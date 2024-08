El sexo entre adultos mayores es la última frontera del porno

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Todos sabemos qué pasa en la mayoría del porno convencional: un chico conoce a una chica, el chico penetra a la chica mientras ella gime excesivamente sin que haya algún tipo de juego previo, luego el chico saca su pene para la toma de la eyaculación. Erika Lust desafía esta fórmula. Su renombrada serie XConfessions es una adaptación completa de confesiones anónimas, y como resultado tiende a desafiar los tabúes hace largo tiempo establecidos, poniendo al placer femenino en el centro de todo. El nuevo lanzamiento Soulsex no es la excepción. No solo presenta una alternativa íntima y espiritual al sexo hetero, sino que sus estrella son Annie y John, una pareja real en sus setenta años.

“La primera vez que hicimos el amor, él dijo: ‘Lo hago de manera diferente’”, recuerda Annie ante la cámara. John le explica a VICE que estaba experimentando ansiedad sexual en ese momento debido al condicionamiento social. “Tenía muchísimas creencias erróneas acerca de mis responsabilidades con respecto al sexo”, dice, describiendo una constante y persistente sensación de que sexualmente faltaba algo. A lo largo de los años le prescribieron un gel de testosterona y luego Viagra, pero fue solo hasta que un psiquiatra alemán le presentó un nuevo enfoque, al que él y Annie llamaron “soulsex”, que las piezas encajaron en su lugar.

Naturalmente, Erika estaba intrigada por su carta exaltando las virtudes de “soulsex”. Se acabaron las tomas enfocadas solo en las erecciones y el momento de la eyaculación, y fueron reemplazadas por el compromiso con el placer sexual, la liberación y la comunicación clara. A veces hay orgasmos, pero no siempre, no es lo importante. “Es la conexión sexual más feliz que he tenido”, dice Annie. “Nos comprometemos a usar nuestros cuerpos para extender el amor, y nos comprometemos sexualmente todos los días como parte de nuestra rutina de bienestar”.

Para saber más, contactamos a Erika, John y Annie por correo electrónico y que así hablaramos sobre los mitos del sexo entre personas mayores, las MILF de 20 años y los beneficios potenciales de replantearnos radicalmente nuestras perspectivas sobre el sexo.

VICE: Erika, ¿qué te atrajo de la historia de Annie y John?

Erika: Tenía ganas de hacer una película que mostrara la belleza del sexo entre adultos mayores desde hace tiempo, así que cuando Annie y John me enviaron un correo electrónico diciendo que querían mostrarle al mundo su propia manera de tener sexo, aproveché la oportunidad. La sociedad nos ha convencido de que las personas mayores son irrelevantes, por ello los cuerpos de las personas mayores se encuentran ausentes en gran parte de la industria de las películas para adultos. Esta es una industria donde las actrices de 20 años pueden representar el papel de una MILF. Estas escenas no tienen la intención de acabar con la discriminación por edad sino de explotarla, por lo que ver a Annie y John tener sexo fue hermoso. Fue como presenciar algo muy íntimo y especial.

John y Annie en el set de XConfessions.

¿Estaban nerviosos por tener relaciones sexuales ante la cámara, o todo se sintió natural?

Annie y John: Definitivamente estábamos nerviosos, ¡especialmente cuando llegamos y vimos la cantidad de personas involucradas en el rodaje! Pero Erika y sus colegas nos impresionaron mucho; fueron muy considerados con nosotros, por lo que estábamos agradecidos. Sin embargo, nunca fue nuestra intención hacer “pornografía”; realmente no tenemos una opinión sobre la pornografía, pero queríamos hacer una película instructiva para compartir nuestras experiencias con otras personas que hayan decidido que debería haber una mejor manera de tener sexo.

Esa mejor manera es “soulsex”. ¿Qué significa ese término para ustedes?

Annie y John: No es una verdad absoluta, pero elegimos ese término porque queríamos reflejar nuestra nueva experiencia mágica de intentar conectarnos con el aspecto no físico de nosotros mismos, y cómo utilizamos nuestros cuerpos físicos para lograrlo. “Soulsex” es el reconocimiento de que cada miembro de la pareja es responsable de su propia experiencia, y de que su concentración no esta puesta en complacer al otro, sino simplemente en mantenerse consciente de su experiencia interior. También nos concentramos en la libertad, y animamos a las personas a compartir sus deseos y fantasías con sus parejas.

Pero nos gusta enfatizar que el dominar esto requiere tiempo y paciencia, y no hay reglas. Estamos programados para creer que los hombres necesitan tener una erección, que tanto el hombre como la mujer deben venirse y que la pareja debe estar “de humor”. Nosotros descartamos esas creencias. El resultado es más pacífico, más satisfactorio y más místico.

Erika, ¿cómo se relaciona este concepto con los demás temas de la serie XConfessions?

Erika: la idea es mostrar representaciones alternativas del sexo en una industria del cine para adultos saturada y repetitiva, y priorizar el placer femenino. “Soulsex” encaja perfectamente en el proyecto porque muestra una manera de tener sexo que no estamos acostumbrados a ver. La escena de sexo en esta película es completamente diferente a los videos que encontrarás en sitios gratuitos de porno; John y Annie pasaron más tiempo tocándose, abrazándose y mirándose el uno al otro de lo que los actores normalmente lo harían, y todo el tiempo expresaron lo que estaban disfrutando. La película también desafía las nociones preconcebidas sobre el sexo. Muestra que el sexo no es una carrera hacia el orgasmo, y que un hombre puede tener un orgasmo sin tener el pene completamente erecto.

¿Crees que la pornografía se centra demasiado en el orgasmo?

Erika: Absolutamente. En una gran cantidad de pornografía convencional, la escena de la eyaculación es el objetivo que marca el final de la película, y eso demuestra que está hecha por hombres: el placer masculino es lo más importante. Si podemos cambiar el enfoque y mostrar que todo el acto sexual puede ser placentero para todos los participantes, entonces podemos tener representaciones más verdaderas y saludables del sexo. Por supuesto, no hay nada necesariamente malo con hacer una toma de una eyaculación, pero eso se ha convertido en un símbolo de los sitios de porno, y señala la prioridad del deseo masculino.

Annie y John, hablemos de mitos, ¿cuáles son los más comunes en torno al sexo entre personas mayores?

Annie y John: Para nosotros, son: que la actividad sexual naturalmente tiene que disminuir a medida que las parejas envejecen; que es natural que los hombres mayores pierdan la capacidad de tener erecciones satisfactorias; que las mujeres pierden la capacidad de autolubricarse a medida que envejecen; que las parejas mayores no necesitan conexión sexual; y finalmente, que no es natural que las parejas mayores exploren mutuamente sus cuerpos y se involucren en el sexo oral.

Se conocieron en la aplicación de citas Spiritual Singles. ¿Creen que existe la suposición social generalizada de que las aplicaciones de citas solo son para jóvenes?

Annie y John: Estamos viendo un aumento en el interés de los miembros más grandes de la sociedad en los sitios de citas. Creemos que hay un despertar masivo con relación a que en muchas áreas de nuestras vidas, incluida el área sexual, hemos sido programados negativamente acerca de nuestros derechos a ser libres, inocentes y a experimentar la alegría. Este es realmente el momento de despertar a la verdad de quiénes somos, y las personas mayores en todas partes se están arriesgado a dejar atrás matrimonios y vidas sexuales largas e insatisfactorias. No más apegarse a esos viejos votos religiosos de “en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe”.

Annie y Erika en el set de XConfessions.

Erika, ¿por qué crees que el sexo entre personas mayores está estigmatizado? Y, ¿crees que ese estigma está cambiando?

Erika: La sociedad nos ha dicho durante mucho tiempo que el sexo entre personas mayores es desagradable. La gente piensa que los cuerpos de la gente mayor no pueden ser sensuales o atractivos porque la publicidad, la televisión y el cine nos han dicho que solo los cuerpos jóvenes lo son. Rara vez vemos la representación de personas mayores en general porque “ya ha pasado su mejor momento”, pero creo que eso está empezando a cambiar ligeramente. Hay programas como Transparent y Grace & Frankie que muestran las vidas sexuales de generaciones mayores y, a su vez, están cambiando nuestra perspectiva sobre el sexo entre gente mayor.

Finalmente, ¿qué quieres que la gente se lleve al ver esta película?

Erika: Quiero normalizar el sexo entre adultos mayores. Mi objetivo es mostrar que los cuerpos de la gente mayor son hermosos, que las personas mayores todavía tienen deseos sexuales y que hay una manera diferente de tener sexo.

Gracias a todos.

Todas las imágenes son cortesía de Erika Lust Films.