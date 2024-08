Preguntas que siempre quisiste hacerle a una fanática de los asesinos seriales

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Los fanáticos de las historias de crimen son una amplia asociación de blogs (usualmente Tumblrs) dedicados a discutir, debatir, y a veces elogiar a los asesinos seriales. La subcultura exhibe las características usuales de los hobbies por Internet: hay mucho arte aficionado, fan fiction, y una sed por las teorías de conspiración. Y por alguna razón, ciertos nombres atraen más atención que otros. Tiradores de escuelas secundarias como los asesinos de Columbine surgen muchas veces dentro de la comunidad, así como la colección usual de psicópatas de renombre—Ted Bundy, Jeffery Dahmer, y John Wayne Gacy.

Pero, quizás lo más interesante de todo, es la forma en que gran parte de las discusiones de la comunidad son lideradas por chicas adolescentes.

Para entender la fascinación y (ocasional) atracción sexual que todos estos bloggeros muestran por los monstruos, contactamos a una de 16 años, la blogger radicada en Estados Unidos tras la cuenta de Tumblr llamada “Cherry-pipe-bomb”. Y debido a su edad, la dejaremos anónima, y la llamaremos Cherry.

VICE: Hola Cherry cuéntanos de tu Tumblr ¿Qué posteas?

Cherry: Es un blog mixto. Tengo información de asesinos en masa, asesinos seriales, las tragedias en sí mismas, fotos de escenas del crimen, y listas de víctimas.

¿Cuáles son los asesinos que te parecen más interesantes y por qué?

Si tengo que elegir, mis dos favoritos serían Dylan Klebold y Eric Harris [de la infamia de Columbine]. Son interesantes para mí porque veo fragmentos y cosas de mí misma en sus historias. El acoso y tormento que vivieron durante sus años en la escuela secundaria Columbine, las entradas para el periódico que escribían, y los vídeos caseros que crearon para escapar a la realidad. La ira y tristeza que creció dentro de ellos, y la actitud romántica desesperada de Dylan—son todas cosas con las que me puedo identificar en cierto nivel. Uno puede ver realmente qué tipo de personas eran de verdad.

También el caso en sí mismo está muy lleno de información. Es casi demente ver el tipo de información que encuentra la gente cuando se dedica a su investigación. Parece que incluso 19 años después, todavía se están juntando nuevos datos. Nuevas fotos siguen encontrándose. La esperanza actual entre la comunidad es la divulgación de las cintas grabadas en el sótano. Esto mantiene a los investigadores de Columbine emocionados, solo para ver lo que descubrirán a continuación.

¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos sobre la comunidad fanática de las historias de crimen?

Las personas suelen asumir que todos encuentran a los asesinos atractivos, o quieren tener sexo o intimar con asesinos. Puedo confirmar que eso no es cierto. No todos los asociados con la comunidad quieren llegar a ser íntimos con ellos. Solo algunos nos parecen atractivos, nada más.

¿Alguna vez has fantaseado con un asesino serial?

Solo he soñado alguna vez con una persona de una forma romántica, y fue con Dylan Klebold. Una vez me quedé dormida escuchando una melodía suave y terminé imaginando cómo habría sido estar ahí, antes de la masacre, cuando Dylan era solo un chico adolescente normal. Soñé que salíamos al campo y nos divertíamos con sus amigos. Grabamos algunos vídeos caseros tontos, paramos en su trabajo después de la escuela para comer algo. Nos relajamos, jugamos vídeo juegos, y nos quedamos despiertos toda la noche solo para mantener conversaciones profundas y sinceras. Era una persona muy cariñosa, y creo que quizás si yo hubiera podido ser la persona que él cuidara —si lo hubiera escuchado e intentado ayudar—, hubiera podido prevenir la masacre y el mundo podría ser muy diferente. No puedo evitar soñar sobre lo que hubiera podido ser si su vida hubiera tomado un camino diferente.



¿Estás diciendo que soñaste con salir con Dylan Klebold?

Solo si salía con él antes de la masacre. Cuando se trata del tiroteo del 20 de abril de 1999, tendría que decir que nunca habría sido capaz de apoyarlo. Él estaba equivocado al hacer lo que hizo, y ninguna cantidad de amor, admiración, o cariño de parte mía hubiera podrido nunca cambiar eso.

Pero, si saliera con Dylan antes de que se convirtiera en la persona en que se convirtió, honestamente me habría encantado haberlo llevado a los bolos. Tiene fragmentos en su diario en los que escribió sobre los bolos y lo mucho que se divertía ahí, también muchas personas que lo conocían decían que cuando se sentía triste o tenía un día libre, pasaba casi el día entero con sus amigos jugando bolos y divirtiéndose. Con Eric, por otro lado, me hubiera quedado en casa para ver muchas películas de terror. Eric parecía amar las películas de terror.

¿Quién, en tu opinión, es el asesino serial más atractivo?

En mi opinión, basándome solo en la persona y no en sus actos, escogería a Ted Bundy. Tenía la apariencia, tenía el cerebro y simplemente era tan… misterioso. Hay mucho hoy en día que todavía no sabemos sobre él. Yo misma no lo entiendo, pero por alguna razón, me interesa. De nuevo, NO justifico lo que hizo, fue equivocado y horroroso, pero si las apariencias mataran, él sería un asesino sin importar el camino que eligiera.



¿Cómo respondes a las personas que creen que condonas la violencia?

Bueno, simplemente les digo que en un momento sí condoné los actos de violencia. En un momento, creía que estas personas tenían buenas razones para hacer lo que hicieron, pero ahora sé que estaba equivocada al pensar eso.

Lo que pasó fue que tenía un amigo que fue víctima de violencia, y no sobrevivió. Ya era parte del grupo de fans en ese momento. Así que cuando recibí la llamada y supe lo que le pasó a mi amigo, me destrozó. Fui testigo de primera mano del dolor y sufrimiento que estas personas causaban a otros al arrebatar a las personas que querían y apreciaban.

Estaban dejando heridas en corazones que nunca sanarían de nuevo por completo. Ahí fue cuando me di cuenta de que sin importar las razones por las que cometen estos actos, están equivocados.

¿Cuáles fueron algunas de las reacciones que obtuviste de las personas cuando les contaste de tu blog?

Bueno, la primera persona a la que le conté fue a mi madre. Ella estaba preocupada al principio, no creía que mis intereses fueran “normales” pero tuvo mente abierta y me dijo que mientras yo estuviera feliz y disfrutando haciendo algo como investigar a estas personas, debería ser abierta y estar feliz de hacerlo.

Otras personas no son tan comprensivas. De hecho perdí algunos amigos a causa de mi interés en las historias de crimen. Ellos creían que era rara. Estas personas de hecho me reportaron con la directora de mi colegio, diciendo que estaban “preocupadas sobre mis intereses”. Terminé siendo llevada a una oficina con los tres asistentes de la directora de la escuela, la directora misma, y un oficial de recursos del campus.

Me hablaron y me cuestionaron por dos horas. Me pidieron que mostrara mi blog y yo acepté felizmente. Entregué mi teléfono y les dejé ver todo lo que tenía, no estaba avergonzada. Después de eso, pidieron al oficial de recursos del campus que me escoltara a mis clases por los dos días siguientes, porque mis intereses les preocupaban. Cuando algunas personas veían al oficial caminando conmigo alrededor de la escuela ellos pensaban que me estaba convirtiendo una amenaza y comenzaron a evitarme. Honestamente no me importaba para nada, soy una miembro orgullosa de esta comunidad, y nadie nunca cambiará eso.

¿Sientes empatía por ciertos asesinos?

Siento simpatía por todos los asesinos, porque ellos desperdician sus vidas. El hecho de que llegaron a convertirse en monstruos y cometieron actos tan violentos para sentirse “bien” es terrible. Lo que es incluso peor es que ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Eso no significa que yo crea que sean inocentes, para nada.

No entiendo por qué hicieron las cosas que hicieron, pero siempre sentiré pena por lo que vivieron y lo que creyeron que tenían que hacer, los sentimientos de desesperación que tuvieron. Siempre sentiré una tristeza persistente al saber que estas personas son llevadas al borde de la locura porque no se sienten aceptados ni amados.

