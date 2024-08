La serie precuela de ‘Dark Crystal’ tiene un elenco asombroso

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los verdaderos conocedores del trabajo de Jim Henson saben que creaciones como Sesame Street y los Muppets son un juego de niños tratándose de la genialidad del amo de los títeres.

Antes de crear esos icónicos programas para niños, Henson era un cineasta experimental subversivo. Exhibió sus inclinaciones más oscuras en la película de 1982 The Dark Crystal, que trata sobre una raza parecida a los elfos llamada los Gelflings que es lleva al borde de la extinción por la rivalidad entre un par de razas poderosas llamadas Mystics y Skeksis. En lugar de las enseñanzas didácticas del ABC y los absurdos viajes por carretera de sus otros proyectos, Henson y su colaborador Frank Oz (quien le dio voz a Yoda), el productor Gary Kurtz y el escritor David Odell profundizaron en el tema de la guerra, la muerte y la magia negra. Ahora, Netflix ha decidido revivir su oscura visión en una serie llamada The Dark Crystal: The Age of Resistance, con un reparto ridículamente impactante y una emocionante combinación de títeres y efectos visuales modernos.

La película original es el clásico viaje del héroe, y la meta es lograr la restauración de un mundo antes vibrante a su antigua gloria. La nueva serie se centra en los días oscuros antes del amanecer, en los que los Gelflings supervivientes y los más benévolos místicos deben organizar una rebelión contra los siniestros Skeksis, que están envenenando el planeta Thra con su magia corrupta. De acuerdo con un comunicado de prensa, la serie sigue a un trío de Gelflings llamados Rian (Taron Egerton de la película Kingsman), Brea (Anya Taylor Joy de la película The Witch), y Deet (Nathalie Emmanuel de Game of Thrones), quienes descubren las oscuras figuras que amenazan a Thra y deciden hacer algo al respecto.

El resto del elenco es simplemente impactante. Si bien aún no se han anunciado sus roles, las voces detrás de los otros Gelflings que nuestros protagonistas encontrarán incluyen a la coprotagonista de Emmanuel en Game of Thrones, Natalie Dormer, así como a Alicia Vikander, Eddie Izzard y la increíble Helena Bonham-Carter. Los Skeksis y los Mystics tendrán las voces de Mark Hamill, cuya actuación como el Joker en Batman: The Animated Series es legendaria; Keegan-Michael Key; Harvey Fierstein; Simon Pegg y Andy Samberg.

“Es aleccionador ver a tantos actores verdaderamente talentosos unirse al universo de The Dark Crystal mediante el préstamos de sus voces a Age of Resistance“, dijo en un comunicado Lisa Henson, hija de Jim Henson y CEO del Proyecto Jim Henson. “Es emocionante ver a este conjunto de artistas, titiriteros y ahora actores de voz, muchos de ellos inspirados por la película original de mi padre, trabajando juntos para hacer realidad este mundo único, a través de la actuación y el arte, a una escala que rara vez se ve hoy en día”.

Regresar al extraño y psicodélico mundo de The Dark Crystal significa, como mínimo, un festín de magia con títeres, y además ahora incluirá a más celebridades que un episodio de Saturday Night Live, lo cual hace de este serie una esperada maravilla.

The Dark Crystal: Age of Resistance llegará a Netflix en 2019.

