.