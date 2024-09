Cómo tener sexo casual sin ser un idiota

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El sexo casual no es algo que a todos les interese, pero si lo vas a hacer con alguien con quien no tienes una relación formal, es mejor que te prepares para lo que pueda pasar. Asegurarte de que sea consensual, de que ninguno de los dos esté cayéndose de borracho, de usar protección y mantener a tus amigos informados de tu paradero son solo algunas de las formas en las que puedes garantizar un encuentro sexual divertido, seguro (y, con suerte, excitante).

Hablamos con sexólogos, terapeutas y expertos en sexo sobre lo que debemos tener en cuenta al tener sexo casual. Esto es lo que recomiendan para disfrutar sin despertarte con un montón de arrepentimiento. Las respuestas fueron editadas por su extensión y claridad.

Dile a un amigo, y no te emborraches

Si tienes una aventura de una noche y no sabes nada sobre la persona con la que estás a punto de irte por favor, por todo el amor al sexo, mándale tu ubicación a un amigo. Y si eres realmente inteligente, tómate una selfie con la persona que estás y mándasela a un amigo con la ubicación. Podría ser tu salvación si él o ella se vuelven locos.

Si planeas beber, no lo hagas en exceso o demasiado rápido solo para romper el hielo. Si necesitas litros y litros de alcohol para conectar con alguien, es posible que no quieras tener sexo con ellos en primer lugar. Si sales con amigos o estás solo al acecho y descubres que hay oportunidad con alguien, disminuye la velocidad con la que tomas. El sexo de ebrios no es sexy ni seguro. Si ya no puedes caminar bien o estás arrastrando las palabras, no necesitas sexo. Nadie quiere levantarse en la mañana y pensar: «Mierda, ¿qué hice anoche?» –Michelle Hope, sexóloga

Comunica tus necesidades

Tener sexo casual significa que estás de acuerdo en tener una relación íntima por una noche, ¡no que estás de acuerdo en tener una relación, o tener citas, o incluso que te pase su número de teléfono!

Pide lo que quieras. Da feedback y haz peticiones específicas. Las personas en las relaciones tienden a tener más dificultades para pedir lo que quieren en la cama porque les preocupa el impacto que sus peticiones podrían tener en su pareja o en la relación. Si sabes que esto es algo casual, permítete ser vulnerable y pide lo que realmente quieres. –Vanessa Marin, terapeuta sexual y creadora de cursos de terapia sexual en línea

El consentimiento es esencial. ¡No olvides usar protección!

El consentimiento es clave. El consentimiento no es la ausencia de un «no», es un entusiasta «¡sí!» Así que asegúrate de comunicarte y tener el consentimiento durante toda la noche. Pregunta qué le excita a la otra persona. No asumas que lo está disfrutando. Y no, no siempre se puede saber si alguien está fingiendo.

Siempre lleva y usa protección. El sexo seguro es buen sexo. Estás buscando que esto sea una aventura de una noche, así que no lo conviertas en algo de por vida al quedar embarazada (o dejando embarazada a alguien) o al contraer una ITS. –Theresa Herring, terapeuta matrimonial y familiar con licencia

Experimenta, y asegúrate de que tus motivos son puros

Si estás con una persona con la que te sientes cómodo, te resultará mucho más fácil llegar al orgasmo y disfrutarlo. Tener sexo casual también puede ser tu oportunidad para probar cosas nuevas y construir tu «repertorio» sin preocuparte mucho de cómo afectará tu relación; después de todo, solo es una noche.

Hazlo por las razones correctas. El sexo casual puede ser muy divertido cuando estás soltero o en una relación abierta y encuentras a la persona adecuada. Pero si lo haces como un acto de venganza o para serle infiel a alguien, entonces lo estás haciendo por las razones equivocadas. –Sean Jameson, fundador del sitio de consejos sexuales y podcast de Bad Girls Bible

