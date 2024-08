Scarlett Johansson continúa amando y creyendo en Woody Allen

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Tras las acusaciones de abuso sexual de Dylan Farrow y el crecimiento del movimiento #MeToo de Hollywood, varios actores le han retirado públicamente su apoyo al padre adoptivo de Farrow y director de Annie Hall, Woody Allen, incluidos Colin Firth, Ellen Page y Rachel Brosnahan. Debido a “obligaciones contractuales” que le impiden hablar en contra de Allen, Timothée Chalamet dijo el año pasado que donaría el salario de su papel en A Rainy Day in New York a Time’s Up, RAINN y el Centro LGBT de Nueva York.



Según un nuevo artículo de portada en el Hollywood Reporter, definitivamente podemos excluir a Scarlett Johansson de ese movimiento. En lugar de eso, la actriz de Avengers, quien protagonizó las películas Match Point, Scoop y Vicky Cristina Barcelona de Allen, adopta una postura muy diferente. “Amo a Woody”, declaró Johansson. “Le creo y trabajaría con él en cualquier momento”.

Johansson le dijo al Hollywood Reporter que no solo ve a Allen con frecuencia, sino que también ha “tenido muchas conversaciones” con él sobre las acusaciones. “He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Él mantiene su inocencia y le creo”, dijo. Cuando le preguntaron acerca de esa postura que insta a creerles a las mujeres sin lugar a dudas, la actriz respondió: “Es difícil porque estamos en un momento en que los ánimos están muy encendidos, y es comprensible. Era necesario agitar las cosas, y por ello la pasión de la gente está enardecida y hay muchos sentimientos fuertes y mucho enojo, y con razón”.

Estas declaraciones pueden parecer discordantes dado el reciente activismo de Johansson en favor de las mujeres. En 2018, señaló al actor James Franco por supuestamente brindar su apoyo al movimiento Time’s Up mientras que simultáneamente era objeto de acusaciones por conducta sexual inapropiada por parte de cinco mujeres. El año anterior, en la Marcha de las Mujeres habló sobre la importancia de la ONG de planificación familiar Planned Parenthood.

De cualquier modo, la actriz no es ajena a las controversias. Dos años después de haber sido elegida para protagonizar la película de acción en vivo Ghost in the Shell, Johansson avivó la ira del Internet nuevamente, en julio, con una declaración en la que afirmaba que podía “interpretar a cualquier persona, animal o árbol”. Si Allen alguna vez necesita que alguien interprete a un árbol, al parecer, Johansson podría encabezar las lista de candidatos.

