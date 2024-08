La temporada final de ‘Game of Thrones’ tendrá la batalla más épica de la televisión

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

HBO se está protegiendo de los spoilers de la temporada ocho de Game of Thrones lanzando guiones falsos, finales apócrifos y asesinos de drones, pero uno de los pocos fragmentos de publicidad para soportar la espera, fue una descripción de una gran escena de batalla que dejará atrás el episodio de Battle of the Bastards. En una publicación de Instagram eliminada en abril, un asistente del director filtró la información sobre una escena de guerra épica que requirió de 55 noches consecutivas para grabarla.

Videos by VICE

.

Como Entertainment Weekly reveló el jueves, que “subestimó demasiado” lo que costó grabar la pelea: resulta que luego se trasladaron al estudio, donde terminaron de grabar la misma batalla durante varias semanas más. El resultado de ese enfrentamiento será, según se informa, la “secuencia de acción más prolongada” jamás realizada para la televisión o el cine. Y eso es solo una parte de una temporada final tan épica que los showrunners David Benioff y DB Weiss originalmente querían estrenarla en cines como tres películas, al estilo de El señor de los anillos.

Según EW, la octava temporada abrirá con el ejército de Daenerys Targaryen llegando a Winterfell, al igual que el séquito de Robert Baratheon al comienzo de la primera temporada. Las fuerzas del Night King, recordarán los fanáticos, fueron vistas por última vez atravesando The Wall con el dragón vivo de Daenerys, Viserion. En Winterfell, los personajes que el público ha estado siguiendo durante casi una década finalmente se cruzarán, iniciando una batalla radical contra el Ejército de los muertos.

https://www.youtube.com/watch?v=m8rURwkvOx0

El gorefest, presuntamente dirigido por el hombre detrás de “Battle of the Bastards”, Miguel Sapochnik, tomará un episodio completo, similar a the Battle of Castle Black de la cuarta temporada.



“Es brutal”, le dijo Peter Dinklage, el siempre elocuente y exagerado hombre de GoT, a EW. “Hace que Battle of the Bastards parezca un parque de diversiones”.

El feature de EW, que incluyó la primera foto oficial de la temporada ocho y las reacciones de varios actores al leer el guión —Kit Harington explica por qué lloró dos veces— es probablemente la primera probada del estreno que ocurrirá en algún momento en 2019. Y a la mierda: no puedo esperar.

Sigue a Beckett Mufson en Twitter e Instagram.