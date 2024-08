¿Qué le pasa a tu perro si le das marihuana?

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Jamás pensé escribir esto, pero el tema de los animales que comen cannabis se está volviendo cada vez más relevante.

Videos by VICE

El año pasado, The Cannabist informó que la cantidad de personas que hicieron preguntas en answer.com sobre la marihuana y las mascotas había aumentado un 65 por ciento, con una conexión a la legalización de la mariguana cada vez más generalizada en todo Estados Unidos. Hace unos días, VICE Canadá informó que los veterinarios se están preparando para lidiar con un aumento de mascotas envenenadas por cannabis cuando la marihuana recreativa se vuelva legal en octubre. Entonces, hay que hablar del tema.

Le llamé a Gudrun Ravetz, vicepresidente de la Asociación Veterinaria Británica, para averiguar qué tan peligrosa es la hierba para nuestros pequeños y adorables amigos.

Algunas personas en Colorado fumando hierba con su perro al lado. Foto: Blaine Harrington III/Alamy Foto de archivo

VICE: ¿Qué tan tóxico es el cannabis para los animales?

Gudrun Ravetz: El cannabis es tóxico para cualquier animal, exactamente de la misma manera que lo es con los humanos. Lo que sucede con los animales es que varían enormemente de tamaño, por lo que algunos pueden alcanzar niveles tóxicos mucho más rápido que los humanos. Además, su cuerpo, dependiendo de su fisiología, puede hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, algo que para nosotros es inofensivo, como el chocolate; es venenoso para los perros por la manera en que se descompone en el cuerpo. Sin embargo, hasta el momento, no tenemos ninguna investigación formal con cannabis.

¿Qué síntomas es probable que experimenten?

Muchas veces se presentan signos neurológicos. Como depresión o ataxia [una enfermedad vestibular que causa un caminar desequilibrado], convulsiones, temblores y cambios de comportamiento. Pueden entrar en un estado de letargo, pero también pueden ponerse hiperactivos. Con frecuencia, muestran signos gastrointestinales, entonces puede enfermarse o sentirse mal.

¿A qué te refieres con “depresión”?

Se quedan quietos. Desganados. Si los llamas no se mueven. Se pueden orinar adentro de la casa. Simplemente se deprimen.

Hablaste sobre una posible hiperactividad. ¿Es un efecto físico de la marihuana o porque se sienten confundidos?

No lo sabemos, porque no es algo que nos interese investigar. Pero si los animales se sienten confundidos y sienten cosas que no entienden, esto podría llevar a la hiperactividad.

¿Los animales se podrían morir por ingerir marihuana?

Siempre existe el peligro de muerte cuando a un animal le das algo que no debería comer, ya sea marihuana, chocolate o ibuprofeno. Pero si recibe un tratamiento rápido y das toda la información posible, los resultados pueden ser mucho mejores. Pero, por ejemplo, en los animales que tienen convulsiones, los síntomas pueden causar efectos realmente nocivos.

¿Existe alguna posibilidad de que los animales disfruten la experiencia de estar drogados?

El resultado no es agradable para los animales. No es una experiencia agradable y no deberían pasar por eso.

¿Los efectos serían más profundos en un animal más pequeño, como un hámster o un conejo?

Es más probable que llegue a niveles tóxicos más rápido. Tomemos el ejemplo de un niño: si un niño fuera más joven, sería más preocupante que se haya tomado un medicamento, fuera legítimo o no.

Si alguien fuma cerca del animal, ¿podría drogar a su mascota sólo con el humo?

Una vez más, no se han realizado pruebas, pero en teoría, sí. Por ejemplo, con la nicotina y el tabaquismo pasivo, los perros pueden ingerir eso. Se puede ver con una muestra de cabello. Entonces no hay razón por la cual no sucedería.

¿Hay gente que llega diciendo que no sabe por qué su mascota está enferma, cuando en realidad es porque comieron marihuana?

Eso es lo más problemático para nosotros. Algunas personas vienen con sus animales y, por obvias razones no nos dicen la verdad. Pero lo más importante es que sepamos. Los veterinarios no están para juzgar. No les importa. La forma más fácil de tratar el problema es que nos digan todo desde un principio.

¿Qué hay de otras drogas? ¿Son más peligrosas para los animales?

Nunca me ha tocado ver a un animal en éxtasis, pero he visto algunas instancias con cocaína. Es horrible para las mascotas, y tienen un riesgo bastante alto de muerte, generalmente porque el ritmo cardíaco se dispara. Al igual que con cualquier cosa, ya sea aspirinas, pastillas anticonceptivas, cualquier medicamento que no se deje al alcance de los niños, tiene que ser lo mismo para las mascotas. Mantenlos alejados.

Por supuesto. ¡Gracias, Gudrun!



@dhillierwrites