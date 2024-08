Quentin Tarantino acusa a ‘Kung Fu Panda’ de plagiar ‘Kill Bill’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Quentin Tarantino continúa su bombardeo mediático de Once Upon a Time… in Hollywood con más drama de por medio. No solo ha hecho enojar a la familia del fallecido maestro de artes marciales y estrella de cine de los años 70 Bruce Lee, sino que también atacó a Kung Fu Panda.

En una entrevista con BBC Radio 1, Tarantino criticó la película animada para niños que trata sobre un panda con la voz de Jack Black que sueña con ser una leyenda del kung fu. Al discutir la marca indeleble que sus propias películas han dejado en la cultura pop, dijo: “Francamente, Kung Fu Panda es solo una parodia directa de Kill Bill. ¡En todos los sentidos!” Tarantino comentó que está claro que los creadores vieron su guión y tomaron inspiración para la película infantil y el subsecuente programa de televisión, pero no espera regalías. “Me están haciendo un favor”, bromeó. “Me mantienen relevante en la cultura pop. No tiene precio”.

Si bien hay algunas similitudes entre las películas, es difícil entender por qué un director del calibre y éxito de Tarantino se molestaría en absoluto por una película para niños que es vagamente similar a su historia de venganza clasificación R, especialmente teniendo en cuenta que Kill Bill ha sido parodiada en varias instancias de la cultura pop, desde Family Guy hasta una película porno. Pero bueno, Quentin, sigue siendo tú mismo.

