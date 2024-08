La siguiente película de Quentin Tarantino podría ser de terror

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Quentin Tarantino siempre ha sido bueno para elevar los géneros clásicos, desde los westerns hasta las epopeyas de la Segunda Guerra Mundial y básicamente todos los géneros de Kill Bill, pero aparentemente está considerando experimentar con un género completamente nuevo para él en su décima y última película: el horror. Según el periódico británico The Independent, Tarantino mencionó el plan la semana pasada durante su gira de prensa para la película Once Upon a Time in Hollywood.

“Si se me ocurre una magnífica historia de terror, la filmaré y será mi décima película”, dijo Tarantino. “Me encantan las películas de terror. Me encantaría hacer una película de terror”.

Claro, las películas pasadas de Tarantino han contenido elementos de terror. De hecho, si te fijas bien, Death Proof casi podría considerarse un filme de terror, pero al parecer Tarantino finalmente está listo para comprometerse de lleno con una película del género de horror, todo gracias al tiempo que pasó filmando la escena del rancho de la familia Manson en Once Upon a Time in Hollywood, aparentemente.

“Realmente creo que la secuencia de Spahn Ranch es la más cercana a una secuencia de terror”, dijo Tarantino. “Creo que es vagamente aterradora. Yo, francamente, no me di cuenta de lo bien que lo hicimos, hasta que mi editor me lo dijo. Dijo: ‘La secuencia de Spahn Ranch es una película de terror… Es The Texas Chain Saw Massacre pero con presupuesto’”.

¿Esto significa que esta película de terror reemplazará a su ampliamente discutida película de Star Trek? ¿O tal vez ha decidido que una película no cuenta? Sea lo que sea, Tarantino dijo que su décima película sería una especie de “epílogo” en una entrevista con el Hollywood Reporter, así que tómenlo como gusten. En cualquier caso, una película de terror de Tarantino parece ser una apuesta segura, así que esperemos que no pase con esta idea lo que pasó con The Vega Brothers.