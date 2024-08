Este teaser retro de ‘Stranger Things’ presenta a un nuevo personaje

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, ha tenido un par de años difíciles. Primero hubo un monstruo extraño y algunos niños desaparecidos; luego hubo un monstruo aún más grande y raro; y además todo ese rollo de “los científicos que abrieron accidentalmente un portal interdimensional al infierno”. Pero parece que las cosas están a punto de mejorar para Hawkins una vez que llegue la temporada tres de Stranger Things, porque la ciudad está por inaugurar un nuevo centro comercial.

Videos by VICE

El lunes, Netflix lanzó un nuevo promo para la próxima temporada de su exitosa serie de ciencia ficción. Se trata de una gloriosa bomba nostálgica de los años 80 arreglada como un anuncio para el nuevo Centro Comercial Starcourt de Hawkins. El video corto es una manera linda de darnos un vistazo de una nueva ubicación para la próxima temporada y realmente no nos dice mucho sobre la trama, pero el final del promo ofrece una mirada rápida a un nuevo miembro regular del elenco: Robin, interpretada por la hija de Uma Thurman e Ethan Hawke, Maya.

Aparentemente, Robin trabajará con Steve en una heladería del Starcourt. De acuerdo con Variety, Robin es una “chica alternativa” aburrida con su trabajo que, como era de esperar, tropieza con otro “oscuro secreto” en Hawkins. El promo veloz no nos dice mucho sobre la personalidad de Robin o sus bandas “alternativas” favoritas, pero parece aburrida en el video.

Aún no se sabe cuándo llegará a Netflix la temporada tres de Stranger Things, pero según el video, Starcourt abrirá el próximo verano, pero eso no significa que tengamos que esperar hasta 2019 para ver a Robin escuchando a The Wipers y sirviendo bolas de helado en el área de comida.

Sigue a VICE en Twitter.