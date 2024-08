Ojalá las teorías conspirativas sobre el regreso de ‘The OA’ fueran ciertas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

A principios de este mes, Netflix anunció que cancelaría The OA, una serie tan única y cool que probablemente de todas formas ni la merecíamos. El anuncio fue seguido por una declaración desgarradora de la cocreadora y protagonista Brit Marling en la que dijo que cuando se enteró de la noticia se puso “profundamente triste” y “lloró un poco”. No fue la única. Los desconsolados fanáticos de The OA lanzaron inmediatamente una petición para que la serie no fuera cancelada, pero ni 45.000 firmas son suficientes para cambiar la opinión de Netflix.

Pero luego, una teoría sorprendente comenzó a divulgarse alrededor de los círculos de fanáticos de The OA. Claro, según la teoría, sí la cancelaron –pero ¿qué tal que no?

Según Vulture, que recopiló un resumen de las diversas conspiraciones el viernes pasado, la teoría principal dice que la cancelación solo es una compleja estrategia de marketing para la tercera temporada, que presumiblemente habría tenido lugar en nuestro universo (o uno cercano), donde The OA es una serie de Netflix y Brit Marling es Brit Marling. La mayor parte de la teoría proviene de una lectura excesiva de varias publicaciones del elenco y el equipo del programa sobre la cancelación, pero la evidencia más tentadora proviene del mismo Netflix.

Al parecer, la compañía de streaming aún no ha publicado una declaración oficial sobre la cancelación, aunque las palabras del jefe de contenido original, Cindy Holland, sonaron bastante oficiales. Sin embargo, un Redditor está convencido de que Netflix (o los representantes de servicio al cliente, al menos) están evadiendo el asunto.

Una cancelación falsa parece imposible, pero si alguna serie intentara hacer un truco como este, sería The OA. Por supuesto, la historia real probablemente es más simple: Netflix tiene miedo de las inminentes guerras entre los servicios de streaming y ha decidido separar el trigo de la paja, lo que significa que debe sacrificar algunas de sus obras maestras por proyectos más grandes protagonizados por Robert De Niro o lo que sea.

Pero tal vez sea mejor imaginar que la realidad es más extraña y complicada de lo que pensamos, y a veces tenemos la oportunidad de vislumbrarla, en sueños o en déjà vues. La conspiración sobre la cancelación falsa de The OA es solo un sueño. Pero qué hermoso sueño.