Ryan Reynolds “filtró” la película de ‘Detective Pikachu’ y se ve mejor que la original

¿Por qué existe Detective Pikachu? El concepto de una película de acción en vivo enfocada en un Pokémon detective que resuelve crímenes y que posee la voz de un hombre adulto suena más como algo salido de un terrible sketch de improvisación que una película real que llegará a las salas de cine en 2019. Y sin embargo, aquí estamos, y el mundo continúa su espiral descendente hacia un basurero cultural sin sentido.

Sin embargo, Detective Pikachu es tan profundamente estrafalaria que es realmente intrigante. Claro, puede parecer una tontería deprimente que solo busca lucrar con la nostalgia. Claro, convertirá a los queridos dibujos animados de Pokémon de tu juventud en monstruosidades hiperrealistas de carne y hueso. ¿Pero que acaso no es eso lo suficientemente convincente? Si solo hubiera una manera de ver la película sin tener que pagar un boleto y asegurarse de que esta sea la primera de una larga lista de películas monstruosas de Pokémon. Oh, pero esperen, ¡la encontramos!

El martes, Ryan Reynolds tuiteó un enlace a lo que parece ser una versión pirata de alta resolución de la película completa, solo unos días antes de que se estrene oficialmente en los cines:

El enlace lleva a un video de 102 minutos con una marca de agua con el nombre de Reynolds. Después de que aparece el logotipo de Warner Bros., la película comienza con el protagonista de Detective Pikachu, Justice Smith, caminando por una calle de la ciudad al estilo de Blade Runner, si la película se desarrollara en Kanto. Pero luego, después de un minuto, la película da un giro inesperado.

Por favor, sólo miren:

Ok, obviamente es una broma y no la película real. Detective Pikachu probablemente no será solo una hora y media de Pikachu bailando hipnóticamente música synth pop. Pero a juzgar por las críticas abrumadoramente malas que Detective Pikachu ha suscitado, esta versión podría ser la que valga la pena ver.