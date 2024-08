Un sujeto fue detenido por abrir la salida de emergencia de un avión

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Bajar de un avión siempre es desesperante.

No sé cómo sea el espacio entre los asientos de primera clase, pero en clase económica es muy reducido. Mientras que abordar un avión es casi siempre de lo más fácil, el verdadero problema es cuando a penas aterrizas y todo el mundo ya se está quitando el cinturón de seguridad, listo para abandonar el avión lo más rápido posible. A lo mejor les urge ir al baño. O no quieren perder un vuelo de conexión. ¿Quién sabe? ¿A quien le importa? Cuando vuelas en clase económica, lo más probable es que quedes atorado en un espacio estrecho entre tu asiento y el que está frente a ti, rodeado de personas demasiado cerca para tu comodidad, durante al menos 10 minutos. No hay escapatoria.

Las personas que han viajado en avión al menos más de una vez saben que esta situación es inevitable. Pero cuando viajas por primera vez, me imagino lo insoportable que es la espera. Al parecer, eso fue exactamente lo que sintió un hombre chino de 65 años identificado solo por su apellido, Song, al final de su vuelo de Jinai, al norte de China, a Putuo, al sureste de Shangai, la semana pasada. El señor, que viajaba por primera vez, simplemente no pudo esperar más para salir del avión y en un movimiento que aterrorizó a otros pasajeros y a la tripulación, el hombre abrió la puerta de salida de emergencia al lado de su asiento, según el sitio de medios chinos The Paper.

“Tiré de la manija y la abrí”, dijo Song, de 65 años, en el informe del video.

Después de ver que, literalmente, no había forma de que se bajara por la salida de emergencia, se detuvo. Posteriormente, fue detenido por las autoridades del avión y terminó en detención durante 10 días, según el South China Morning Post.

En su defensa, dijo que no tenía idea de que no debía abrir la salida de emergencia. No es realmente un argumento convincente, dado que todas las salidas de emergencia siempre dicen exactamente lo que no debes hacer.

Esta no es la primera vez que alguien abre la salida de emergencia sin una razón legítima en China: el año pasado, un hombre de 25 años que salía del aeropuerto de Mianyang abrió la puerta solo para respirar aire fresco y terminó abriendo el tobogán de emergencia en el proceso.