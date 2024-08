RIP Bill Gold, el genio que diseñó los pósters de tus películas favoritas

Artículo publicado originalmente por VICE Australia. Leer en inglés.

Los pósters de películas son como invitaciones. Un buen póster es tu entrada a la puerta mágica del cine. Amar el cine es compartirlo, y no hay nada que comunique ese amor tan rápido o de manera tan evocativa como un póster ingenioso.

Bill Gold, el creador de los carteles de Casablanca, Dial M for Murder, A Clockwork Orange, Alien y cientos de otras películas, murió esta semana a los 97 años. Sus carteles aparecían con tal dinamismo y movimiento que destilaban de manera salvaje el drama, el misterio y intensidad de una película con una sola imagen.

Sus pósters han adornado las marquesinas desde 1942 hasta 2011: siete décadas de trabajo que le dio información a las memorias colectivas de generaciones de cinéfilos.

Vivimos en tiempos en los que grandes estudios se pusieron de acuerdo en una estética de think tank: los grandes carteles de estudio son plantillas retocadas, atestadas de cada personaje que tiene una franquicia adyacente y una línea de juguetes. En la era de la renovación de marca y de reboots, los carteles no pueden comunicar más que «este producto es familiar y te insensibilizará al mundo exterior en cuanto a su duración».

Pero los carteles de Bill Gold, por otro lado, eran tan audaces como sus temas. Trabajó principalmente para Warner Brothers, y más tarde para Malpaso Productions, de Clint Easton. Su segunda asignación fue Cassablanca de Michael Curtiz (1942). El póster dice mucho sobre la película,y al mismo tiempo no delata casi nada: Bogart está en colores y contrasta con el elenco de apoyo que se dibujan en rojos de sangre brumosos. De alguna manera, misteriosamente, Gold puede aludir a lo que hizo a Cassablanca tan único: un negro existencial, con el gran alcance y la emoción de una película típica de guerra y aventura. El arma en la mano de Bogart casi podría considerarse un alerón, si Gold no hubiera enfatizado la brillante desesperanza en los ojos de él e Ingrid Bergman.

Luego de regresar de la Segunda Guerra Mundial, Gold se convirtió en director de arte del departamento de publicidad de Warner Bros New York. Sus carteles en este período captaron la esencia del temor y la desesperación que definieron el cine estadounidense de la época de posguerra, que se combinó con la realidad cínica y la amenaza de otro mundo de la aniquilación atómica. El lenguaje visual de la película, y por lo tanto el póster de la película, tuvo que cambiar con la imaginación traumatizada, desilusionada y cada vez más joven de la América posguerra.

Los carteles de Gold de esta época son espeluznantes en lo bien que reflejan este estado de ánimo. Produjo películas de entrenamiento durante la guerra, y su arte en la década de 1950 es casi cínico en la forma en que presenta las ideas de diseño propagandístico. Su cartel de Dial M for Murder es como un «Reds Under the Bed» en una pared de ladrillos. Irradia peligro.

Gold fundó Bill Gold Advertising a principios de los años 60, y junto con ilustradores como Bill Peak, creó algunas de las películas más icónicas de la década. Su trabajo se convirtió en paisajes oníricos tecnicolor: las pinceladas fauvistas dieron paso a los rizos de Paisley y al brillo de la fuzz pop. Sus carteles para My Fair Lady (1964) y The Music Man (1962) brillan con la energía impetuosa de principios de los años 60.

Pero fue en la nueva ola de finales de los 60 y principios de los 70 –cuando los grandes estudios se fusionaron con las sensibilidades alternativas del cine independiente estadounidense– que el trabajo de Gold fusionó el momento y el humor con la película. Su póster para Bullitt (1968) presenta a Steve McQueen apoyándose descaradamente contra las líneas verticales de mondo-cool, la imagen de la modernidad y la mezquindad que le sigue.

Capturó la rabiosa desesperación de finales de los 60 con sus carteles de Cool Hand Luke (1965) y la seminal Bonnie and Clyde. Como tal, su trabajo se enredó para siempre con la semiótica de la cultura juvenil, así como con la manera de venderla de los mercados futuros.

Su trabajo de los años 70 fue desmantelado: de punk y eficiencia. Su póster de La Naranja Mecánica de Kubrick (1971) utiliza los triángulos irregulares para contar que esta película es cachonda, violenta y sedienta de violencia.

Para mí, la traducción de Gold del terror inexplicable es la más sorprendente. Su póster para El Exorcista de Friedkin (1973) es una imagen simple de un hombre parado frente a una casa, bajo un faro, en blanco y negro. Sin embargo, en la detención inmediata de las sombras, en nuestra incertidumbre respecto de hacia dónde se dirige el hombre (incluso frente a frente), existe el mismo horror desconocido que subyace de la película.

También vemos esto en su póster de Deliverance (1972), que tiene un estilo totalmente diferente. Burt Reynolds y su compañía montan una canoa desde un ojo súper detallado: un globo ocular que una vez fue acosador y testigo. En su póster para Alien (1979) sólo presenta la palabra Alien, desplazándose cuatro veces en la página para enmarcar los contornos rojos de los personajes humanos: es muy simple, pero emana el mismo temor básico que hace que la película sea tan abrumadora.

El catálogo de Gold muestra el arco de la película de estudio desde su época dorada hasta su declive hasta su resurgimiento y su sofocante omnipresencia. Vemos algunos carteles de los grandes estudios que se atreven a tener el florecimiento y la ferocidad del trabajo de Gold. Es raro que un estudio como Warner Brothers publique una película que no esté basada en una propiedad existente: las personas de relaciones públicas da luz a estas películas como productos, los carteles están hechos para anular los trampolines de la pesadilla que es el marketing vertical.

Gold era de otros tiempos. La forma en que consumimos los medios ahora se ve difuminada no solo por el proceso, sino por la gran cantidad de contenido. Gold marcó la señalización de muchos de mis recuerdos clave de las películas. Todavía recuerdo haber caminado por los pasillos de Jumbo Video cuando era niño y ver el VHS con su póster de Dirty Harry (1971) como portada. ¿Qué diablos era ese rugido rosa de la imagen? ¿Y por qué yo podía escuchar el disparo?

