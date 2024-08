‘Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons’ es un paraíso nerd

Los fans de Rick and Morty están dando vueltas de un lado al otro mientras esperan el anuncio de la cuarta temporada. Se distraen descubriendo oscuros easter eggs, escuchando los comentarios del Blu Ray, y discutiendo las referencias al programa escondidas en episodios de My Little Pony y Jeopardy. Un mejor uso del tiempo podría ser profundizar en los cómics de Rick and Morty de Oni Press y IDW Publishing.

De hecho, una reunión de titánicos títulos nerd está a la vuelta de la esquina en una nueva serie de cómics llamada Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. En este próximo lanzamiento, Rick y Morty viven en un universo donde todos los estudiantes cool de preparatoria están obsesionados con Dungeons and Dragons. Ellos relatan sus campañas en el autobús, escuchan el podcast RPG en vivo The Adventure Zone, y hablan sobre Griffin McElroy como si fuera Brad Pitt. Para ser honesto, parece un mundo maravilloso.

Videos by VICE

Morty, ansioso por no quedarse fuera de esta moda, recluta la ayuda del abuelo Rick para aprender lo que se debe y no se debe hacer en el icónico juego de mesa de aventuras de Wizards of the Coast. Parece que la situación se pone turbulenta, teniendo en cuenta la portada lanzada en abril. Tenemos un pequeño adelanto de algunos paneles del primer número, que tiene lugar antes de que aparezcan las espadas mágicas, la masa gelatinosa y los monstruos de muchos ojos.

Los creadores de Rick and Morty, Dan Harmon y Justin Roiland, no están involucrados en el cómic, pero las figuras detrás del proyecto son increíbles por sí mismas. El famoso escritor de fantasía de Twitter, Patrick Rothfuss, a quien la gente ve jugar juegos de rol de mesa en vivo, se asoció con el exartista de Marvel Comics Jim Zub para escribir Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. Troy Little, quien capturó el espíritu gonzo de Hunter S. Thompson en la adaptación al cómic de Fear and Loathing in Las Vegas, está a cargo del arte.

Antes de las negociaciones del contrato que retrasaron el anuncio de la renovación de 70 episodios de Rick and Morty, uno de los escritores de la serie, Ryan Ridley, especuló que el el show no volvería hasta 2019 o después. Nadie sabe cuándo volverá la serie, pero mientras tanto, los fans podrán vivir sus sueños RPG durante cada entrega de Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons, que llegará a las tiendas el 22 de agosto.

Sigue a Beckett Mufson en Twitter e Instagram.