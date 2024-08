Tener sexo en festivales de música es muy mala idea

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Los festivales son una guarida de suciedad, salpullidos, fluidos cuestionables y drogas. Muchas drogas. Posiblemente también herpes, aunque eso se está debatiendo. Si bien la aparición de uno de estos sería molesta, la combinación de todos es básicamente el antídoto contra la cachondez. Y aún así, Tinder quiere que cojas aunque estés rodeado de personas desmayadas en su propio vómito.

El jueves, Tinder anunció su última innovación, una opción para que tus partes blandas se unan íntimamente a las partes blandas de otra persona: el “Modo Festival”. Los perfiles ahora incluirán una opción de “modo de festival”, donde puedes agregar a qué festivales asistirás y conectarte con otros que también estarán allí con sus mejores outfits de Forever 21. El modo Festival también le permite a los usuarios acceder a las “actualizaciones VIP, swag y más”, según el anuncio.

Teniendo en cuenta la incursión de Tinder en los festivales, parece importante plantear una pregunta simple pero necesaria: ¿quién quiere coger en un festival?

Los festivales son asquerosos. Son espacios en donde todos están fuera de control y usan ropa de colores que pueden derretirte la córnea, por no decir que es probable que acabes todo enlodado y miserable. Sin embargo, hasta las personas más sensatas terminan tomando las peores desiciones.

Imagina que un día tengas que mirar a los ojos a tu mejor amigo para decirle que, mientras estabas drogado y borracho, decidiste meterte con un tipo mucho más joven y procedió a comerte el culo en uno de esos baños infernales. Y que después te metiste con otro tipo y tal vez con ese mismo amigo y otros cuantos, así que el jugo de tu trasero se quedó en la cara de todos. ¿Sabes por qué puedo describir tan bien esta imagen? Porque me pasó a mí. Yo soy el amigo de un amigo. Siempre he estado a favor de encontrar espacios para explorar la sexualidad sin juzgar ni avergonzarnos, pero tal vez los festivales no son el mejor lugar para hacerlo.

Si de repente se te ocurre tener sexo en un festival, y no eres Kylie Jenner o DJ Khaled y, por lo tanto, no tienes acceso a una cama en un avión privado con aire acondicionado, entonces significa que vas a tener que coger en un campo frente a cientos de personas. Tal vez tengas una buena experiencia, pero seamos sinceros, lo más probable es que eso no pase y que todo acabe mal, dadas las circunstancias.

Pero se sabe que cuando uno está caliente, no importa nada. Te entregas a tus instintos carnales sin importar en donde estés, ya sea en un campo lleno de lodo, en un baño portátil, en una rueda de la fortuna o en una fiesta libre de sexo oral de DJ Khaled.

Mucha gente tiene encuentros en los festivales. A pesar de estar todos pegajozos por el sudor y llenos de tierra en la cara ven a alguien que podría ser el indicado. O, al menos el indicado para dedearte mientras Weezer toca una versión paródica de Weird Al. Algunos incluso se enamoran y se casan, y dan vida a un futuro festivalero. Aún así, es asqueroso. Es decir, haz lo que quieras, pero cuidado al día siguiente.

