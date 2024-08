Qué significa tener o no tener un mejor amigo en tu vida

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Los mejores amigos son buenos para muchas cosas. Son los que llegarán a tu casa con todas las temporadas del programa Real L Word y algunas bebidas inmediatamente después de que tu ex te haya terminado. Te enviarán más de siete memes consecutivos sin ninguna explicación solo para hacerte reír. Pasarán dos horas contigo editando un arriesgado mensaje de WhatsApp antes de que lo envíes. Y también son buenos para tu salud: un estudio publicado en 2017 encontró que las personas entre los 16 y los 25 años de edad que tienen un mejor amigo parecen tener una mejor salud psicológica y una respuesta al estrés más adaptable.

Pero no es tan simple como eso, porque los mejores amigos no están repartidos equitativamente a todos, o asignados desde el nacimiento. Tienes que fomentar esas amistades tú mismo, y deben construirse sobre una química mutua. No solo eso, sino que además deben mantener la amistad el tiempo suficiente para convertirse en la conexión platónica más valiosa del otro. Lo cual está bien si tú normalmente te relacionas de esa manera con la gente. Pero ¿y si te resulta difícil hacer amigos? ¿Qué pasa si tienes muchos amigos, pero ninguno es lo bastante cercano como para permitirle que te vea orinar en el baño de un club, por ejemplo? ¿O qué pasa si eres tan autosuficiente y/o desapegado que un mejor amigo simplemente no tiene cabida en tu vida?

Jasmine, de 21 años, dice que es una persona social, pero se considera “platónicamente poliamorosa” cuando se trata de amistades. La última vez que tuvo una mejor amiga fue en la escuela, pero se debió más que nada a que vivían muy cerca la una de la otra. “Esa es la única mejor amiga que realmente he tenido…” dice, reflexionando al teléfono. “Soy pésima mandando mensajes de texto a las personas y manteniendo la comunicación, así que, ¿quizás solo sea que no me comprometo? Pero realmente disfruto de conocer a todos, en lugar de limitarme a una sola amistad. No me gusta la idea de tener a una persona a la que le tengas que responder con más frecuencia que a las demás, o que tiene que acompañarte a todo”.

No es que Jasmine no tenga una red de apoyo. Le resulta fácil conocer a gente nueva, tiene una hermana con la que tiene una relación muy cercana y, actualmente, está en una relación. Es más bien que no tiene una persona en particular que sea muy cercana, para ella eso resulta limitante. “Es solo que quiero conocer a las personas sin tener limitaciones”, dice ella. “Soy partidaria de apoyarme en mí misma, básicamente. Es importante para mí experimentar las cosas por mi cuenta y no tener a alguien a quien enviarle un mensaje de texto inmediatamente. En general, me es difícil identificarme con alguna etiqueta como ‘introvertida’ o ‘extrovertida’, y los signos zodiacales me molestan. Prefiero mejor siempre fluir con la corriente”.

Si bien el que Jasmine no tenga un amigo o amiga incondicional en específico se debe a su deseo de independencia y a una vaga fobia al compromiso, para otros las cosas no son así de simples. Reece, de 17 años, me dice que aún no ha encontrado a un mejor amigo porque es bastante cauto y, a veces, tímido. “Tengo un grupo de amigos, pero nunca me he sentido realmente cercano a ellos. Siempre me he sentido como un extraño. Salgo con gente, pero rara vez salgo con una sola persona”. Le pregunto por qué cree que pasa eso. “Soy muy reservado con mis padres”, dice. “Nunca compartí mucho con ellos, e incluso hasta el día de hoy no les digo nada. No saben mucho de mi vida. Tal vez eso haya tenido un efecto en mi capacidad para formar una conexión cercana con los demás”.

Jasmine parece ser bastante feliz sin un mejor amigo, mientras que Reece dice que siente que se ha estado perdiendo ciertos beneficios. Por ejemplo, fumar con un grupo de personas en el parque es diferente a, digamos, poder llamar a alguien cuando te sientes devastado. “He estado luchando con una baja autoestima. Tal vez hubiera sido más fácil si hubiera tenido una persona a la que realmente pudiera abrirle mi corazón”, me dice. Pero no puedes forzar esas cosas. Estas conexiones se forman de manera natural y no me gustaría volverme una peste para nadie. ¿Él desearía tener una mejor amigo? “Me gustaría intentarlo. Mantener ese tipo de contacto puede ser bastante difícil, pero ciertamente no sería lastimoso”.

Obviamente, los mejores amigos son fuerzas positivas para la mayoría de las personas. Pero muchos de nosotros hemos tenido al menos un amigo-enemigo; el tipo de persona con la que puedes compartir todo, pero quien también podría apuñalarte por la espalda. Para algunos, este tipo de amistad puede traer repercusiones muy malas. Lily tiene 26 años y dice que al comienzo de sus veintes con la “persona que ha sido lo más cercano a una mejor amiga” tuvo “la relación más tóxica” que ha tenido en toda su vida. “Pasó años sofocándome, haciéndome sentir insignificante, como si tuviera el privilegio de ser su amiga. Se apoderó de mi vida, me hizo vivir bajo su sombra y me lastimó de muchas maneras. La saqué de mi vida hace algunos años, pero desde entonces no he podido establecer vínculos estrechos con las personas; tengo miedo de que me lastimen”. Dice que hora tiene algunos amigos íntimos, “pero no un amigo incondicional por siempre, de los que llamas a diario, con los que te vas de vacaciones, que son casi tus hermanos”.

Lily dice que a pesar de no tener una “mega, mega mejor amiga”, encuentra apoyo en otro tipo de amistad, la de su madre y su novia. “Además, me digo a mí misma que debo hacer un esfuerzo”, agrega. “Soy bastante mala comunicándome. En realidad, soy muy introvertida, a pesar de lo que pueda parecer. Por lo que, en los periodos en que se suelen dar las amistades más firmes, como en la universidad, por ejemplo, las personas han llegado a pensar que soy desapegada en lugar de notar que soy dolorosamente tímida y extremadamente torpe”.

Los mejores amigos son un asunto complejo. A veces, su intensidad puede hacer que parezca que tienen una especie de romance platónico, pero con la misma facilidad todo puede echarse a perder o no rendir ningún fruto. De cualquier manera, ya sea que tengas un amigo tan cercano que hayan acordado adoptar un hijo juntos si los dos están solteros a los 40, o que en realidad no te guste salir con nadie, excepto con tu madre, eso no refleja quién eres como persona Todos tenemos diferentes estilos de relacionarnos. Esos estilos pueden cambiar con el tiempo, o pueden permanecer exactamente iguales: la forma en que una persona se relaciona depende únicamente de ella misma.

