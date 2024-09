Sacha Baron Cohen convenció a un crítico culinario de estar comiendo carne humana

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

En el transcurso de esta temporada de Who Is America?, el personaje exconvicto de Sacha Baron Cohen, Rick Sherman, ha estado troleando a casi todas las pretenciosas escenas del arte que existen. Le pidió al dueño de una galería que adulara una pintura supuestamente hecha de mierda humana. Convenció a un DJ de EDM para que lo dejara tocar el sonido de un tipo siendo apuñalado en la prisión dentro de un club nocturno de Florida. Y en el episodio de la noche del domingo, frente a todos los televidentes, Cohen, dado que Sherman puso su atención en el mundo de la comida, de alguna manera logró convertir a un crítico de comida en caníbal.

En el segmento, Sherman invitó al editor de dinnerreviews.com, Bill Jilla, a degustar una comida de tres tiempos inspirada en el período que pasó en prisión. Comenzó de manera bastante simple, con un aperitivo de «frijoles y pan tostado», antes de pasar a un territorio más creativo.

«Este platillo está inspirado en una historia real», le dice Sherman a Jilla mientras le trae un nuevo platillo. «Cuando estaba encerrado, necesitaba algo de ternera. Obviamente, no podíamos conseguirla, así que usé los servicios de un prisionero llamado Andy ‘The Mule’ Newman. Él contrabandeó un poco de carne de ternera en la forma en que lo hacía tradicionalmente, en un condón profiláctico dentro de su trasero. Y fue la ternera más tierna que he probado en mi vida. Básicamente, la ternera había sido masajeada con cada pesó que dio».

«Como el proceso de la carne de Kobe», dice Jilla, antes de rebanar un condón con sabor a fresa relleno de ternera «añejado analmente» y declararlo lo mejor que ha probado en su vida.

Para el platillo principal, Sherman le cuenta a Jilla otra historia de su tiempo encerrado, esta vez acerca de cómo inadvertidamente se comió un bistec de carne humana y adquirió así cierto gusto por esa carne. «Hace unos años, los chinos comenzaron un programa donde, ¿sabes cómo donan sus órganos las personas? Bueno, pueden donar su carne… Este es un filete de disidentes chinos alimentados con comida vegetariana, acompañado de puré de coliflor».

«Es suave como la mantequilla», dice Jilla mientras prueba la supuesta carne humana. «¡Se derrite en mi paladar! Ni siquiera necesito masticarla».

En dirección a Sherman, Jilla mira a la cámara y agradece rápidamente a la familia del hombre muerto que cree que acaba de comer. «A la familia Lao, muchas gracias», dice, mostrando el «lomo» de su hijo que estaba «degustando placenteramente».

Para ser justos, Who Is America? vive su mejor momento cuando ayuda a los funcionarios electos a arruinar sus carreras en televisión o cuando hace quedar en ridículo a las figuras públicas, y Jilla no pertenece a ninguno de esos grupos. El tipo no es un personaje importante en el mundo de la comida y su sitio web quedó en blanco después de que se emitió el episodio del domingo, aún así, verlo cortar delicadamente un condón relleno y agradecerle a la familia de un hombre que cree que se está comiendo, hizo que ese episodio se convirtiera en uno de los más surrealistas del programa hasta el momento. Si esta temporada ha demostrado algo, es que Cohen puede lograr que la gente haga felizmente cualquier cosa cuando tienen una cámara enfocándolos.

