Qué preferirías, ¿perder el sentido del gusto o la capacidad de tener orgasmos?

Placeres de la vida, pocos. La gama completa de la alegría terrenal consiste básicamente en comer, golpear y chismear sobre otras personas que pueden estar o no golpeando, y eso es todo. Eso es todo el kit y el kaboodle. Pero ahora imagina que tienes que devolverle el gusto a una de esas cosas. Imagina que a través de alguna desgracia médica perdiste la capacidad de saborear o acabar y ahora pregúntate: ¿con cuál preferirías vivir sin él?

Llevamos este “preferirías” a las calles de Melbourne y pedimos algunas opiniones.

Mamen, 24, trabaja en heladería

¿Prefieres perder tu capacidad de tener orgasmos o de saborear?

Creo que el gusto pero, ¡mierda, perdería el placer de la comida! Sí, creo que preferiría perder el gusto. Ahora como mucho helado, así que mi gusto se está acostumbrando todos los días, y luego, por otra parte, no he tenido muchos orgasmos últimamente. Yo sola, sí, pero no con otras personas. Pero sí, creo que sería bueno volver a tener orgasmos. Tal vez por eso preferí los orgasmos.

¿Cuál es la comida que extrañarías, tal vez incluso mientras estás teniendo un orgasmo?

Creo que el chocolate. ¡Sí, definitivamente el chocolate!



Max, 18, estudiante, y Sam, 20, trabaja cuidando niños

Hola chicos, ¿preferirían perder la capacidad de saborear o de tener orgasmos?

Sam: Mira, probablemente diría que los orgasmos porque no tengo mucho sexo.

¿Qué hay de ti Max, cuál es tu respuesta?

Max : No sé, creo que perdería el gusto, pero me encanta la comida. Supongo que aún podrías sentir una textura similar a la de los alimentos, como la del chocolate o la nutella y no estaría tan mal. No sé, creo que no estaría tan mal.

Esther, 18, estudiante

¿Prefieres perder la capacidad de saborear o de tener orgasmos?

Para ser honesto, probablemente perdería la capacidad de tener orgasmos porque la comida es, bueno… los mejores días de mi vida los he pasado comiendo. Si pierdo eso, mi vida se acabó.

¿Puedes describirnos uno de tus mejores días comiendo?

Una vez salí con un amigo y un warp de pollo y fue la mejor comida de mi vida. Siento que hay muchos alimentos diferentes en la vida. Y la comida simplemente te conecta con la cultura y con diferentes personas. Le da significado en la vida.

¿Hay algo que no podrías dejar de comer?

Helado, galletas y crema. Muy básicos, pero son lo mejor.

Sim, 34, estudiante

¿Qué hay de ti sim?

Prefiero perder el sentido del gusto. Sí, una vez que tienes un orgasmo no lo olvidas. Como si fuera mejor que la comida. Y es como un rush de endorfinas. Es un ejercicio y… ¡te sientes increíble! Y la comida no puede darte eso, simplemente te engorda. Creo que el sexo o el orgasmo es natural para el cuerpo humano. Así que sí, ¡me gustaría tener orgasmos cualquier día!

¿Qué comida extrañarías si no fueras capaz de saborear?

Pizza, pasta, todos los carbohidratos del mundo. Chocolate, helados, malteadas, comidas mediterráneas. Creo que lo digo porque ahorita estoy embarazada, pero fuera de eso, nada más.

¿Algo más que quieras agregar al tema?

Sí, las personas que dicen que les gusta más la comida que el sexo necesitan tener orgasmos más seguido. No sé, creo que una vez que llegas a un orgasmo realmente bueno, es como una droga, ¿sabes? Es como que conoces esa sensación y siempre estás buscándola. La comida es comida. A veces te encanta, pero cuando tienes un orgasmo… es adictivo.

¿Siempre son buenos?

¡Te olvidas de todo! No hay nada más. ¿Ya sabes? Nunca he tenido un mal orgasmo.

Ben, 23, estudiante

¿Prefieres perder la capacidad de saborear o de tener orgasmos?

El gusto.

Vaya, contestaste rápido. ¿Por qué?

No sé. Simplemente creo que no me importa tanto.

¿Has tenido mejores experiencias de orgasmo que comiendo?

Bueno, soy vegetariano, así que estoy a mitad de camino, supongo. Sí, preferiría renunciar al gusto. No creo que me pierda de mucho.

¿Hay alguna comida que extrañarías?

Oh, sí. El pan tostado. El té. ¿Eso cuenta? Extrañaría el té, el café, cosas así. Pescados. Supongo que no soy del todo vegetariano porque como pescado.

Interesante, la mayoría de la gente se va por el chocolate. ¿De dónde vienen esos placeres simples?

Es lo primero que se me vino a la mente y lo que supongo que extrañaría comer. La comida navideña. Mi familia es sueca, así que comemos comida sueca en Navidad, la única época del año que como comida sueca. No sería Navidad sin eso, supongo. Pero sigo pensando que preferiría no poder saborear.