La serie de George R.R. Martin ‘Nightflyers’ no se parece en nada a ‘Game of Thrones’

Puede que Game of Thrones esté llegando a su fin, pero George R.R. Martin está aquí para quedarse. De alguna forma, HBO logró convertir su serie de fantasía en un monstruo cultural global, y ahora todo el mundo está compitiendo para adaptar sus otros libros con la esperanza de que puedan sacarle lo máximo al rating.

Pero no esperes que en la nueva serie de George R.R. Martin sigan habiendo dragones, zombis y hermanos que se cogen como en Game of Thrones. El martes, SyFy lanzó el primer teaser de su nueva serie de diez episodios, Nightflyers, basada en la novela de George R.R. Martin de 1980, y esta serie de terror y ciencia ficción no se parece en nada a Game of Thrones.

La ambientación de Nightflyers está muy lejos de parecerse a Westeros. El libro original trata de una tripulación de una nave espacial en busca de algunos extraterrestres, que luego terminan bañados en sangre en medio del espacio cuando la computadora de inteligencia artificial de la nave los ataca. En el teaser no se ven vistas panorámicas ni castillos inminentes: son tomas claustrofóbicas de astronautas que se ven apretados e infelices y aparatos de alta tecnología que no funcionan. Pero aunque no estuviera ambientada en el espacio, al parecer cumple con lo que esperábamos ver de una serie de George R.R. Martin: un montón de asesinatos brutales.

Martin aparece durante el clip para explicar que la serie es «la historia de una casa embrujada en una nave estelar» y de «psicosis en el espacio», pero parece más como una mezcla entre Alien y otra reciente incursión de ciencia ficción en la televisión, The Expanse. La primera adaptación de la historia de Nightflyers fue en una película de 1988, pero tal como lo demostraron Handmaid’s Tale y Westworld, no podemos juzgar a una serie nueva basándonos en adaptaciones pasadas.Y si a eso le agregamos el nombre de Martin, seguramente será un éxito.

Junto con Nightflyers, que saldrá este otoño, también viene en camino una serie de superhéroes de Martin, esto significa que probablemente en cualquier momento saque alguna adaptación de su libro de misterio de rock clásico y de su novela de vampiros. Pero si la serie nueva de Martin no cumple con tus expectativas después de GoT, no te preocupes, HBO ya está en proceso de sacar un montón de spin-offs de GoT.

