Las seis etapas por las que pasas tras enterarte de que Grimes sale con Elon Musk

Sé que esto puede reducir las posibilidades de que me manden a Marte si/o cuando los humanos destruyan la Tierra, pero Elon Musk no me cae muy bien. Nada más por esa desconfianza innata que tengo hacia los ricos y blancos «perturbadores» de Silicon Valley, siempre se me ha hecho como un villano de Batman (y adoptar la represión sindical en sus fábricas de automóviles no le ayuda mucho).

Por eso, cuando me enteré el lunes de que está saliendo con Claire Boucher, alias Grimes, me sentí totalmente traicionada; en mi opinión, ella es una fortaleza del feminismo inteligente, una de las buenas. La primera vez que la vi en vivo, llené una nota de iCloud con reflexiones de lo bien que se veía, rodeada de bailarinas feroces vestidas como monstruos kawaii. Incluso su decisión de optar por el pop mainstream surgió como una especie de experimento mental basado en la fama. ¿Alguien tan inteligente no debería ser inmune a los encantos de un multimillonario que ató un Tesla a un cohete para divertirse? ¿A poco es tan susceptible al ligue en las redes sociales como lo fui yo a los 22, cuando dejé que un chico estúpido que tenía «buen» gusto en la música me sedujera en Spotify?

Mientras todos llegamos a un acuerdo de lo que significa la fusión de Grimes con Elon Musk, repasemos juntos las seis etapas después de enterarnos sobre la relación:

1. Shock

Alguien publicó un enlace al artículo de Page Six que anunciaba que estaban «saliendo en secreto» en Slack, y empecé a gritar. Podría ser la pareja más incongruente del mundo. ¿Qué le ve? ¿Qué Elon no tiene 46 años? ¿Cómo diablos se conocieron? ¿Y por qué fueron a la Met Gala juntos? ¿Pues cuánto tiempo llevan saliendo?

2. Negación

A ver espera, Page Six no tiene idea de lo que está hablando. Se refieren a Grimes como «música moderna», y eso los hace sonar como unos viejos aburridos, así que claramente no tienen una buena reputación. ¿Y cuál es la «fuente» de este cursi encuentro?

Una fuente nos dijo que la pareja se conoció por internet hace un mes, por supuesto, gracias a un chiste que Musk había planeado publicar, pero descubrió que Grimes ya lo había hecho, sobre lidiar con las complicaciones de la inteligencia artificial.

No les creo nada. ¡Son noticias falsas!



3. Enojo

Entonces, ¿esto significa que Elon analiza todos sus chistes antes de tuitearlos? Y el hecho de que haya tuiteado algo sobre el video de «Venus Fly», una canción de 2015, en marzo de 2018, ¿significa que nunca había oído hablar de Grimes antes de buscar en Google su chiste sobre IA? Me imagino a Elon paseando por California en su Tesla criticando la música de Grimes y luego buscando todo sobre ella en Wikipedia y pensando, Wow, está muy sexy.

Pero eso no es todo: cuando Elon buscó en Google su chiste súper intelectual y descubrió que una mujer mucho más inteligente ya lo había hecho tres años antes, ¿no se sintió humillado? ¿Prefirió mandarle un MD en lugar de pedirle su número a algún amigo e invitarla a tomar un café o llevarla a dar un paseo en su helicóptero o algo así? ¿De verdad los hombres están tan mal emocionalmente, que pueden ser súper ricos y exitosos y aún así prefieren ligar de la manera menos vulnerable posible? Esto es como lo equivalente a aventarle piedras a las niñas en el patio a la hora del recreo pero en 2018. O como darle un toque a alguien en Facebook.

4. Justificación

Tal vez Grimes es más inteligente de lo que pensábamos. Tal vez tenga información privilegiada sobre nuestro planeta, y está haciendo todo esto para garantizar su boleto a Marte. No es que le guste… ¿verdad?

5. Duelo

A lo mejor estaba equivocada al pensar que Grimes era un ícono de la vigilia. Tal vez sólo es humana, como el resto de nosotros y se dejó impresionar por la gran fama e influencia de Elon. Tal vez está con él porque es rico.

Luego estuve viendo la cuenta de Twitter de Elon, tratando de encontrar el chiste, pero me distraje por la gran cantidad de cosas en las que parece estar trabajando. Habla sobre el cosplay de Willy Wonka y de que está creando una compañía de dulces con Warren Buffet. Y de que está construyendo dragones cyborg. Y vendiendo lanzallamas. ¡Y empezando una compañía de medios intergaláctica llamada Thud! atendido por ex escritores de Onion. Y cavando túneles para trenes súper rápidos. Y lanzando más cohetes que la NASA o Pyongyang. Sé que muchos son chistes. Pero no estoy seguro de cuáles.

6. Aceptación

¡Maldición!, el lanzallamas se ve muy bien. Peligroso, sí. Pero cool. Me puedo imaginar a Grimes viéndolo jugar con su lanzallamas en Instagram y diciendo, «¡Miren a este multimillonario estrafalario bromeando sobre quemar a los zombis!».

Además de tener el mismo sentido del humor, parece apreciar su música. Y a ambos les gusta la cultura nerd, como el anime y la ciencia ficción. Tal vez Grimes realmente cree en el trabajo que está haciendo. O sea, hacer que las energías renovables sean más accesibles es un esfuerzo noble, por donde lo mires. También Grimes odia volar y no maneja, así que me la podría imaginar muy a favor del túnel de tránsito.

¡Mierda!… Grimes y Elon Musk me empiezan a parecer una buena pareja. Sigo pensando que Boucher se ve un poco sorprendida de que sean el centro de atención en todas sus fotos juntos, pero ya lo estoy aceptando. Grimes, Elon, tienen mi bendición. De nada.

