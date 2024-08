Mira a Snoop Dogg preparar el más grande ‘gin and juice’ del mundo

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá. Leer en inglés.

Hace años, me di cuenta de lo vergonzoso que era beber «gin and juice» y que no era tan elegante como pensé, aunque el hecho de que lo bebiera directamente de una mezcla vertida en un jugo Tropicana probablemente no ayudara.

Sin embargo, esta versión pobre de la mimosa sigue teniendo un lugar especial en mi corazón, aunque sea por mera nostalgia. Y veo que no estoy sola en esto. Un cuarto de siglo después de que volviera famoso el «gin and juice» en Doggystyle, el abuelo más chill del mundo, Snoop Dogg, está haciendo que este trago gane relevancia.

Snoop estableció un récord Guinness por servir el «coctel Paraíso» más grande del mundo, un «gin and juice» gigante, en el festival BottleRock de Napa Valley durante el fin de semana.

En este hermoso video, que ya he visto seis veces, sale Snoop, Warren G y Michael Voltaggio, (de Top Chef) sirviendo botellas de ginebra Hendricks en una tina de jugo en un «vaso» de 1.5 metros de alto y 1 metro de ancho. El producto final fue un coctel de 550 litros, en el que se vertieron 180 botellas de ginebra, según Mercury News. Mi parte favorita es cuando Snoop lucha para revolverla con un popote que parece el poste de un strip club. Realmente le echa todas las ganas del mundo.

El evento fue patrocinado por la marca más pretenciosa del mundo, Williams Sonoma, así que tal vez el «gin and juice» finalmente ha subido de categoría, después de todo.

