Quentin Tarantino ya eligió a quien interpretará a Manson en ‘Once Upon a Time in Hollywood’

En los últimos meses, Quentin Tarantino ha reunido a una cantidad de talento casi inmanejable para su próximo filme épico acerca de Los Ángeles en los años 60 en medio de los asesinatos perpetrados por Manson. Seleccionó a Margot Robbie para interpretar a la estrella y víctima de Manson Sharon Tate, y a Dakota Fanning como uno de los miembros de la familia Manson, Squeaky Fromme, y consiguió que Burt Reynolds fuera el viejo propietario del rancho donde la familia vivía, disparaba sus armas y cosía chalecos hechos de su propio cabello. Pero a medida que los actores se iban acumulando, había un papel importante que aún no tenía interprete: el propio Manson.

Ahora, parece que el misterio ha quedado resuelto, terminando con cualquier especulación sobre si Tarantino planeaba dejar a Manson fuera dl la historia o si pensaba interpretar él mismo al líder de la secta en otro terrible cameo. El martes, The Wrap anunció que la película sobre Manson de Tarantino finalmente había seleccionado a su Manson: el actor australiano Damon Herriman.

Herriman es más conocido por su papel secundario en la serie de efectos especiales Justified, pero el actor ha construido una exitosa carrera en la televisión australiana y Jesse Pinkman una vez lo golpeó con un bong en un episodio de Breaking Bad. A sus 48 años, Herriman es casi una década y media mayor que Manson en el momento de los asesinatos Tate-LaBianca, pero el hombre guarda un gran parecido con el líder del culto, y Tarantino realmente debe considerar que él es el hombre ideal para ese papel, pues aparentemente todos los actores del mundo están deseando tener un lugar en la película.

Foto de Herriman de Jean Baptiste Lacroix/WireImage. Imagen de Manson vía Bettmann/Getty.

Herriman protagonizará la película junto a Robbie, Fanning, Reynolds -suspiro profundo-, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Tim Roth, Maya Hawke, James Marsden, Luke Perry e incluso la maldita Lena Dunham, y muchos, muchos, muchos otros más.

El hombre ahora se unirá a la larga e ilustre lista de actores que han interpretado a Charles Manson, incluyendo a Trey Parker, ese tipo de la película para televisión de los años 70, y ese otro tipo que salió en LOST. Sin embargo, no está claro cuán grande será el papel que Manson jugará en la película. Para eso, tendremos que esperar hasta que Once Upon a Time en Hollywood llegue a los cines el próximo julio.

