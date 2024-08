‘The Office’ regresa con nueva temporada

Parece que Office Depot no ha desplazado a Dunder Mifflin del negocio todavía. Según un nuevo reportaje de TVLine, NBC está en planes de revivir The Office y devolvernos la compañía papelera de Pennsylvanian una vez más.

La cadena está considerando hacer un lanzamiento completamente nuevo de The Office para 2018, su novena temporada, protagonizada por «una mezcla de nuevos y viejos actores», informa TVLine. Por desgracia, esto no necesariamente incluye a Michael Scott. Si bien no está claro qué miembros del elenco podrían regresar, TVLine dice que Steve Carell definitivamente no volverá. Quizá porque el tipo está demasiado ocupado participando en películas de Minecraft o algo.

La noticia se dio a conocer después del exitoso resurgimiento de Will & Grace a principios de este año, mismo que podría haber hecho que la cadena de televisión buscara entre sus archivos otras series antiguas y amadas que pudieran revivir. Y aunque sigue siendo poco probable que logremos un relanzamiento de Wings pronto, The Office podría ser la próxima serie de NBC que regrese de los muertos.

La idea de traerla de vuelta, por lo visto, ha rondado las cabezas de NBC desde hace tiempo, pero esta es la primera vez que hemos escuchado un movimiento real.

“A menudo hablamos de The Office«, dijo Bob Greenblatt, director de NBC, a Deadline el verano pasado, antes de que Will & Grace regresara. «He platicado [con Greg Daniels, creador de The Office] cuatro veces en los últimos años. Siempre decimos, ‘Quizá algún día, pero ahora no’. en efecto, hay una invitación abierta, pero no está ocurriendo nada ahora mismo. Si él quiere, yo lo haría».

Que haya nuevos episodios de The Office puede sonar genial, pero otra temporada sin Carell debería ser suficiente para hacer que cualquier fan dude. NBC ya nos hizo sufrir por una serie de gerentes regionales después de que Carell renunció en 2011. Michael Scott era el núcleo que mantenía unido al casting original de The Office, y NBC tendrá que escoger a alguien mejor que Robert California si quieren encontrar a un reemplazo adecuado.