La hermosa diversidad de los cubanos queer en fotos

Nacido en Cuba y actualmente radicado en Brooklyn, el artista Alexis Ruiseco-Lombera ha dedicado su trabajo a documentar y levantar el ánimo de la comunidad LGBTQ de Cuba, no solo durante las celebraciones del Orgullo. Ruiseco-Lombera alterna entre el performance, la fotografía y la escritura para ilustrar sus experiencias como un artista cubano no binario junto con las experiencias de otros cubanos LGBTQ.

Como preámbulo al 50º aniversario de Stonewall, Ruiseco-Lombera tuvo en mente los legados de Marsha P. Johnson y Sylvia Riveria, legados que durante mucho tiempo estaban borrados. Como artista, Ruiseco-Lombera trabaja para prevenir que ocurra lo mismo con la comunidad LGBTQ de Cuba mediante la creación de un archivo de la historia y cultura cubana queer, como esta serie, Añoranza: Portraits of Trans and Queer Cuba.

Estas fotos, creadas en colaboración con Rafael Suri-González, académico, activista y amigo de Ruiseco-Lombera, quien falleció recientemente, fueron tomadas en las provincias cubanas de Villa Clara y Mayabeque. Hablamos con Ruiseco-Lombera sobre esta serie y por qué se sienten obligados a almacenar la historia de su comunidad en este momento.

Freddy y Carlos. 2018.

VICE: ¿Qué los motivó a ti y a Rafael a comenzar esta serie?

ALEXIS RUISECO-LOMBERA: Primero quisiera tomarme un momento para honrar los esfuerzos del difunto activista, organizador, investigador, colega y querido amigo Rafael Suri-González, quien falleció a principios de este año. Él y yo habíamos estado colaborando durante los últimos tres años, tomando fotografías dentro de las comunidades trans y queer.

Nuestra motivación provino de un profundo deseo de documentar y archivar la imagen de nuestra comunidad a medida que la política trans y queer florece en la isla, con un enfoque particular afuera de la capital. Teniendo en cuenta la contingencia de la comunidad trans y queer y su transformación en los últimos 12 años, y el momento político de los cambios más recientes de Cuba, la historia avanza a un ritmo acelerado y es imperativo documentar esa transformación.

Thalia. 2018.

¿Qué papel jugó el tratamiento histórico de Cuba de la comunidad LGBTQIA+ en tu decisión de crear esta serie?

La historia de homofobia y transfobia oficial y popular bajo la Revolución hace que el nombramiento público del género y la identidad sexual sea difícil —y a menudo peligroso— hasta el día de hoy. El diario cubano 14ymedio informó recientemente que la Seguridad del Estado detuvo a cerca de 300 activistas, ciudadanos y aliados que marchaban de manera independiente, durante las XII Jornadas Contra la Homofobia y Transfobia en La Habana. Al menos siete activistas fueron arrestados violentamente. Entre los detenidos estaban Iliana Hernández, Oscar Casanella, Ariel Ruiz Urquiola y Boris González Arenas, quienes fueron liberados en menos de 24 horas.

Este tipo de enfrentamientos reflejan la falta de narrativa pública para enmarcar el conocimiento de la transfobia y homofobia institucionalizadas. Lo que yo hago es responder a esa historia y a la actual violencia y marginación de las comunidades trans y queer.

Alaska De Conde. 2017.

¿Qué significa para un cubano trans y queer que vive hoy en Cuba declarar “Estoy aquí”? ¿Por qué es necesario?

De manera elusiva, Cuba está reestructurando los límites para borrarnos y mantenernos en silencio, vigilando los cuerpos trans y queer para que sigan cierta conducta, fuera de la cual son perseguidos. Ser abierto en este tema es una invitación tácita para el dolor, el sufrimiento y la adversidad. Los cubanos trans y queer tienen que ocupar su espacio necesario y no desaparecer en el silencio. Durante la reunión sin precedente para celebrar las XII Jornadas, la voz más fuerte fue el sonido colectivo de los 300 activistas, ciudadanos y aliados que marcharon. Los cánticos de: “¡CUBA DIVERSA! ¡CUBA DIVERSA!” fue su forma de decir “Estoy aquí”.

¿Puedes hablar de tu proceso? ¿Cómo encontraste a los sujetos de tus fotografías? ¿Tenías alguna conexión previa con ellos?

Las presentaciones fueron facilitadas por Rafael cuando yo me encontraba en Placetas y por mi tía Aida, que es abiertamente lesbiana, en mi ciudad natal de Güines. Pasé tiempo en ambos lugares con mi familia y me reuní con personas queer y trans, a veces me tomaba un café con ellos, me quedaba a cenar o los visitaba, centrándome en las conexiones a largo plazo, la confianza y la intimidad antes de tomar las fotografías. Le pregunté a cada persona cómo le gustaría que la fotografiara, dándoles la libertad de presentarse en la forma que prefirieran, y les pedí que negociaran el cambio entre el fotógrafo y el sujeto, para que cada persona construyera su propio autorretrato junto con los retratos que yo realizaba de ellas. Las imágenes más matizadas de cada persona son las que realizaron de sí mismas. La serie probablemente se convertirá en una serie de autorretratos.

La China. 2017.

¿Cómo afecta tu enfoque de la serie el hecho de que vivas en Brooklyn y no en Cuba?

Tengo que tener cuidado de no confundir la política trans y queer que ha florecido aquí [en Nueva York] con la que se está desarrollando en la isla. Me acerco al archivo con una receptividad genuina y estoy atento a las historias y paisajes locales, orales y borrados, en comparación con el archivo estatal de la comunidad, pensando menos en la autoría y la propiedad, y más en convertirme en guardián de esta obra. Como cubano que se separó de su tierra natal, mi lente se duplica: no existe aquí ni allá. Siempre recuerdo que podría haber pasado algo diferente cuando me fui en 1995, y podría estar viviendo en la campiña de Cuba.

Osmin. 2018.

Esperas que esta serie sirva, en parte, para preservar la historia queer y aumentar la visibilidad de la comunidad queer de Cuba. ¿Has conocido a otras personas que trabajan para elevar a la comunidad de una manera similar?

Navegando por Miami, Nueva York y Cuba, solo he conocido a unos cuantos productores cubanos de la cultura trans y queer. La mayoría de ellos no se acercan a la narrativa en desarrollo de Cuba. Mi esperanza es que mi producción transcultural continúe entrecruzándose con los esfuerzos de los activistas y organizadores que están arriesgando su seguridad para hacer este trabajo.