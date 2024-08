El primer show en Netflix de los Obama podría ser sobre el gobierno incompetente de Trump

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En mayo, Netflix firmó un gran acuerdo con Barack y Michelle Obama para producir una serie de programas para el servicio de streaming. Ahora, seis meses después, al parecer ya encontraron su primer proyecto: una serie sobre lo que está pasando dentro del desastre disfuncional que es el gobierno estadounidense.

Según Deadline, los Obama han adquirido los derechos del último libro de Michael Lewis, The Fifth Risk, y esperan convertirlo en una potencial serie para Netflix. En su nuevo libro, Lewis, el autor de Moneyball y The Big Short, investigó el catastrófico estado de las agencias federales estadounidenses bajo la administración de Trump, y cómo al presidente al parecer nada de eso le importa, comenzando con el desastre que fue la transición entre su administración y la administración saliente de Obama.

“La administración de Trump simplemente estuvo ausente”, explicó Lewis a NPR en una entrevista reciente sobre el libro. “En todo el gobierno, los espacios de estacionamiento estaban vacíos, los pequeños sándwiches de aperitivo se quedaron ahí sin que nadie se los comiera, y los informes nadie los abrió. De hecho, cuando llegué unos meses después, fui la primera persona en escuchar la información que la administración de Trump debía haber ido a recibir”.

Agregó que cuando la administración de Trump finalmente ocupó algunos puestos en las diferentes agencias con un poco de personal, como en el Departamento de Energía y el Departamento de Agricultura, “muy pocos [de los nuevos contratados] estaban calificados para los trabajos que se les asignaron”.

Este parece ser un muy buen primer proyecto para los Obama: los libros anteriores de Lewis fueron adaptados al cine con mucho éxito, y esto es algo que el expresidente está muy bien calificado para discutir. Se espera que Lewis dé más detalles sobre el proyecto durante una entrevista en el podcast de Katie Couric el jueves. Hasta entonces, es difícil decir con seguridad qué hará la exprimera pareja de los Estados Unidos con The Fifth Risk, pero todo esto suena como a que Barack y Michelle quieren hacer una serie completa sobre cómo todo se fue al diablo después de que ellos abandonaran la Casa Blanca.

Obama originalmente dijo que la idea era trabajar en “apoyar a las personas y contar sus historias” en sus proyectos de Netflix, pero al parecer, tienen que hacer por lo menos un recuento sobre la ineptitud total de Trump antes de pasar a las series edificantes que harán más adelante.

