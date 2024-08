Nadie le preguntó, pero el presidente de Filipinas declaró que tiene un gran pene

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

A veces, cuando estoy haciendo mis necesidades en el baño y no tengo nada que leer, mi mente se deja llevar. El aburrimiento me provoca pensar en cosas que van más allá de lo que la gente puede imaginarse. Cosas que no puedo hacer en ninguna parte. Cosas que no puedo decirle a nadie. Cosas que no pueden ser escuchadas. Creo que sabes a lo que me refiero.

Nada de lo que he pensado –y mucho menos he dicho en público– se acerca a las cosas que salen de la boca del presidente filipino, Rodrigo Duterte, casi cada semana.

En un mitin de campaña la semana pasada, Duterte dijo que tiene el pito tan grande, que siempre está “apuntando hacia arriba”. Que durante sus viajes a la YMCA cuando era estudiante, llamaba mucho la atención cuando caminaba desnudo. Que le agradece a su padre por haberle dado el gen de tener el pito grande.

Después de llamar “feo” al candidato senatorial de la oposición Chel Diokno (no es la primera vez que hace esto), Duterte dijo que un hombre se mide por su carácter. Luego dijo que la buena apariencia de un hombre no importa si tiene un pene pequeño. Tampoco es la primera vez que habla de su pito.

También dijo que habría sido muy infeliz si Dios le hubiera dado un pene pequeño. La multitud se rió, como siempre.

Es desconcertante que siga dando material desde que fue elegido hace tres años. A estas alturas, su lenguaje explícito es normal, pero cada cosa que dice es completamente insólita.

Imagina tener que transcribir sus discursos. Imagínate ser Salvador Panelo, su portavoz presidencial. Mejor aún, imagina trabajar bajo su mando. Cómo le das la vuelta a sus palabras, o haces que suene… mejor.

Tengo una idea. Hagamos una recopilación de los posibles titulares de Duterte: “Duterte proclama que tiene un gran pene en un mitin de campaña”. “Duterte le dice a Barack Obama que no haga declaraciones sobre asesinatos extrajudiciales en un foro internacional”. “Duterte bromea sobre un misionero australiano en un evento de campaña”.

Una cosa es segura: no hay nada que impida que este hombre diga lo que le venga en gana. Pero una llamada de atención no le haría daño.