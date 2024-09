Sophie Turner despierta la maldad en el primer trailer de ‘X-Men: Dark Phoenix’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La saga de Jean Grey/Phoenix es una de las mejores tramas en la historia de los cómics de X-Men. A finales de la década de 1970, Uncanny X-Men nos presentó una historia en la que Jean Grey, después de entrar en contacto con una especie de radiación en una misión espacial o algo así, obtiene nuevos poderes telequinéticos. Mientras lucha con el peso de estas nuevas habilidades, Jean regresa a la Tierra, se renombra a sí misma como «Phoenix» y se lanza en un violento frenesí cada vez más malvado. En un punto ella incluso devora una estrella, literalmente.

Phoenix hizo una breve aparición al final de X2 y tuvo un papel mediocre en X-Men: The Last Stand de 2006, pero ahora finalmente tiene una película completa. El miércoles por la noche, Fox lanzó el primer trailer de X-Men: Dark Phoenix, protagonizada por Sophie Turner de Game of Thrones. Por el aspecto del trailer, parece que una de las mejores historias de los cómics por fin ha llegado a la pantalla grande.

El clip de dos minutos abre con una joven Jean que acude al Profesor X en busca de ayuda para entender sus poderes, supuestamente después de causar el accidente automovilístico que vemos más adelante.

«¿Crees que puedes arreglarme?» pregunta Jean en el trailer.

«Jean, no estás rota», responde el profesor X, interpretado por James McAvoy.

Después pasamos a una Jean un poco más adulta, quien comienza a atacar a sus compañeros X-Men y causar graves estragos. «Tienen razón en temerme», dice Jean, antes de lanzar una mirada demasiado premonitoria.

Esta nueva película está escrita y dirigida por Simon Kinberg y también está protagonizada por Jennifer Lawrence como Mystique y Michael Fassbender como Magneto. Está previsto que llegue a los cines el 14 de febrero de 2019, así que tendremos que esperar hasta el próximo día de San Valentín para ver si Sophie Turner devora el sol.