Quentin Tarantino habló con Uma Thurman sobre la posibilidad de hacer ‘Kill Bill 3’

Tarantino ha estado explorando la posibilidad de hacer una tercera película de Kill Bill durante años: dijo que quería revivir la franquicia en 2009, y llamó a Kill Bill vol. 3 una “posibilidad” en 2015. Sin embargo, el lunes nos dio nuevas esperanzas de una entrega final de la serie. Tarantino le contó a Josh Horowitz del podcast de MTV “Happy Sad Confused” que él y Uma Thurman han “hablado recientemente “, y que aún está dispuesto a realizar el proyecto.

“Lo he pensado un poco más. Lo hablamos literalmente la semana pasada”, dijo Tarantino. “Si alguna de mis películas surgiera de mis otras películas, sería una tercera parte de Kill Bill”.

En el pasado, Tarantino dijo que la película continuaría mucho después de los eventos de Kill Bill Vol. 2, y probablemente se centre en la hija de Vernita Green, quien después de ver a Beatrix Kiddo destrozar por completo su casa y asesinar a su madre en el vol. 1, estaría buscando venganza. Pero antes de que La Novia se vea enfrascada en un intenso duelo de espadas samurai en una motocicleta a toda velocidad o algo parecido, Tarantino quiere dejarla descansar unos momentos. En 2015, dijo que le permitiría “pasar un tiempo con su hija” y “disfrutar de su vida un rato”, antes de tener que pelear contra una despiadada Copperhead Jr. sedienta de sangre.

Aquí está el problema: Tarantino acaba de terminar su novena película, Once Upon a Time in Hollywood, y se ha comprometido a dejar de dirigir después de su décima cinta, que podría ser una versión de Star Trek clasificación “R” parecida a “Pulp Fiction en el espacio”. Por suerte para cualquiera que esté desesperado por ver de nuevo a Uma Thurman arrancando globos oculares o haciendo estallar corazones con sus propias manos, hay un loophole. Parece ser que Tarantino cuenta ambas películas de Kill Bill como una sola entrega; si no lo hiciera, técnicamente ya habría hecho diez, así que Kill Bill 3 no rompería su extraña regla autoimpuesta sobre terminar su carrera como director tras el décimo filme.

Si Kill Bill 3 llega o no la pantalla es tirar una moneda al aire, pero a juzgar por lo mucho que Tarantino disfruta hablar del proyecto, parece serio sobre llevarlo a cabo. Esperamos que algún día finalmente tengamos otra oportunidad de ver a Uma Thurman patear traseros en su icónico traje amarillo. Dios sabe que hemos esperado lo suficiente.

