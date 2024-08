Le preguntamos a la gente ‘¿Qué te mata la pasión?’

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Es una historia tan antigua como el tiempo. Un chico conoce a una chica, la chica cae bajo el hechizo de los chistes tontos del chico, salen, se besan apasionadamente, y luego el chico dice algo como: “Espera, voy por algo”. La chica cree que él amablemente va en busca de un condón para mantener todas sus enfermedades transmisibles lejos de ella, pero de repente él reaparece con un vibrador y susurra: “¿Puedo meter esto en tu trasero?”.

Videos by VICE

Esto es lo que los expertos llaman un acto “mata pasiones”. Y es a lo que Meatloaf se refiere al cantar: I’d do anything for love, but I just won’t do that [Haría cualquier cosa por amor, pero eso no lo haré]. Así que para averiguar qué es lo que los miembros del público en general no harían, o dónde están sus límites, decidimos salir a preguntar.

Claire, 21

Trabaja en la industria hotelera

VICE: Oye, Claire, ¿qué te mata la pasión?

Claire: La homofobia. Ser queer es difícil, pero ser homofóbico no lo es. La homofobia es muy común. No aceptar a las personas por lo que son me rompe el corazón y también me mata la pasión.

Yo no soy homofóbica en lo absoluto. ¿Te prendo?

Sí, definitivamente.

Genial.

Chris, 26

Trabaja para una agencia de diseño sueca sin nombre

Chris, ¿qué te mata la pasión?

Los penes circuncidados. No hay sabor ni nada qué comer ahí. Además, es mutilación genital. ¿En serio creen que un bebé de dos días tiene alguna opción? ¿Qué tiene la oportunidad de decir: “Mami, mami, no me quites el prepucio”? No, no la tiene.

Aunque es más higiénico.

Estoy de acuerdo, pero prefiero los penes al natural.

¿Alguna vez has tenido que lidiar con un pene circuncidado?

Sí, algunas veces. Miré hacia abajo y me dije: “¡Ay, Dios mío, no hay piel, no hay nada para mordisquear ahí!”. Fue muy aburrido, siempre. Si el chico es perfecto pero su pene está circuncidado, la verdad, hago una lista de pros y contras en mi cabeza. Y estar circuncidado obviamente es uno de los contras.

Eres duro, Chris. Un pene es un pene.

Tienes razón… Tal vez aprendí algo hoy. Supongo que tengo que seguir más el dogma que dice que lo importante no es cómo se ve, sino cómo lo usas.

Betty, 27

Estudiante de moda

Oye Betty, ¿qué te mata la pasión?

Los chicos que usan su poder masculino para dominar el espacio. En dos palabras: la hipermasculinidad, y el patriarcado.

Profundiza, por favor.

Por ejemplo, un chico escandaloso en un grupo grande, insultando y bebiendo cerveza todo el día.

Como la mayoría de los chicos aquí, Betty.

Sí. ¡Mierda!

Supongo que no te gusta ser dominada.

Ay, no, no, no. Depende del contexto. Si sucede entre adultos y con consentimiento, es genial. Me gusta que me dominen a veces.

¿Hay algo más que te mate la pasión?

Sí, me parece muy poco atractivo que la gente intente verse cool. O, demasiado cool. Eso no me parece cool en lo más mínimo.

Sean, 28

Ilustrador

¿Qué te mata la pasión, Sean?

Las personas que no van rápido.

¿Estamos hablando de sexo, Sean?

Sí.

De acuerdo, solo pensé que era mejor preguntar.

Ya sabes, alguien que no tiene energía, que no puede seguirme el paso.

¿Te prende una persona con TDAH?

Claro, ¿por qué no? Quiero a alguien que mantenga mi mente activa.

Aunque, no pareces ser alguien con mucha energía.

Mmmh.

Ben, 24

Estilista

¿Qué te mata la pasión?

Bueno, me encanta el sexo. El buen sexo

Me alegra saber eso, Ben.

Así que creo que lo que más mata mi pasión es una pareja que no considere mis sentimientos en la cama y lo que me hace sentir bien. Es importante hablar durante el sexo. O alguien que llegue primero al orgasmo y no me deje llegar después. Que se vaya a la mierda esa gente.

Pobrecito. ¿Eso te sucede a menudo?

A veces. Es muy triste porque te quedas pensando: “Oye, me duelen las bolas”. Pero tengo la suerte de haber conocido a alguien muy respetuoso que me espera hasta que me vengo. Venirnos al mismo tiempo es un sentimiento muy agradable.

Sí, pero una cosa es esperar, y otra es-pe-rar…

Sí, no siempre es un momento divertido.

Emily, 24

Estudiante de moda

Hey, Emily, ¿qué te mata la pasión?

La gente que come carne no me resulta muy atractiva. Probablemente se deba a que soy vegana.

Aquí vamos. Entonces, ¿alguien que come tofu es sexy?

Sí. Pero lo más sexy es alguien que come frutas.

¿Qué fruta te excita?

El mango es bastante sexy. O un durión.

Tuve que leer el artículo “Cómo comer durión” en wikiHow para saber cómo comer esa cosa.

Sí, es una fruta bastante rara de Malasia. No creo que mucha gente la encuentre atractiva porque tiene un olor horrible. Una especie de mezcla entre mierda, cebolla y vómito. Pero es un afrodisíaco muy intenso, te lo puedo asegurar.

Sigue a Sophie en Twitter.