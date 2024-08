A Shirley Manson le vale la popularidad

Este artículo apareció originalmente en VICE UK.

Shirley Manson ya está por encima de todo eso. Durante una reciente conversación de 45 minutos, nos habló de todas las cosas que ya han dejado de importarle: ser popular, las personas falsas, que las cosas salgan mal, tener que cambiar. Pero al hablar con ella, uno tiene la sensación de que, en realidad, hace mucho tiempo que la vocalista de Garbage dejó de permitir que algo tan tedioso como las opiniones ajenas la molestara.

Este año, Manson ha vuelto a aparecer en los medios al haber ganado el Premio Icon de NME, utilizando su discurso para exigir cambios para las mujeres y en particular para las mujeres negras. En una entrevista posterior, dijo que «los hombres necesitan comenzar a analizar más el comportamiento de los suyos», exactamente el tipo de cita provocadora que esperamos por parte de Manson en una entrevista.

Mientras salía y entraba del salón de entrevistas, esperando a que su RP nos presentara, la escuché pidiendo sushi cortés y entusiastamente. Está llena de energía, tiene muchos intereses y es interesante, y su cabello ha vuelto a ser rojo fuego, peinado hacia atrás en un chongo con los costados afeitados.

VICE: ¿Alguna vez has tenido un período de dificultad creativa que creyeras que no podrías superar?

Shirley Manson: Me asusté porque me di cuenta de que estábamos en una posición desfavorable, y que ya no estábamos en sintonía con la cultura. Cuando eres una banda que define a una era, y nosotros lo fuimos, eres el referente de la cultura por un tiempo. Debido a la naturaleza misma de ese fenómeno, pierdes esa posición y recuperarla es complicado y realmente muy difícil. Pero tenía confianza en mi banda. Pueden amarnos u odiarnos, pero somos buenos en lo que hacemos, y eso sí lo sé bien.

Solía decir que mi banda podía escribir la maldita Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 2, y viniendo de nosotros, el mundo la odiará porque somos viejas noticias. Entonces, ¿cómo podíamos contrarrestar eso? Finalmente, llegamos a la conclusión de que ya no nos importaría si le gustábamos a la gente o no. Lo importante es que somos creativos como unidad porque funcionamos bien juntos y hacemos algo que consideramos que tiene mérito. Así es básicamente como abordamos lo que llamo «la segunda etapa de nuestra carrera» y funcionó. Recuperamos nuestra posición y nos sentimos bien. Lo hemos disfrutado desde entonces bajo nuestros propios términos. De cualquier forma, no queremos estar en las listas de éxitos ni aparecer en la televisión infantil a las cuatro de la tarde. Estamos por encima de eso.



Dime cuántos libros has leído en los últimos 12 meses.

Siempre he sido muy buena lectora, pero en los últimos años mis lecturas han disminuido bastante. Realmente he intentado obligarme a leer durante los últimos seis meses, y he leído muchos libros fantásticos. De hecho, he leído mucho sobre raza. Acabo de terminar de leer When They Call You a Terrorist de Patrisse Khan-Cullors, y sin duda me dejó impresionada. Está escrito bellamente y contiene memorias impactantes. Me sentí avergonzada por no saber mucho sobre la lucha de las mujeres negras. Ella es la mujer que comenzó el movimiento Black Lives Matter. Es una activista férrea. Why I’m No Longer Speaking to White People About Race es un libro un poco más académico, pero vale la pena leerlo. Nuevamente, me sentía desesperada mientras leía. De verdad estoy intentando disciplinarme para leer en lugar de simplemente desperdiciar mi tiempo en las redes sociales.

¿Cuál es tu libro favorito?

Tengo tantos. My Dark Places de James Ellroy es definitivamente una piedra de toque; American Pastoral de Philip Roth es otra. Siempre estoy escribiendo listas de mis 100 libros favoritos. Soy como una chica de 15 años tratándose de esas cosas.

Esta es una pregunta un poco lúgubre, ¿piensas en la mortalidad con frecuencia?

Todo el tiempo. Lo que, en realidad, me encanta. Estoy muy agradecida porque si piensas en la muerte, vas a valorar más tu día. Si tratas de bloquearla, creo que se te olvida la suerte que tienes de estar vivo y de tener el increíble privilegio de sentirte bien en tu cuerpo. Siento que ser un poco lúgubre y un poco oscura es educativo y realmente útil para mi felicidad. Estuve hablando al respecto esta mañana temprano; a medida que envejezco, ya no puedo temer a mirar en la oscuridad. Tengo que seguir recordándome la oscuridad, pero obligarme a ir a la luz y a estar cerca de las personas que me hacen sentir bien. Ya no soporto a la gente que me hace sentir como basura. Simplemente ya terminé con esas personas. Y creo que eso es resultado de la idea de mortalidad. El maldito reloj está corriendo, y están desperdiciando mi tiempo [risas].

Foto de Joey Cultice

¿En qué tema eres especialista?

No sé nada de nada. Lo digo en serio. Lo digo absolutamente en serio. Honestamente, no sé mucho sobre nada.

¿Qué edad te pareció más difícil?

Descubrí que mis 30 fueron difíciles, y luego las cosas comenzaron a ser más fáciles. Pero el final de mis 30 fue probablemente lo más difícil, y luego todo ha ido cuesta arriba desde entonces.

Todo el mundo dice que los 30 años deben ser increíbles…

Los míos fueron miserables. Me encantaron mis 20 años. Fueron una locura. Luego, mis 30 fueron críticos y estresantes, y luego empecé a sentirme cada vez menos estresada a medida que pasaba a los 40. Y ahora que tengo 50 años, todos mis amigos me acusan literalmente de estar en negación. Me dicen: «Eres un bicho raro. ¿Cómo es que te sientes tan bien de tener 50 años?». Pero no puedo evitarlo. Me siento libre. Pueden pensar que estoy en negación, pero yo sé que hay algo mágico en que ya nada te importe. Simplemente deja de importarte cómo te ven las otras personas y cuáles son sus expectativas sobre ti.

¿Alguna vez mientes al responder las preguntas de una entrevista?



Intento evitar mentir. Cuando era joven, me atraparon en una terrible mentira, y realmente me jodió la vida. Perdí a mi mejor amiga para siempre como resultado. Entonces, de vez en cuando, omito la verdad, pero no miento. No es realmente mi estilo.

Además, ¿no sientes que a veces tu opinión sobre algo cambia un poco, y resulta que lo que dijiste se quedará escrito por siempre?

Mi opinión cambia como el clima. Hay algunas cosas que sostengo, y que digo con convicción, pero también puedo literalmente decir: «¡Me encanta el esmalte de uñas verde!», y luego al día siguiente decir: «¡Odio el esmalte de uñas verde!». Es así de estúpido, así es mi cerebro. Me permito cambiar de opinión cuando me parece adecuado, y no me importa si quedó registrado algo que dije. He cambiado de opinión; soy una persona diferente ahora. Hay muchas cosas en las que creía cuando era joven, y cuando me hice mayor, tuve que cambiar de opinión al respecto. He aprendido más, entiendo mejor, y estoy sorprendida por mi propia ignorancia. Prefiero cambiar de opinión y estar informada.

Esto refleja la rapidez con que todos entienden las perspectivas de las otras personas y las otras formas de vivir.

¿Cuántos años tienes, si no te moleste que pregunte?

Tengo 26 años.

Tan joven. Entonces no recuerdas nada antes del Internet, ¿cierto? ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer teléfono?

Tenía 11 años.

Increíble.

Es una estupidez, ¿no?

Lo es, y no. También ayuda a mantener a los niños más seguros en muchas maneras. No lo sé, es como todo. Tiene un aspecto bueno y uno malo. Todo es evolución, ¿no?

Cierto. Creo que, si bien responsabilizamos a las personas por sus creencias, y con razón, deberíamos dar más cabida a que evolucionen y aprendan de lo que lo hacemos actualmente. ¿Cómo te sientes al respecto?

Bueno, creo que es genial que pienses así. Es una actitud indulgente contigo misma y, por lo tanto, es generosa hacia las demás personas. Todos son tan duros consigo mismos que son críticos y duros con los demás, y se está volviendo una verdadera locura. Es intolerable.

¿Cuál sería tu última comida?

Probablemente sushi. Es lo único que me vuelve loca. Creo que esa sería mi última comida. Iría a Sushi Park o a Sushi Sasabune en Los Ángeles.

¿Qué película o programa de televisión te hace llorar?

Cualquier cosa que tenga que ver con animales. De hecho, casi discutí con mi marido viendo Buck. Se trata de un hombre que trata con caballos perturbados, y lloré todo el tiempo. Mi esposo se molestó. Me dijo: «¡Recobra la compostura! ¡Llevamos apenas 15 segundos!». No sé cómo sucede, pero así es como me involucro emocionalmente.

¿Cómo terminaste con tu primer novio o novia?

Le lancé un cepillo a la cabeza y dije: «¡Se acabó!». Se estaba acostando con varias chicas más, y yo lo sabía. Eso me estaba volviendo loca. Me contagió de gonorrea, lo cual fue horrible. Entonces lloré por él durante dos años o alguna locura por el estilo.

¿A qué esperaban tus padres que te dedicaras en la vida?

Querían que fuera a la universidad. Mi padre, hasta el día de hoy, y no estoy bromeando, hasta el día de hoy, después de mis 35 años trabajando en la industria de la música a este exitoso nivel, continúa diciendo: «Debiste de haber estudiado la universidad. ¿Considerarías volver a la escuela?». Él sigue y sigue y sigue diciéndolo. Es un académico, así que eso es importante para él, ¿sabes? Mi papá está loco. Yo siempre organizo la cena de Navidad, por poner un ejemplo al azar, y él le da una calificación a la cena que preparo para todos cada año. Le pone una calificación. Es una verdadera locura. Eso es lo que tengo que enfrentar aquí.

¿Qué calificaciones obtienes? ¿Buenas?

A veces buenas. A veces las cosas no son tan buenas como las del año anterior. Solía molestarme mucho, me volvía loca. Ahora me río. Creo que es divertido. Simplemente creo que mi papá es peculiar.

¿Con qué frecuencia te enamoras?

Todo el tiempo. Es decir, estoy casada y mi esposo es el amor de mi vida, pero también me enamoro de chicas todo el tiempo. Ya sabes, amo a mis amigos y a otros hombres que se vuelven mis amigos. En mi juventud, pasé mucho tiempo siendo bastante miserable, y no sabía cómo dar amor o recibirlo. No sabía lo que se sentía ser amada, y realmente no permitía que sucediera. Estoy segura de que fue un problema de control, pero ahora pienso: «Voy soltar el control», porque sé que la experiencia es interesante, emocionante y divertida. Y si me haces daño, seguiré adelante y sobreviviré. No tengo miedo de que me lastimen.

¿Qué ha sido lo más destacado de tu carrera?

Ha habido tantas cosas. Tocamos en la inauguración oficial del Parlamento escocés, el primer Parlamento en Escocia en 300 años, y nosotros fuimos invitados para abrir esa celebración. Ese fue posiblemente el mayor honor en mi vida: representar a mi país en un momento importante de nuestra historia. Hacer el tema de una película de James Bond también fue un momento destacado. Estuve hablando con otro periodista esta mañana acerca de la oportunidad que tuve de tocar con Fiona Apple el fin de semana pasado en Los Ángeles. Soy gran fan de Fiona, pero además tocamos con un grupo compuesto exclusivamente por mujeres, con un cuarteto de cuerdas, una arpista, una baterista y una tecladista. Eran todas mujeres. Todos los ingenieros y todo el personal eran mujeres. Todos sabíamos lo raro que eso era. Fiona y yo estábamos hablando sobre cómo he estado tocando por 35 años y, en la industria de la música, nunca había entrado en un lugar donde sólo hubiera mujeres. Ni una sola vez. Fue poderoso y maravilloso y raro, ¿sabes? Fue extasiante.

¿Qué sigue en tu lista de deseos?

Mi obsesión actual es ir a Montana. Necesito estar en el trineo que jalan los perros. Necesito verlos correr.

