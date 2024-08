Alguien está reconstruyendo el Titanic y quiere recorrer la misma ruta

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Ay, la humanidad y su arrogancia sin límites. Construimos robots poderosos y los forzamos a bailar para nuestra diversión, nos relajamos y conducimos nuestras motocicletas con los pies descalzos, nos subimos a los techos de los vagones del metro en busca de la fama en internet. Y ahora, en un ejemplo más de la fascinación de la humanidad por jugar a la ruleta rusa, alguien está reconstruyendo el Titanic y planea recorrer la ruta original en 2022, aunque claro, sin toda la parte del desastre con el iceberg, informa el periódico USA Today.

El proyecto es una ocurrencia de Clive Palmer, un empresario australiano aparentemente con demasiado tiempo y dinero en sus manos. El plan es reconstruir el Titanic por completo, recreando el plano del interior original del barco y subiendo al barco exactamente el mismo número de pasajeros y tripulación. Sin embargo, en esta ocasión supuestamente tendrán la cantidad correcta de botes salvavidas.

Según CNN, Palmer y su compañía, Blue Star Line, anunciaron la idea por primera vez en 2012, pero las cosas se atoraron durante algunos años debido a problemas financieros. Ahora, el proyecto de 500 millones de dólares será lanzado desde Dubai en 2022, donde realizará un viaje rápido a Singapur y regresará antes de que finalmente llegue a Southampton para comenzar su viaje semanal del Reino Unido a Nueva York.

“Blue Star Line creará una auténtica experiencia del Titanic, brindando a los pasajeros un barco que tiene los mismos interiores y diseño de cabina que el barco original, al tiempo que integra procedimientos de seguridad y métodos de navegación modernos, junto con tecnología del siglo XXI para producir el más alto nivel de lujoso confort”, dijo Palmer en un comunicado.

De acuerdo con Cruise Arabia, los pasajeros podrán comprar boletos de primera, segunda y tercera clase, pero no está claro si el Titanic II tendrá clases separadas, como la versión de 1912, donde los ricos podían beber champagne en las diferentes cubiertas mientras que los pasajeros de segunda y tercera clase se amontonaban en la parte interior y más baja del barco. Por lo que se puede ver en la animación hecha por computadora del barco, incluso las secciones de las clases más bajas parecen ser bastante elegantes. Además, tienen las mejores fiestas.

“En 1912, el Titanic fue un barco de ensueño”, aseguró Palmer. “Durante más de un siglo, la leyenda del Titanic se ha visto potenciada por el misterio, la intriga y el respeto por todo lo que representa. Millones han soñado con navegar en él, verlo en el puerto y experimentar su majestuosidad única. El Titanic II será el barco donde esos sueños se volverán realidad”.

Y claro, el Titanic original fue una embarcación icónica, pero aún no estamos seguros de dónde saca Palmer exactamente que “millones” hemos soñado con estar en ese barco. La película de James Cameron pudo haber sido una historia de amor épica que inspiró toda una generación de fotos molestas posando en la proa de un bote, pero ¿alguien realmente vio esa película y pensó, Wow, desearía haber estado en ese barco?

Ah, el director de todo el proyecto Titanic II se llama Clive Mensink, lo cual en español significa los hombres se hunden. No hay nada más que añadir. Éste no es un esfuerzo que cargue con una maldición. No hay posibilidad alguna de que termine exactamente igual que el desastre televisivo Titanic II. ¡No hay posibilidad alguna!

https://www.youtube.com/watch?v=f720MNvOeVc

