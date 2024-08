Existen varias maneras de rayar la calle. Desde un pequeño tag hasta un mensaje político en un monumento histórico, los graffitis tienen funciones y razones de ser distintas, así como diferentes sanciones. En México la autoridad se involucra cuando afectan a terceros o cuando se utilizan como lenguaje secreto para comunicarse con delincuentes o contribuye al deterioro urbano.

Desde 2003 existe en la Ciudad de México la Unidad Graffiti, creada por la Secretaria de Seguridad Pública para evitar la práctica del graffiti urbano del tipo ilegal y recuperar los espacios afectados por esta práctica. De acuerdo con datos de la SSP “El graffiti ilegal se practica inicialmente por estudiantes de nivel medio y medio superior —entre 11 y 17 años— y las pintas generalmente parten desde su escuela, abarcando su entorno geográfico cercano”.

El artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica dice que son infracciones contra el entorno urbano dañar, pintar o maltratar las fachadas de inmuebles públicos sin autorización previa. Te pueden infraccionar con hasta 36 horas en los separos o con una multa de 1,370 pesos aproximadamente, según las circunstancias y el veredicto del juez.

Platicamos con Humberto Reyes, jefe de la Unidad Graffiti de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que nos contara qué hacer si te atrapan graffiteando así como el camino legal para hacerlo.

VICE: ¿Qué pasa si te atrapan graffiteando?

Humberto Reyes: El tema de las faltas administrativas esta dentro de la Ley de Cultura Cívica. Nos basamos en el artículo 26, básicamente en la fracción V. Una falta administrativa por afectación al entorno puede ser un graffiti, es decir, que un chico o una chica esté rayando. Pero también puede ser alguien que este pegando un cartel publicitario sin permiso, alguien que esté ofertando sus servicios y pegue un cartel en un espacio que no es el suyo. Este artículo abarca maltratar, ensuciar y perjudicar el entorno y la imagen urbana. Es un falta administrativa, no es un delito; el juez debe determinar la sanción económica o el tiempo que la persona debe quedarse en los separos, que puede ser de 12, 24 o 36 horas, o una multa de 1,370 pesos aproximadamente. En el caso de los menores de edad, se llama a sus padres o tutores. A partir de los doce años una persona puede ser presentada ante el juez cívico por una falta administrativa. La sanción también puede ser verbal, un regaño por parte de juez hacia los tutores o tener que pagar una multa.

¿Cuáles son los tipos de graffiti que existen?

Hay tres tipos de intervención. La primera es la más sencilla y la que más conocemos en la ciudad: es la ilegal, que es la que muchas veces ven las personas, los rayones. La otra opción es el graffiti vandálico, que es la afectación al patrimonio. Y el último es el graffiti legal, que es lo que nosotros proponemos. Es decir, que pidan permiso, que los chicos estén seguros, que sea un espacio digno y justo, que tengan las herramientas adecuadas para expresarse. Nosotros buscamos que los chavos tengan espacios para expresarse, como las escuelas. Acercamos mamparas, materiales, gestionamos instancias locales para que les brinden muros, para que pueda permanecer seis o siete meses la pinta y que se vaya renovando, para que los chicos y las chicas que quieran expresarse lo hagan de una forma segura.

¿Cuál es la diferencia entre graffiti ilegal y vandálico?

El graffiti de tipo ilegal es el que se realiza sin permiso alguno en el entorno urbano, como puede ser un espacio público o propiedad privada. Es el tag o la firma o las calcomanías, y es a través de éste que se pueden comunicar las pandillas. El graffiti de tipo vandálico es el que de igual manera se realiza sin permiso alguno, pero que se realiza en propiedades que por su construcción, antigüedad, arquitectura en importancia social, son de carácter patrimonial e histórico, importantes para la población en general, como los edificios catalogados por el INAH, zonas arqueológicas, casas antiguas, etcétera. La mayor cantidad de afectación de graffiti vandálico lo tienen monumentos históricos, y en su mayoría no han sido afectados por grafiteros sino por gente que participa en manifestaciones.

¿Que hacer si te agarran graffiteando?

Tienes que conocer tus derechos y obligaciones. Cuando una persona está afectando el entorno por ensuciar, maltratar o rayar un patrimonio que no es el suyo y llega un oficial preventivo les leerá sus derechos. A partir de ahí son presentados al juez cívico, quien determina la sanción dependiendo de diversos factores, entre ellos, si es menor de edad. Si la falta es una afectación al entorno, como por ejemplo la publicidad, ya no pasa al juez cívico, sino al ministerio público. Las personas que ofertan sus servicios o que hacen anuncios de espectaculares sin autorización entran al tema de publicidad exterior y ya son multas de hasta 80,000 o 90,000 pesos. Ahí ya no es sanción sino multa. Pero en el tema de los graffitis no va más allá de que cumplan su sanción y paguen la multa.

¿Cómo afecta un graffiti a una comunidad?

La cosa es que cuando hay graffiti ilegal hay una percepción de inseguridad, por lo tanto aumentan los delitos. En cambio, cuando hay una pinta legal que tiene un mensaje y un motivo, alegra y modifica los espacios, hace que la gente perciba y se comporte diferente. Nosotros buscamos el mejoramiento del entorno a través de mejorar la comunidad y el tejido social, motivar a la gente para actuar diferente. Por eso apoyamos mucho las pintas. Somos un vínculo para que se pueda intervenir la ciudad.

¿Cómo se pueden poner en contacto con la Unidad Graffiti?

Por correo electrónico: unidadgrafiti@gmail.com o repyug.sspcdmx@gmail.com, mediante un oficio solicitan el apoyo de la Unidad Graffiti para hacer una pinta, para asesorarlos de cómo se pide un permiso. También podemos acercarlos con más graffiteros o ayudarlos a obtener materiales.