Snoop Dogg puso completamente pacheco a Matthew McConaughey mientras filmaban ‘The Beach Bum’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Snoop Dogg y Matthew McConaughey estuvieron en el show Jimmy Kimmel Live! el miércoles por la noche para promocionar The Beach Bum, la película más reciente del director Harmony Korine (revelación completa: fue producida por los estudios VICE) acerca de un simpático marihuano llamado Moondog que aspira a escribir la próxima gran novela estadounidense. “Si vas a verla lleno de prejuicios morales, pasarás un mal rato”, le dijo muy a su estilo McConaughey a Kimmel cuando éste le pidió que describiera la película.

Snoop y McConaughey no recuerdan cómo se conocieron exactamente, aunque la química entre ellos es evidente. Durante la entrevista, hablaron sobre sus primeros días juntos en el set, y cómo Snoop puso a McConaughey completamente pacheco.

El primer día en el set, Snoop encontró unos porros falsos llenos de orégano, estaban en la mesa de utilería para la primera toma de la noche. Pero a Snoop no le gustó la idea de fingir que fumaban marihuana. “Cuando recién llegué al set, ya tenían listos un montón de porros falsos. Y dije: ‘ay, no, ¿para quién es eso?, ¡para mí no!’ “, le dijo en broma a Kimmel. Esos porros falsos eran para que los usara McConaughey durante una escena larga que involucraba una toma de ocho minutos.

Bueno, al parecer Snoop cambió la “hierba de utilería” por hierba real, sin decirle a McConaughey hasta después de que terminara la escena. “Es una toma larga, más si pasas el porro una y otra vez, y aspiras con fuerza y hasta el fondo”, dijo McConaughey. “Así que la escena continuó, y justo después de que terminó me sentí raro y me dije: ‘vaya, no estoy seguro de que haya sido un porro de utilería’. Y entonces miré a Snoop y dijo: ‘oye, Moondog, esa no era hierba de utilería. Esa era la hierba de Snoop’”.

Entonces, ¿cómo es McConaughey cuando está pacheco? “Rapeaste durante 13 horas seguidas”, dijo Snoop.

Sin duda abriría ese enlace de SoundCloud.

