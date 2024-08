Tarantino reúne a Brad Pitt y Leo DiCaprio para su película sobre Manson

La penúltima película de Quentin Tarantino finalmente tiene nombre, y un reparto fascinante. Brad Pitt se ha unido al elenco como protagonista al lado de Leonardo DiCaprio en esta nueva película, titulada Once Upon a Time in Hollywood, informa el Deadline. Tanto Pitt como DiCaprio han trabajado con Tarantino en el pasado en los filmes Inglourious Basterds y Django Unchained, respectivamente, pero Once Upon a Time será la primera vez que los actores trabajen juntos, excepto por un cortometraje raro patrocinado por una marca en 2015 que nadie vio.

Aunque al nuevo filme le llaman la «película sobre Manson» de Tarantino y está programada para estrenarse en el 50 aniversario de los asesinatos de Tate-LaBianca, ni Pitt ni DiCaprio interpretarán al infame líder del culto de los años 60. Según Sony Pictures, que ganó una gran guerra de ofertas para adquirir la película en noviembre pasado, DiCaprio interpretará a «la ex estrella de los westerns de TV» Rick Dalton, y Pitt a quien solía ser el doble de Dalton, Cliff Booth. Claro, Pitt no se parece en nada a DiCaprio pero, ya sabes, es la magia del cine o como le llamen.

Videos by VICE

Dalton y Cliff viven en el L.A. de finales de los años 60 «en el esplendor del Hollywood hippie» y están «luchando por triunfar en un Hollywood al que ya no reconocen», le dijo Sony a Deadline, «pero Rick tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate».

Relacionados: Estas son las referencias visuales de Tarantino



En 1969, Manson ideó el par de horripilantes homicidios —incluido el brutal asesinato de Tate, quien estaba embarazada, y seis amigos más dentro de su casa en Cielo Drive— y ayudó a poner fin al fallido experimento hippie, dando inicio a una nueva ola de paranoia en California que continuó hasta la década de 1970. No está claro si los personajes de Pitt y DiCaprio estarán involucrados directamente en los asesinatos de Tate o si se cruzan con Manson directamente, aunque según la historia del western en TV de Dalton y Booth, podrían encontrarse en Spahn Ranch, el extinto set de películas western convertido en comuna donde Manson y sus seguidores hippies vivieron.



«He estado trabajando en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluido el año en 1969, en el que tenía siete años», dijo Tarantino, según Deadline. «Me emociona mucho contar la historia de un L.A. y un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más feliz con el dinámico trabajo en equipo de DiCaprio & Pitt como Rick & Cliff».

Todavía no se sabe quién interpretará a Sharon Tate, pero Margot Robbie, quien se rumora que figura en la lista de candidatas idóneas de Tarantino para la película, parece ser la elección obvia, especialmente desde que la actriz le dijo al Hollywood Reporter en enero pasado que «mataría por trabajar con él».

Once Upon a Time in Hollywood llegará a los cines el 9 de agosto de 2019.