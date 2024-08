Prepárate para una película espeluznante de ‘Rugrats’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los niños de los noventa pueden estar felices: Paramount Players está reviviendo el clásico Rugrats de Nickelodeon, la caricatura de bebés con caras inquietantemente grandes. “Rugrats es una de las caricaturas más celebradas en la historia de la televisión, y estamos encantados de que un público completamente nuevo conozca a estos personajes emblemáticos en nuevas aventuras”, Sarah Levy, la presidenta interina de Nickelodeon y COO de Viacom Media Networks, le dijo al Wrap.



Los creadores de la serie original regresarán al programa como productores ejecutivos en 26 episodios nuevos. La caricatura también se convertirá en una “película de acción en vivo con personajes CGI”, supuestamente programada para el 13 de noviembre de 2020.

Puede que esto no sea tan sorprendente, dado el reciente historial de Disney de remakes de acción en vivo: Beauty and the Beast, de 2017, ganó más de mil millones de dólares. La caricatura original de Rugrats era muy apreciada, ganó cuatro premios Daytime Emmy y obtuvo una estrella de Hollywood durante su gira de 13 años, y The Rugrats Movie y The Rugrats en Paris ganaron más de 100 millones de dólares cada una. La innovación aquí son los niños pequeños con CGI de acción en vivo que se van de aventura, pero eso podría ponernos en una postura extraña. La única caricatura de Nickelodeon de los 90 en acción en vivo más espeluznante que puedo imaginar es un CGI de CatDog.

Rugrats se unirá a otros reboots recientes de los favoritos de Nickelodeon, incluyendo Blue’s Clues, ¡Hey Arnold! y películas de televisión que revivieron Invader Zim y Rocko’s Modern Life, permitiendo a una generación que creció con estas franquicias forzar su nostalgia en sus propios hijos. Hay que cruzar los dedos para que hagan una de Rocket Power y The Wild Thornberrys para la próxima.

