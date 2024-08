Mira los primeros teasers del show de TV de ‘What We Do in the Shadows’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hace cuatro largos años, antes de que Taika Waititi comenzara a hacer películas con Marvel y que Jermaine Clement se quedara atrapado en el plano astral o lo que sea, el dúo de redacción y dirección se unió para hacer una de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos: What We Do in the Shadows. El falso documental sigue a un trío de vampiros que comparten departamento en Nueva Zelanda, los cuales pasan la mayor parte del tiempo discutiendo sobre platos sucios, en disputas con una pandilla de hombres lobo punk, y teniendo periódicamente un festín con la sangre fresca de sus víctimas.

El miércoles, en honor al Halloween, FX lanzó los primeros clips de su próxima serie spinoff de What We Do in the Shadows, y si confiamos en estos dos teasers brutalmente cortos, parece que será tan brillante como la película original .

La nueva serie podría tener el mismo nombre que la película, pero de acuerdo con un reporte de Rotten Tomatoes de la Comic Con de Nueva York, contará la historia de un trío diferente de vampiros que esta vez compartirán departamento en Staten Island.

“Al igual que la película, la serie sigue a tres vampiros que viven juntos: Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) y Nandor (Kayvan Novak), los dos primeros son marido y mujer”, dice el reporte. “La acción principal se pone en marcha cuando nuestros tres vampiros principales reciben el aviso de que un antiguo vampiro líder llamado Baron viene a visitarlos desde el extranjero, supuestamente para supervisar cómo va la conquista de Estados Unidos”.

La serie de FX no es el único spinoff de What We Do in the Shadows que Waititi y Clement están haciendo. Se dice que están desarrollando una secuela que sigue a la pandilla de hombres lobo de la película original, la cual se llama, naturalmente, We’re Wolves, y una serie independiente sobre los ineptos policías de Shadows se está emitiendo actualmente en Nueva Zelanda. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un universo cinematográfico de What We Do in the Shadows en este momento? Es un milagro de Halloween.

What We Do in the Shadows se estrenará en la primavera de 2019 en FX. Hasta entonces, puedes disfrutar de los teasers que te dejamos arriba.