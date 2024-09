Tu teléfono está más sucio que un inodoro, pero no te importa

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

La teoría detrás de esto es: la última vez que alguien fue al baño sin revisar su Instagram fue en 2011, 2012. Es curioso cómo ha cambiado la aplicación: al principio sólo la usábamos para dar color y hacer degradados en las fotografías digitales, y que fueran así más estéticas con colores naranja y púrpura, y ahora la aplicación sirve para coquetear o como acompañante en el baño, o a veces ambas. El resultado neto de esto es: tu teléfono, el que tienes en la mano o al menos dentro de tu rango de visión, ese teléfono está cubierto, manchado, de partículas granulares de excremento y las bacterias asociadas a él. ¡Bienvenido al futuro! El futuro es bueno, ¿no?

De todos modos: esto ya lo sabías desde hace un tiempo, lo del excremento. Por alguna razón, la forma aceptada de medición de la suciedad es el asiento de un inodoro (1 Asiento de Inodoro = 1 unidad de inmundicia y porquería) (lo cual no es tan apropiado: las tablas para picar técnicamente están más sucias que los asientos del inodoro, eso dentro de una casa; pero los asientos de inodoro simplemente evocan mejor la suciedad), y desde hace tiempo sabes que tu teléfono inteligente y el teclado de tu computadora portátil están, al menos, tan sucios como si fueran uno o dos inodoros juntos cada uno (o 1-2 AI, si lo prefieres). Sin embargo, esto nunca te ha detenido. Pero la noticia ahora es que tu teléfono podría tener las bacterias equivalentes a tres asientos de inodoro (3 AI), y eso tampoco te va a detener.

La pantalla promedio de un teléfono inteligente está tres veces más sucia que un asiento de inodoro, según una investigación reciente.

Los especialistas en seguros para gadgets, Insurance2go, tomaron muestras de tres teléfonos diferentes —iPhone 6, Samsung Galaxy S8 y Google Pixel— para averiguar cuántas bacterias tenía acumuladas cada uno.

Encontraron grandes cantidades de hongos, moho y bacterias aeróbicas en todas las áreas de los teléfonos. Lo cual no es una sorpresa tomando en cuenta que el británico promedio toca la pantalla de su teléfono 3.000 veces al día.

Aquí hay algunas fotos del moho y demás hallazgos:

Y aquí hay una cita de la compañía que dice que tu teléfono alberga mucha suciedad:

«Nuestras pruebas muestran que las pantallas de teléfonos inteligentes albergaban la más grande cantidad de bacterias, hongos y moho, con 254,9 unidades de infección por cm2», dijo la compañía.

«Las pantallas de los teléfonos inteligentes examinados estaban diez veces más infectadas que el asiento y la descarga del inodoro», dijo Insurance2go. «Son malas noticias teniendo en cuenta que presionamos las pantallas de nuestros teléfonos contra nuestras rostros».

¿Me gusta la idea de los hongos? No, no me gusta en absoluto. ¿Me gusta la idea de esporas de mierda por todo el objeto que más toco todos los días? Tampoco. A veces sin razón alguna toco ociosamente el teléfono con la punta de los dedos, es una especie de tic, porque la sensación del teléfono frío y suave en los dedos me resulta relajante. Cada mañana me despierto y lo primero que hago es revisar mi teléfono. ¿Lo último que veo en la noche antes de dormir? El teléfono. Reviso mi teléfono mientras veo la televisión, lo que a veces significa que, de hecho, tengo que regresar lo que sea que esté viendo cuando me pierdo un momento crucial por estar viendo los memes de Fortnite en Instagram, y resulta que en todos esos toques, en cada selección, en cada deslizamiento, en cada alarma que programo, en realidad lo que estoy haciendo es frotar mis muy preciosos dedos a lo largo de tres asientos de inodoro a la vez. Es como leer mis textos en un mingitorio. La realidad: si pudiera ver selfies en un asiento de inodoro probablemente lo haría. Soy adicto a la emoción de mirar los planes de comida en Instagram y estoy dispuesto a sumergirme en el infierno para continuar haciéndolo.

De cualquier forma, la solución, a grandes rasgos, es la siguiente: limpia tu teléfono. La encuesta de Insurance2go también descubrió que sólo uno de cada 20 adultos limpia su teléfono cada seis meses o menos, y el resto de nosotros simplemente va por la vida presionando asientos de inodoro contra su rostro. Un paño suave y un poco de solución de alcohol sobre la pantalla y el resto del aparto una vez por semana deberían ser suficientes (o puedes hacer lo que hace Jeremy Kyle, y lamer tu teléfono hasta dejarlo limpio, como una amable y loca vaca cuando limpia con la lengua a su ternero recién nacido).

Pero la verdad no lo harás, ¿cierto? Seamos honestos. Tal vez lo hagas una vez. Posiblemente leas esto y corras a limpiar la pantalla de tu celular con un paño húmedo, posiblemente. Pero, fundamentalmente, volverás a tu vida en el baño, con tu teléfono de asiento de inodoro, a revisar tus notificaciones mientras permaneces sentado en el WC. Nos reímos de las personas de la Edad Media por ser lo suficientemente sucios como para contraer la Peste Negra, pero míranos a nosotros. Aquí, en el futuro, con nuestros pequeños dispositivos de bolsillo cubiertos de hongos y mierda. ¿Hemos progresado realmente? ¡Hemos progresado! ¡Realmente!

