Salma Hayek dice que Harvey Weinstein amenazó con matarla

En un poderoso ensayo para el New York Times, la actriz y productora Salma Hayek afirmó que el desacreditado magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, la acosó sexualmente en varias ocasiones e intentó sabotear una de sus películas más importantes cuando rechazó sus insinuaciones.

Antes de que se convirtiera en estrella de Hollywood, Hayek dijo haberse acercado a Weinstein para realizar Frida, una película biográfica que quería protagonizar y producir acerca de Frida Khalo. La productora de Weinstein, Miramax, compró los derechos de la película, y Hayek dijo que estaba emocionada: «Me estaba dando una oportunidad, y yo no era nadie. Me dijo que sí».

Pero pronto, escribió Hayek, Weinstein le hizo insinuaciones sexuales indeseadas de manera reiterada. En sus palabras, se convirtió en «mi turno de decir que no»:

No le abriría la puerta a ninguna hora de la noche, hotel tras hotel, locación tras locación, a donde sea que se apareciera inesperadamente, incluyendo una locación donde estaba haciendo una película en la que ni siquiera estaba involucrado. No me daría un baño con él. No lo dejaría observarme mientras me daba un baño. No lo dejaría darme un masaje. No permitiría que una amiga suya desnuda me diera un masaje. No permitiría que me diera sexo oral. No me desnudaría con otra mujer. No, no, no, no, no…

Hayek dijo que rechazar las insinuaciones de Weinstein lo enfureció tanto que, en última instancia, amenazó con matarla.

«El alcance de sus tácticas de persuasión pasó de hablarme con dulzura a esa vez cuando, en un momento de furia, dijo las aterradoras palabras: ‘Te mataré, no pienses que no puedo hacerlo’», escribió Hayek.

Furioso con Hayek, Weinstein supuestamente trató de sabotear Frida, en la cual Hayek había estado trabajando durante años. Le hizo exigencias extremas, como recaudar $10 millones de dólares, rehacer el guión y conseguir la participación de actores de primer nivel en un plazo muy breve. Cuando Hayek logró reunir los requisitos, Weinstein presuntamente amenazó con cancelar la producción de la película a menos que Hayek aceptara hacer una escena sexual con otra mujer, realizando un desnudo frontal completo. Ella aceptó a regañadientes, pero se sintió tan molesta el día del rodaje que rompió en llanto, convulsionó y vomitó antes de la filmación.

«Él había estado exigiendo constantemente ver más piel, más sexo», escribió Hayek. También agregó: «Lo único que notó fue que yo no me veía sexy en la película. Me hizo dudar de si era una buena actriz, pero nunca logró hacerme pensar que no valía la pena hacer la película».

La película terminó por ganar dos premios Oscar y consolidar a Hayek como una gran estrella en la industria del cine. Ahora, ella es sólo una de las muchas mujeres de alto perfil que acusan públicamente a Weinstein de acoso sexual, agregando así su nombre a una lista de más de 80 mujeres a las que presuntamente él aterrorizó durante aproximadamente tres décadas.

