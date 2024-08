¿Qué hacer si te atrapan teniendo sexo en la calle?

En México no existe ningún reglamento, código o ley que regule específicamente las relaciones sexuales en vía pública. Esto, más que permitirlo, ha convertido el coito a aire libre en un negocio fructuoso para los policías que aprovechan esta ambigüedad legal para abusar de su autoridad.

A veces el amor te alcanza donde menos lo esperas: en el coche o alguna calle desierta, un parque o algún callejón oscuro. Coger al aire libre también es una fuente de pasión y adrenalina. Pero antes de hacerlo asegúrate de estar en un lugar donde no molestes a nadie, ya que no faltará quien se aproveche de tu calentura para sacar ventaja al respecto.

El artículo 16 constitucional dice que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Para entender a fondo las consecuencias de tener sexo en la vía pública, entrevistamos a Francisco Ramírez, quien tiene una maestría de Derecho Procesal Penal y durante diez años ha trabajado en Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia a nivel federal, local y municipal. Como director al mando de Fuerza Ciudadana en Zamora, Michoacán, vio decenas de casos de abusos de autoridad y conoce los discursos más comunes con los cuales los policías tratan de engañar a los ciudadanos. Esto fue lo que nos dijo:

VICE: ¿Qué pasa si te atrapan teniendo sexo en vía pública?

Francisco Ramirez: Es importante citar que los artículos 14 y 16 de la Constitución dicen que nadie puede ser molestado en sus bienes. Entonces, en este caso, el hecho de tener una relación sexual dentro de un vehículo no se encuentra sancionado, por lo tanto no podrían hacer una remisión de las personas que se encuentran dentro de este. Hay policías que se exceden en sus facultades; eso es abuso de autoridad. A veces los policías solicitan hasta una grúa para llevarse el vehículo al corralón y a las personas que se encuentran dentro las presentan ante el juez cívico. En un momento dado puedes llamar vía telefónica a la Unidad de Asuntos Internos, que se encarga de ver cuál es la mala conducta que desempeñan los policías o el exceso de facultades.

¿Te pueden detener bajo los términos de «faltas a la moral»?

Se ha hecho una costumbre que cuando alguien tiene relaciones sexuales dentro de un vehículo, llegan los policías y te manifiestan que son “faltas a la moral” con la finalidad de obtener dinero de una manera que no es correcta o de presentarte ante el juzgado cívico. La Ley de Cultura Cívica no contempla en ninguno de sus artículos esta falta como tal. El término “faltas a la moral” es una aberración que en la ley no existe. Hay un artículo expreso en el cual la mayoría de los policías encuadran ese tipo de acciones: en el artículo 23 en la fracción primera, se utiliza el término especifico de “vejar”, que significa causar un daño o una molestia. Esto es una falta administrativa y no un delito. Lo que usualmente te dicen es: “a petición de uno de los vecinos estás faltando a la moral”, término que jurídicamente no existe. Quien tiene un poquito más de conocimiento de la ley manifiesta que estas violentando el artículo 23 en su fracción primera, de vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona. La finalidad de esta ley es tener una armonía entre los ciudadanos, pero no hay un fracción que sancione las relaciones sexuales en el carro.

¿En qué situación sí me pueden infraccionar?

Lo que sí está sancionado es el hecho de fomentar la prostitución. Dicho de otro modo, que contrates una prostituta y tengas sexo con ella en el coche o en la calle. El artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica dice que “son infracciones contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio, en todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista una queja vecinal”. Es decir, cuando haya una persona que impute directamente que se esta ejerciendo la prostitución, ahí procederá la falta administrativa y el policía hará la remisión ante el juez cívico para sancionar con una multa o un arresto que no debe exceder las 36 horas que marca la ley.

«En todo caso, tiene que haber una persona que te señale directamente o que se haya quejado y que se presente al juzgado cívico para que sea debidamente fundado o motivado ese acto de violencia».

¿Qué puede y qué no puede hacer un policía?

Lo primero que usualmente hacen los policías, te lo digo por experiencia, es intentar bajar del vehículo a las personas que se encuentran a bordo con el fin de hacerles una revisión y ver que estaban teniendo relaciones. En dicha situación, las personas que se encuentra dentro del vehículo no deben descender. Deben bajar la ventanilla, preguntar cuál es el motivo por el cual los están abordando, porque cualquier acto de la autoridad debe estar fundado y motivado ya que no se esta violentando ningún tipo de reglamento, código o ley. También recordemos que en el pedir está el dar, y las función del policía es la prevención del delito.

Hay una circular que emitió la Secretaría de Seguridad Pública que manifiesta que en los filtros de revisión te pueden parar y hacer descender del vehículo cuando se acaba de cometer un delito y tu vehículo tiene características similares al que cometió el delito. Es decir, hay un ilícito previo a que el policía te aborde. Pero en esta situación nadie debe descender de su vehículo. Por otro lado, los documentos como licencia o tarjeta de circulación no tienen forzosamente que entregarse; pueden únicamente mostrarse por la ventanilla. Es riesgoso que el policía revise por dentro tu coche. Todos sabemos cómo esta la corrupción en el país. Hay veces que de ahí derivan delitos, porque los mismos policías por cumplir con las metas que sus mandos les piden, hasta te meten estupefacientes o algún tipo de droga con el fin de ponerte a disposición de la autoridad ministerial o con la finalidad de obtener una ganancia de manera ilícita. Entonces el consejo para todos es que si los sorprenden teniendo relaciones dentro de su vehículo, no se dejen y exhiban los documentos que se les requieran.

La palabra vejar en el artículo antes mencionado lo deja muy al libre albredío. Puede provocar que el juez cívico dé por satisfechas las condiciones para poderlos remitir al juzgado cívico. En todo caso, tiene que haber una persona que te señale directamente o que se haya quejado y que se presente al juzgado cívico para que sea debidamente fundado o motivado ese acto de violencia.

¿Con qué argumentos y artículos nos podemos defender?

Con el artículo 14 y 16 de la Constitución. También solicitar al policía que te dé el fundamento legal con el cuál se esta vulnerando alguna ley con la conducta que se esta desempeñando dentro o fuera del vehículo.

¿Qué actos concretos debe realizar el ciudadano para que el policía no se exceda en sus funciones?

Es difícil, porque en la mayoría de las veces el policía ni conoce la ley. Si estas dentro de un vehículo, no debes descender. Si estas en la calle, no pongas resistencia, ya que esto puede derivar en un delito o alguna falta que sí esta debidamente fundamentada, entonces no se debe poner resistencia al aseguramiento de los policías. Debes saber que tienes derecho a hacer una llamada en cuanto llegues con el juez cívico, hablar a un abogado y solicitar que promueva un amparo administrativo por abuso de autoridad. Que quede claro que este tipo de actos son actos administrativos; no son actos de carácter penal. En ocasiones los policías manifiestan que los van a poner a disposición del ministerio público porque están cometiendo un delito, entonces la gente que desconoce las leyes se espanta y cree que se va ir a la cárcel. Esto es mentira; en todo caso, podría enfocarse a una falta administrativa. Lo más sano para todos es dejar que los policías lleven a cabo su trabajo en caso de que se encuentren abajo de un vehículo. Si se encuentran arriba de un vehículo, no descender del mismo, mostrar documentos y tratar de entablar una comunicación a través de la ventanilla y decirle que haga lo que crea pertinente en razón de que no están violentando ninguna ley.

¿Qué recomiendas ante estas circunstancias?

Que no se encuentren en los vehículos por mucho tiempo ya que el índice delictivo es muy alto en la Ciudad de México y en todo el país. Procurar tener relaciones sexuales en un lugar privado, porque van a existir muchos abusos por parte de las autoridades. Es una tradición para los policías detenerte por “faltas a la moral”. Con eso te espantan. Te quieren amedrentar y uno, por desconocimiento de la ley, se deja llevar y terminamos dando dinero, que es lo que buscan ellos, la extorsión. Eso sí es un delito grave, porque el hecho está siendo cometido por un cuerpo policiaco. Es un hecho grave que puede ser denunciado ante la fiscalía de servidores públicos. Es necesario tomar el número de placa, la fecha y el horario en el cual desempeñaron esa acción, así como saber el nombre de los servidores públicos que cometieron esos actos, que se convierten en un delito.

¿En que número pueden reportar abuso de autoridad?

52-08-98-98 disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.

