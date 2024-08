¡Saca papeles y encendedor! La primera Copa Cannábica en México es este fin de semana

Movimientos en todo el mundo apuestan en los últimos años por una regulación en los mercados de drogas —un sistema opuesto al prohibitorio que pocos resultados favorables ha mostrado hasta la fecha—, con la mariguana como estandarte en muchos de esos casos. Y aunque se han logrado avances a lo largo del continente americano, en especial en Estados Unidos, nuestro país dejó pasar la oportunidad de tener un debate real y esquivó esta marea cannábica con una conservadora aprobación del uso medicinal de la planta.

Aunque aún falta mucho para que en México la mariguana recreativa esté legalizada, este 18 de marzo será la primera edición de la Copa Cannábica, un evento especializado que busca darle a los cultivadores mexicanos el reconocimiento que merecen.

“No es un festival pacheco en sí. Lo que buscamos es darle un lugar a los cultivadores, que desde siempre han sido relegados. Hay un estigma, se les ve como personas malas. Lo que busco es darles un lugar”: conversamos con Dany Grower, uno de los organizadores de la Copa, para saber en qué consiste y cómo enfrentan la ilegalidad del producto a premiar, el cannabis.

VICE: ¿Qué es la copa cannábica?

Dany Grower: Es un espacio para los cultivadores y para los consumidores. No es para gente nueva y que no sabe. No es un evento familiar, no es un evento para niños. No es un evento para personas que no fumen.

Vamos a tener participantes y jueces internacionales. Nos han estado llegando muestr as de diferentes estados, e incluso de otros países. El jurado va a probar las muestras y seleccionar un ganador en cada categoría. Posteriormente, a través de un proceso llamado TAG —Trichome Assurance Grading—, se otorga un certificado internacional a las cepas ganadoras que acredita a sus productores como cultivadores profesionales. La cata ocurrirá unos días antes del evento, ya que necesitamos varios días para probar todo lo que nos está llegando. El día de la copa se hará la premiación, junto con otras cosas que tenemos planeadas.

Buscamos la autentificación de los cultivadores, que nos tomen como gente seria. Queremos traer lo que hemos visto fuera de México, en países donde la mariguana es legal. Lo que quiero es que la gente que está interesada en México se conozca. Hacer un networking. Es otra forma de motivar a las personas para que lo sigan haciendo, para que sigan autocultivando. Pero que lo hagan bien. Es un movimiento de cultivadores.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta copa en México?

Ya se había intentado hacer algo así, pero fueron intentos muy pequeños. No habíamos encontrado el momento adecuado. México está en un punto en el que vemos lo que está pasando en otros lugares y nos preguntamos por qué aquí no. Así que nos juntamos personas con el mismo ideal y decidimos lanzarla.

Hay un buen recibimiento entre el sector más privado y cerrada del movimiento, que son los cultivadores. Es la primera parte, pero es la más necesaria, tanto para el uso lúdico como medicinal. Se necesitan cultivadores y se necesitan buenos cultivadores. También desde el punto internacional ha tenido buen recibimiento. Dentro de los jueces que vamos a recibir tenemos a cuatro internacionales.

¿Cómo seleccionaron a los jueces?

Son eminencias en el mundo del cannabis. Traemos a las superestrellas de la mariguana sudamericana y un poco de Estados Unidos.

Entre los jueces están Juan Vaz, de Uruguay; Gastón Durana, de Argentina; Nico Malazarte, de Brasil; y jueces mexicanos con una larga trayectoria en el medio. Además, traemos de EU a Max Montrose, presidente del Thricome Institute, quienes llevan a cabo el proceso de certificación para cultivadores en Norteamérica.

Estamos haciendo una copa al nivel de las que se hacen en países donde la mariguana ya es legal. Vienen de otros países porque quieren el trofeo, además que tiene su valor histórico, emocional, por tratarse de la primera copa.

¿Qué hay sobre el tema legal?

Es un evento privado. Hay venta de entradas pero no hay taquilla. No hay un boleto. Es un donativo que se hace de 200 pesos para poder entrar a la lista. Solo vas a poder entrar por lista. También para que no vaya quien no tenga que ir. Es decir, que desde antes del evento ya sepamos quiénes van a ir, con identificación.

Siendo un evento ilegal, vamos a tratar que sea lo más legal posible. Es privado, no es en un lugar público, no hay menores, no habrá venta de alcohol. Lo que queremos demostrar con esto es que puede haber un millón de mariguanos juntos, con cien mil kilos de mariguana y no va a pasar nada. Nadie se va a morir, nadie se la va a pasar mal.

Nosotros no estamos invitando a la gente a que venga a consumir. Estamos invitando a que los consumidores vengan a expresarse a un lugar. Ya eres consumidor, bienvenido. En la ley mexicana no está prohibido consumir. No está prohibido consumir en un lugar privado. Y si en el lugar privado, 600 mil personas se juntaron y las 600 mil personas están de acuerdo en que cada quién se fume su porro…

El evento va a ser en un campo de cultivo de aguacates. Como a media hora del centro de Guadalajara. Tenemos una zona grande de explanada. El dueño del lugar está de acuerdo con la copa. Esto no solo se hace de dinero, se hace de corazón.

¿Qué vamos a ver?

Vas a ver unas cosas espectaculares. Semillas y productos de todos lados. Desde un masaje terapéutico con crema de cannabis, hasta clubes cannábicos, charlas, talleres de extracción, demostraciones de cómo se hace el rosin, que es prensado de cannabis. Va a haber prensas para hacer rosing. Todos los productos necesarios para cultivos, ya sea de cannabis o de otras plantas. Bastantes tiendas de bongs, pipas, vaporizadores, y tres marcas de sábanas. Sábanas con CBD. Va a haber gotcha, se va a llamar «Policías y pachecos». Habrá rifas. Todo el mundo va a salir con algo. Una sonrisa una semilla, o al menos pachecos.

La Copa Cannábica se llevará a cabo este 18 de marzo cerca de Guadalajara, Jalisco. Consulta toda la información en su página.