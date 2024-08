Le preguntamos a unas parejas por qué abrieron su relación

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Si estás en Tinder, después de pasar tan solo un par de biografías verás algo parecido a “en una relación, ¡pero en busca de pasar un buen rato!”. ¿El subtexto no tan sutil? “Tengo pareja, pero tenemos una relación abierta, así que tengamos sexo”.

Uno de cada cinco estadounidenses dijo recientemente que, en algún momento de su noviazgo o su vida conyugal, había mantenido una relación abierta. Pero, ¿qué significa realmente estar en una relación abierta? ¿Y cómo surge esta conversación? Seguramente no es tan fácil como poner pausa en Netflix y preguntar, “entonces, eh, ¿quieres salir con otras personas?”.

¿O sí?

Para averiguarlo, VICE conversó con tres parejas con relaciones largas acerca de por qué eligieron no ser monógamos, qué reglas —si las hay— tienen y por qué les funciona esto.

Kasara, 24 y Chris, 23

VICE: ¿Cuánto tiempo han estado juntos?

Chris: Cumpliremos tres años juntos en octubre.

¿Y cuál es su historia inicial como pareja?

Kasara: De hecho, nos conocimos en Tinder. La primera noche, tomamos unas copas y luego fuimos a su casa. No esperaba saber nada de él después de eso, pero luego comenzamos a salir mucho. Por un tiempo, a lo que teníamos le llamábamos “amistad con beneficios” porque no estábamos familiarizados con ningún término como relación abierta o no monógama.

Chris: Y básicamente sólo buscaba disfrutar y relajarme el año en que conocí a Kasara, porque con mi última novia no la había pasado muy bien que digamos

Kasara: Yo también acababa de salir de una relación cuando nos conocimos, por lo que me gustaba la idea de mantener ese elemento casual. Luego, cuando Chris se fue a Australia por primera vez —periódicamente regresa a visitar a su familia—, conocí a alguien más y desarrollé sentimientos por esa persona. Su nombre era Yanis, pero hablé con Chris sobre eso y él dijo: sí, está bien. Y así es como pasamos de tener una relación abierta a una situación más poliamorosa.

Chris: Al principio fue un poco extraño cuando ella empezó a salir con Yanis porque yo estaba muy lejos y la extrañaba, pero también estaba increíblemente feliz de que ella hubiera encontrado a alguien que la hiciera tan feliz como yo lo hacía. Eso realmente me abrió los ojos ante el hecho de que hacer otras conexiones puede beneficiar una relación. Es decir, todavía no he establecido ninguna conexión emocional con otras personas, pero ha habido citas y “casi ha sucedido”. No es algo que me preocupe en ninguna forma. Estoy muy contento con el lugar en que me encuentro y con lo que estoy haciendo.

Entonces, ¿qué piensan sus amigos y familiares sobre su relación?

Kasara: Cuando estaba saliendo con Yanis, lo invité a casa mientras Chris estaba en Australia. Sin embargo, todavía vivía con mis padres, por lo que mi madre discretamente me dijo: “¡Tú y Chris se mudarán juntos pronto! ¡Cómo puedes hacerle esto!”. Le dije que estaba bien y que era una situación que ya habíamos acordado. Así que creo que mis pares lo saben, pero nunca hablamos de ello.

Chris: Una de mis peores experiencias fue cuando decidimos definirnos como poliamorosos por primera vez. Estaba en esta desagradable fase en que quería contarle a la mayor cantidad de gente posible, así que se lo mencioné a mi equipo de voleibol y se burlaron de mí sin piedad. Dijeron cosas como: “Se va a acostar con otros chicos, ¿y estás de acuerdo con eso? No vas a sacar nada bueno de esto”. Traté de explicarles que no funciona así, pero nunca lo aceptaron. Para ellos era simplemente algo extraño que yo estaba experimentando.

Kasara: Sí, por eso cuando les digo a los otros chicos sobre mi relación, ver sus caras mientras tratan de entender la situación es hilarante. Se quedan pensativos y luego dicen “ahhh, entonces tú y tu novio no tienen sexo”, y les digo: “No, sí lo tenemos”. Y luego hay una pausa, y dicen, “ahhh, entonces es una relación de conveniencia”. Y yo digo “¡no!”. Entonces siempre resulta divertido.

Y, ¿por qué el poliamor es la mejor opción para ustedes?

Kasara: Me tomó un tiempo darme cuenta de esto, pero no soy una persona monógama. Siempre he podido tener sentimientos hacia diferentes personas a la misma vez. No creo que los celos deban perpetuarse como la norma en las relaciones, tal como ha ocurrido con la monogamia.

Chris: Pienso de manera similar. Nunca ponemos límites a las emociones excepto tratándose del amor. No decimos sólo puedes sentirte triste o contento con respecto a esto, pero con la monogamia sólo se le permite sentir tu amor a una sola persona. Y el amor es una emoción muy loca, entonces ¿por qué no experimentarlo con mucha gente? ¡El poliamor está bien, chicos! No somos unos bichos raros.

*Lyndsay, 24 y Tyler, 24

VICE: ¿Cuándo tuvo lugar la discusión sobre la “relación abierta” para ustedes, y por qué?

Lyndsay: Yo diría que fue cuando ya llevábamos dos años de relación, y hemos estado juntos por cinco años. Él tomó la iniciativa y me dijo que si yo quería acostarme con otro chico, podía hacerlo. Se debe a que aunque mi cuerpo le causa mucho placer porque mis senos son enormes, él no puede desempeñarse sexualmente de la misma manera que alguien con un pene más grande.

Tyler: Sí. Estábamos teniendo algunos problemas en nuestra relación porque ella no estaba sexualmente satisfecha. Tengo un micropene, no hay mucho con qué trabajar, y sentí que no podía darle a Lyndsay el tipo de placer que ella era capaz de sentir. Y yo sólo quiero lo mejor para ella, así que comenzamos a hablar de las diferentes cosas que podríamos hacer.

Lyndsay: Primero hablamos de usar juguetes para aumentar mi placer, pero realmente, ¡un frío pene de plástico no es lo mismo que uno real! Y luego descubrimos que los que proporcionaban la sensación más realista eran, ya sabes, de unos 20 centímetros y yo simplemente no podía manejar eso. Pasar de un micropene a un falso pene gigante nunca iba a funcionar.

Tyler: Pensé que nada sería mejor para ella que algo real. Ella merece tener el mismo tipo de placer que yo tengo con ella. ¿Por qué no dejarla tener lo mejor?

Eso parece ser algo realmente generoso. ¿Pero hay algún elemento de autosacrificio en esto? ¿Tener una relación unilateralmente abierta no crea algún desequilibrio?

Lyndsay: Siempre siento un poco de miedo y culpa, incluso cuando sólo pienso en acostarme con alguien más aunque se algo que Tyler realmente quiera. Él quisiera que tuviera ese placer. No obstante, yo aún no he estado con nadie más.

Ah, ¿entonces en este punto es más una fantasía? Están abiertos a tener una relación abierta.

Lyndsay: Sí. Porque la cuestión es que yo no quiero acostarme con otra persona y luego sentirme completamente avergonzada por ello. En este momento estamos más interesados sólo en la idea. Creamos escenarios y jugamos con la idea.

¿Y qué tan importante es que “consumen” esta fantasía?

Tyler: Para mí, mientras ella esté feliz, realmente no importa si sucede o no. De verdad creo que ella lo disfrutaría si lo intentara. Tengo muchas esperanzas de que ella siga adelante con ello.

¿Crees que tienes un fetiche? Se te ocurren fantasías en las que ella está con otro…

Tyler: Lo he pensado de esa manera. Para mí, creo que comenzó cuando tenía alrededor de 16 años. Tenía una amiga con beneficios que estaba algo así como fascinada con mi micropene, porque no había visto a nadie que tuviera uno así. Ella tenía sexo con otros chicos, pero siempre volvía a mí. De hecho, en realidad no teníamos sexo, pero ella me daba sexo oral y esas cosas, como si simplemente yo le gustara y quisiera pasar tiempo conmigo. Entonces, tal vez ese tipo de cosas hicieron que me abriera a la posibilidad de tener una relación abierta.

Lyndsay: En una ocasión le jugué una broma, diciéndole que estaba a punto de acostarme con otra persona. Estaba en el aeropuerto y le envié un mensaje de texto a Tyler para decirle que había encontrado un hombre con quien hacerlo.

Tyler: Y yo estaba muy emocionado por ella, porque sabía que sería una nueva aventura. Considero que tener ese tipo aventuras sexuales a lo largo de tu vida puede ser gratificante. He tenido algunas en mi vida y quiero que Lyndsay también tenga la oportunidad de experiemntarlas, pero la cuestión es que yo no puedo desempeñarme de manera en que pueda brindarle eso. Así que sí, cuando envió un mensaje de texto diciendo que tendría sexo en el baño del aeropuerto, yo en realidad estaba muy feliz.

¿Sientes celos o inseguridad por eso?

Tyler: Estoy muy, muy cómodo conmigo mismo, así que sólo me sentí emocionado. Soy aceptado como soy. Aún tenemos una buena vida sexual, independientemente de mi tamaño.

Daniel, 42 y Regina, 39

VICE: ¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Regina: Hemos estado juntos durante seis años y medio, y llevamos casados cuatro años y medio.

¿Cuánto de ese tiempo han tenido una relación abierta? ¿Y cómo llegaron a esa decisión?

Daniel: Regina y yo tuvimos exclusividad durante un año, antes de empezar a asistir a fiestas con otras parejas. Somos swingers.

Regina: Pero desde el principio discutimos cosas como nuestras historias sexuales y de relaciones. Él había estado casado, yo había estado casada, y ambos estábamos saliendo en el contexto de tener citas con varias personas al mismo tiempo. En la era de Tinder y sitios web de citas, que es como nos conocimos, puedes salir con varias personas al mismo tiempo y no significa necesariamente que no seas monógamo, sino que no eres exclusivo, y siento que esto es casi un precursor de eventualmente convertirte en alguien no monógamo.

¿Qué les atrajo inicialmente del estilo de vida swinger?

Daniel: Hace unos cinco años, mi exesposa me dijo que se había enamorado de otro hombre. Y fue cuando me enseñó la lección más importante: no importa quién seas, tu pareja podría despertarse un día y ya no estar enamorada de ti. Y eso no es culpa de nadie. Entonces supe que mi siguiente relación debía ser abierta porque ya no tenía el deseo de controlar a mi pareja. De cualquier modo, el control es sólo una ilusión.

Regina: Y para mí, el sexo nunca ha sido realmente un problema. Nunca he tenido malas experiencias sexuales, afortunadamente. A mí conocer gente nueva me resulta emocionante y no estresante ni aterrador. Así que ser swinger para mí está bien.

¿Existe algo así como la infidelidad en una relación abierta?

Regina : Sí. Si conscientemente cruzas un límite que ambos establecieron, eso puede ser muy doloroso.

Entonces, cuando están allá afuera o en una fiesta swinger, ¿cómo es normalmente su proceso de selección? ¿Ambos deben aprobar a la persona?

Regina: De hecho, puedo darte un ejemplo de la otra noche. Daniel fue a un bar y una chica le preguntó: “¿Qué me harías si tuviera la oportunidad?”. ¡Y él no supo qué decir! Luego, me envió un mensaje de texto diciendo “Ella quiere saber si tengo tu consentimiento”. ¡Esta mujer estaba literalmente pidiéndome permiso para tener sexo con mi esposo! Y mi respuesta fue “sólo si realmente la deseas”. Así que a la mañana siguiente, por teléfono le dije que necesitaba un poco de cuidados postsexo. Le dije: “Sólo quiero que me digas honestamente que tuviste una gran noche pero que nada se compara conmigo”. Entonces se río y dijo: “Ay, Dios, por supuesto. No puedo esperar para llegar a casa contigo”. Y ese es el quid de esto. Después de escucharlo decir eso y escuchar el tono de su voz, más sincera y tierna que nunca, para mí está bien.

Daniel: Exactamente. Somos swingers porque es una gran adición a nuestras vidas, no porque nos haga falta algo estando juntos. Todo esto es como un gran bono. Ser swingers es sólo un buen beneficio adicional.

* Los nombres han sido cambiados.

