El reboot de ‘Sabrina’ de Netflix es bastante espeluznante

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Primero tuvimos el reboot de Archie que convirtió a Jughead en un triste motociclista emo, y a Grundy en una sensual profesora de música que se acuesta con preparatorianos. ¡Y ahora parece que es el turno de Sabrina de tener un cambio radical! El jueves, Netflix lanzó el nuevo tráiler de su próximo reboot de Riverdale-y Sabrina the Teenage Witch, Chilling Adventures of Sabrina, y en él todo se ve tan espeluznante que parece literalmente salido del infierno.

¿Recuerdas ese viejo episodio de Sabrina en el que sus dos tías le hicieron un festejo sorpresa de cumpleaños con una especie de sesión espiritista e invocaron al Bafomet para que se uniera a ellos en un ritual ocultista? ¿No? Bueno, eso se debe a que lo más aterradora del show de 1990 de Melissa Joan Hart era la extraña personalidad del gato parlante; sin embargo, una escena así de aterradora es el tipo de cosas que podemos esperar de Chilling Adventures, aparentemente:

¡Además, chicas demoníacas malvadas!

¡Y espeluznantes sesiones espiritistas!

¡Y pijamadas con juegos peligrosos!

¡Y pasillos escolares sombríos!

¿Será a caso un comentario mordaz sobre la falta de fondos para el fallido sistema escolar publico, o será solo un intento de hacer que una escena en un pasillo escolar lleno de casilleros se vea espeluznante? Tú decides.

Esta vez, Sabrina es interpretada por Kiernan Shipka, en su primer papel protagónico desde que Mad Men terminó. El personaje Sally Draper de Shipka de manera muy discreta fue una de las piezas más importantes de las últimas temporadas de Mad Men e incluso consiguió darle un peso emocional a esas horribles escenas con Glen Bishop, así que es bueno verla de nuevo en televisión, incluso si ahora está en el camino de la mano izquierda.

Los productores ejecutivos de Chilling Adventures of Sabrina son las mismas personas detrás de Riverdale y también fue escrita por el productor de esa serie, Roberto Aguirre-Sacasa, pero no esperes que Dark Betty se una al aquelarre de Sabrina en el algún momento. Los creadores del show hasta ahora han desdeñado la idea de que esos shows existan dentro del mismo universo; además, el hecho de que las dos series estén en diferentes compañías no es un buen augurio para un crossover. Pero al menos sabemos con certeza que Salem volverá, eso ya es algo:

Toda la primera temporada de Chilling Adventures of Sabrina está programada para llegar a Netflix el 26 de octubre, justo a tiempo para Halloween. ¡Woo hoo!

