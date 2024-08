Estos retratos muestran a las mujeres de color como simultáneamente fuertes, vulnerables y hermosas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Delphine Diallo quiere cambiar la forma en que las mujeres de color son vistas en todo el mundo. Ese objetivo rector puede parecer colosalmente ambicioso —similar a, por ejemplo, querer acabar con el hambre en el mundo—, pero Diallo no opera con un tipo de pensamiento a pequeña escala. La artista franco-senegalés habla con un gran estilo poético sobre las posibilidades del retrato y de conectarse con las personas en sus fotos a un nivel efímero y espiritual. Su acento melodioso le agrega un aire elocuente a sus aforismos y, antes de que te des cuenta, ya eres parte de la misión de Diallo, confiando plenamente en su capacidad de alcanzar su objetivo.

La fotógrafa experimental ha hecho grandes avances rumbo a su objetivo. Sus collages hechos con una mezcla de medios representan de manera magistral a las mujeres de color como simultáneamente fuertes, vulnerables y hermosas. Sus tonos oscuros brillan y destellan bajo el ojo de Diallo.

Diallo emplea un enfoque inclusivo en sus retratos. Su cámara no se enfoca únicamente en sus modelos y en figuras del entretenimiento (aunque también las fotografía; Chris Rock, Chloe & Halle han sido sus clientes en el pasado). Ella organizó un ambicioso proyecto en Nueva York el año pasado, Mujeres de Nueva York, donde invitó a todas y cada una de las mujeres a que fueran a que las fotografiara. El resultado fue una visión poderosa, realista e innumerable de las mujeres que conforman la ciudad; un modelo de cómo se deberían ver los programas de televisión de la “chica citadina” como Girls and Sex and the City.

Aquí, Diallo habla con VICE sobre las complejidades ocultas del retrato y cómo espera conseguir el amor propio enseñando a otras mujeres cómo amarse a sí mismas.

VICE: Háblame de ti y tu trabajo.

Delphine Diallo: Soy franco-senegalés y he sido artista visual y fotógrafa los últimos ocho años. Todo mi trabajo versa sobre las mujeres, en especial, sobre las mujeres de color. El verdadero propósito de mi estudio y mi trabajo es tratar de encontrar una nueva perspectiva y comprensión de la energía femenina en todo el mundo.

¿Qué te atrae del retrato?

Siempre lo he disfrutado, desde que era pequeña. El retrato implica diversos aspectos. Parece muy fácil, pero en realidad es muy complejo. Al crecer, mi madre me enseñó sobre pintura, acerca de los retratos y la composición. Así que siempre sentí una tracción hacia los rostros. Cuando comencé con la fotografía, pude cambiar fácilmente mi pasión de los rostros a las formas. Me siento muy conectada con las mujeres de mis retratos; son mis amigas, mis pares. Nos entendemos, hablamos de cambio, evolucionamos juntas.

¿Puedes decirme más acerca de la elección de tus modelos?

El setenta y cinco por ciento de mi trabajo son fotografías de mis amigas. Así que las modelos de mis fotos son personas a las que realmente amo. Ya tengo una definición de ellas que se relaciona con mi experiencia personal, y no puedo ocultar esa comprensión de su persona en las fotografías. Hoy, trato de conectar mi trabajo con las mujeres de todo el mundo. Hice ese proyecto llamado Mujeres de Nueva York, donde fotografié a mujeres que no conocía y que vinieron a mí para que las fotografiara. Tuve que crear un espacio donde pudieran sentirse cómodas y seguras. Mi objetivo para cada mujer que fotografío es brindarle confianza.

¿Cómo es poder acceder a la vulnerabilidad de tus modelos?

Es algo muy intenso. Generalmente puedo identificarme con su vulnerabilidad. Se trata de las mismas vulnerabilidades de nuestras madres. La vulnerabilidad de no necesitar a un hombre, la vulnerabilidad de no necesitar aprobación… Para mí, todas esas preocupaciones deben desaparecer. Es una lucha.

Los retratos parecen ser un acto de cuidado en sí mismos. Intentas hacer que tus modelos se sientan cómodas, confiadas, y también intentas mostrar una visión honesta sobre ellas. ¿Concuerdas con esto?

Tienen una doble función. Porque al hacerlos también cuido de mí misma. Tengo que respetar a las mujeres que fotografío, reconocer su presencia, reconocer su identidad, compasión y miedo. Todas esas emociones. Y si puedo reconocerlas en mi trabajo, tal vez también pueda reconocerlas en mí misma y cambiar.

Entonces, también te beneficias de todo esto.

¡Sí! Es un regalo.

