¿Qué pasa en un avión donde supuestamente hay una bomba?

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

El martes 26 de marzo, el piloto del vuelo SQ423 de Singapore Airlines dijo a los pasajeros que había una bomba a bordo. Después de ser escoltado por aviones militares, el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Changi. Aproximadamente 30 minutos antes de aterrizar, los pasajeros a bordo fueron notificados sobre la amenaza. Un escaneo del avión mostró que no había objetos sospechosos a bordo.

Un portavoz de Singapore Airlines le dijo a VICE: “Singapore Airlines confirma que había una amenaza de bomba en relación con la SQ423 que operaba desde Mumbai a Singapur. El avión llegó a Singapur el 26 de marzo de 2019 aproximadamente a las 0800 horas (hora local). Había 263 pasajeros a bordo. Estamos ayudando a las autoridades con sus investigaciones y lamentamos no poder proporcionar más detalles”.

VICE habló con Vijay Singh, un pasajero a bordo del SQ423, para averiguar exactamente qué ocurrió a bordo. Vijay es miembro del personal de VICE Asia.

El lunes 25 de marzo, por la noche, tome un vuelo nocturno de Mumbai a Singapur. Me quedé dormido y me desperté repentinamente cuando la tripulación comenzó a encender las luces y nos pidió que enderezáramos nuestros asientos. Cuando hicieron el segundo anuncio, ya estaba completamente despierto. Dijeron: “Damas y caballeros, es posible que haya una bomba en el avión. Creemos que puede ser un engaño, pero seguimos investigando. Tenemos aviones militares que nos acompañarán de regreso al aeropuerto”.

De repente, uno de los aviones de combate F-16 voló por nuestra ventana. Luego otro. Justo después del anuncio, todos se sentaron y comenzaron a conversar entre ellos. Había mucha tensión en el aire, muchos ceños fruncidos, gestos nerviosos y una sensación general de confusión e incertidumbre. Algunos sacaron sus teléfonos y filmaron los F-16 que estaban afuera.

Sin embargo, los aviones no me tranquilizaron. Ver un avión militar solo confirmó que la situación se estaba intensificando,así que ni siquiera pude grabar. ¿Y si fueran mis últimos momentos?

Me pregunté qué harían si realmente hubiera una bomba en el avión. ¿Nos dispararían para proteger a Singapur? ¿Para que los aviones militares? ¿Cómo podrían ayudar?

Comencé a preguntarme: “¿Voy a salir de esto vivo o muerto?” Era como estar en una película. La gente hablaba nerviosamente. El equipo trató de mantener la calma, pero se podía ver la preocupación en sus ojos. Yo solo pensaba: “¿Quién va a cuidar a mis hijos si algo le pasa al avión?” La muerte me estaba mirando a los ojos.

Había una niña pequeña detrás de mí que le preguntó a su madre: “Mamá, ¿estaremos bien? ¿Llegaremos a Changi?”

Para la mayoría de las personas, era difícil lidiar con la situación. No había escapatoria. No hay para donde correr. Lo único que podíamos hacer era sentarnos y esperar mientras fingíamos que todo estaba bien. Las familias hablaban entre ellos con un tono de pánico. Todos miraban por las ventanas. Los jets estaban muy cerca.

No hubo gritos ni llanto, pero se podía sentir que la gente quería hacerlo. Puedes imaginar lo que pasaba por la cabeza de la gente. Había parejas, padres con sus hijos, grupos de amigos. Fue una dura batalla psicológica para todos.

La niña detrás de mí seguía preguntándole a su madre por qué había aviones militares afuera, y su madre estaba tratando de tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien. Delante de mí, había un adolescente con su padre. Estaban hablando de si habían escuchado bien el anuncio. Estaban dudando de lo que oían. El niño le estaba asegurando a su padre que el anuncio decía que probablemente era un engaño y que no había bomba.

El piloto no hizo ningún otro anuncio que fuera extraño. Cuando se trata de problemas climáticos, hay pilotos que dan actualizaciones cada 10 minutos. En este caso, fue una amenaza de bomba y nos dijeron una sola vez, sin ninguna actualización. Esto tampoco ayudó a calmar los nervios.

Los jets desaparecieron tan pronto como llegamos a Changi, y aterrizamos a salvo. Fue un gran alivio finalmente tocar tierra firme. Pero no se nos permitió salir de inmediato. Sabiendo que habíamos aterrizado a salvo, la gente comenzó a liberar su tensión. Los hombres alzaban la voz ante la tripulación de la aerolínea, pidiendo que los dejaran salir porque temían perder su vuelo de conexión. Tuvimos que pasar por un control de seguridad adicional cuando llegamos, pero no se dijo nada más al respecto. Me fui a casa, feliz de ver a mi familia.

Ahora que hablo de esto, ha pasado aproximadamente una semana y mi miedo se ha convertido en confusión y frustración. Nadie habla de lo sucedido y Singapore Airlines no se ha acercado a ninguno de los pasajeros. O sea, solo me dijeron que pude haber muerto en su avión. No es gran cosa.

Me pregunto, ¿por qué se hizo el anuncio? Es extraño decirle a la gente que podría haber una bomba en su avión cuando no estás seguro de si es verdad. ¿Qué garantiza un anuncio? ¿Por qué asustar a alguien? ¿O es mejor para los pasajeros saber de la posibilidad?

Más tarde, los informes noticiosos dijeron que poco después de que el vuelo despegara, alguien llamó diciendo que había una bomba en el avión. Pero no hicieron el anuncio hasta media hora antes de que el avión aterrizara, lo que tampoco tiene sentido. Si la amenaza era real y remota, ¿no debería haber habido un aterrizaje de emergencia?

¿Y qué hay del niño y la mujer del vuelo que, según informes, fueron retenidos para interrogarlos? ¿Quienes son? ¿Dónde están? ¿Por qué estarían conectados?

Una semana después del incidente, estoy agradecido de estar vivo pero aún estoy esperando respuestas.