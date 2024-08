Todo lo que está mal con ‘Star Wars: The Last Jedi’

Star Wars: The Last Jedi ya está en los cines, y todos deben ir a verla o podría no alcanzar los 800 millones de dólares en ganancias que se necesitan para cubrir la inversión. Se supone que la mayoría de las ganancias de la película se obtendrán en estas festividades navideñas, cuando las familias necesitan tomarse un descanso unos de otros. Yo la vi anoche debido a que no tengo familia.

The Last Jedi es una larga y desconcertante película con demasiados personajes y un mensaje general que o no está claro o simplemente es estúpido. También es divertida, visualmente hermosa y sorprendentemente extraña, pero la trama está demasiado saturada, como si fuera el producto de docenas de personas muy talentosas que discrepan entre sí y llegan a malos acuerdos.

No sé si se pueda decir que la película tiene una trama, pero esto es lo que sucede: la General Leia, antes Princesa Leia, está evacuando a sus tropas de su base secreta mientras los chicos malos se acercan. (Su promoción lateral de Princesa a General es el tipo de ascenso falso que te dan en lugar de darte un aumento. Leia siempre estuvo al mando). Poe Dameron le hace una llamada burlona a los malos para distraerlos, y procede a volar algunas torretas de la malvada nave espacial. Se ve genial, como el cerrado combate aéreo que hubo al final de Star Wars: A new Hope.

Luego, Poe desobedece las órdenes de regresar a la base y llama a un escuadrón de bombarderos, que se acerca y explota como en efecto dominó. Esta secuencia hizo que me desconcentrara de la película: Los Rebeldes han estado en guerra por muchas décadas, ¿no han aprendido a volar lo suficientemente separados como para no hacerse explotar el uno al otro? Puede parecer algo quisquilloso de mi parte, pero The Last Jedi está llena de momentos en los que las cosas no tienen sentido y los personajes supuestamente inteligentes toman decisiones tontas.

Mientras tanto, Finn despierta súbitamente del coma en el que se encontraba al final de The Force Awakens, y corre por toda la nave en un traje de plástico transparente del que brota un líquido en todas direcciones. En este punto, esto era lo más extraño que había visto en una película de Star Wars (no sabía lo que pasaría después), y fue magnífico. Finn pregunta dónde está Rey, entonces hay un corte de escena y la vemos en esa isla irlandesa tendiéndole a Luke su viejo sable de luz. Después de una larga pausa, él toma el sable y lo avienta por encima de su hombro, lo que provoca que la audiencia se ría y libere algo de tensión.

Por alguna razón, Luke ahora actúa como un idiota cansado y pesimista que quiere olvidarse de todo lo relacionado con los Jedis. Mark Hamill ha dicho públicamente que cree que su personaje estaba mal escrito, y estoy de acuerdo, pero sigue siendo muy divertido. Rey lo fastidia con sus peticiones para que la entrene, él malhumoradamente se niega, pero finalmente acepta.

El villano principal sigue siendo Kylo Ren, y cuando lo vemos por primera vez está hablando con su malvado jefe Snoke. En The Force Awakens, sólo vimos a Snoke proyectado a una escala gigante, por ello surgió la popular teoría de los fans de que en realidad se trataba de un ser pequeño. Sin embargo, en The Last Jedi nos damos cuenta de que no es más que un tipo de altura promedio con apariencia de personaje de videojuego, que se encuentra sentado en la hermosa sala donde está su trono.

Mientras Rey sigue a Luke por la isla, vemos de pie a una gigante criatura con lo que parecen ser unos testículos muy grandes, que en realidad son pechos (o ubres). Esto es lo más extraño que he visto en una película de Star Wars. Entre tanto, Luke ordeña a la gigante bestia y se toma su leche. La isla también es el hogar de unas criaturas muy lindas, parecidas a los Furby, llamadas Porgs. Más tarde, vemos a Chewbacca asando a uno de ellos en una fogata, mientras otros Porgs lo observan y lloran por la pérdida de su amigo. Eso también fue bastante extraño. También hay otra batalla espacial gigante en la que la General Leia sale expulsada al espacio y parece que está muerta; pero luego recupera la conciencia y vuelve flotando a la nave espacial, lo cual también es verdaderamente extraño.

Su trabajo es asumido por la Almirante Holdo, interpretada por Laura Dern. (Carrie Fisher terminó la filmación antes de su fallecimiento el año pasado, pero pareciera que el personaje de Dern les permitió realizar tomas que de otro modo no habrían logrado). Holdo (y Leia) le dicen a Dameron en repetidas ocasiones que huir y sobrevivir es mejor que luchar y sacrificar vidas humanas, lo cual es el gran mensaje de The Last Jedi, un mensaje que parece oscuro y posiblemente hasta deshonesto. Después de todo, la franquicia no se llama Star Peace.

Después de la segunda batalla espacial gigante, los chicos buenos usan el hiperespacio para escapar de los chicos malos, pero los malos los siguen al instante, y los buenos no pueden volver a usar el hiperespacio porque se están quedando sin combustible y quedarían varados si lo hicieran. ¿Cómo y dónde abasteces el combustible de una nave espacial colosal? Siempre imaginé que estas gigantescas naves espaciales tenían algún tipo de reactor nuclear gigante que las impulsaba. Tal vez esto suene como una queja nerd, pero ¿acaso también condujeron a la Estrella de la Muerte a una estación de combustible gigante?

Finn, quien aparece a mitad de la segunda película de Star Wars con prácticamente ningún rasgo definitorio además de su cobardía, trata de huir de la nave de los buenos y un molesto personaje llamado Rose lo arresta por deserción. Descubren que deben ir a un planeta parecido a un casino para encontrar a un descifrador de códigos y que así puedan evitar ser rastreados por los malos, lo que da inicio a la trama más innecesaria de The Last Jedi.

En el planeta a donde van hay música con orquesta de jazz y gente del espacio rica que juega en las máquinas tragamonedas de ciencia ficción. Ahí se encuentran con Benicio Del Toro —lo siento, DJ—, quien los ayuda a escapar de la cárcel y los traiciona poco después. Podría decirse que The Last Jedi sería mucho mejor sin toda esta trama y todos los personajes involucrados en ella, lo cual es horrible porque es justo esta trama donde vemos a los únicos tres actores de color que hay en toda la película.

De cualquier forma, hay una parte genial donde Rey entra en un hoyo que hay en el suelo y ve cosas psicodélicas increíbles, así como una hermosa batalla que ocurre en un planeta rojo cubierto de sal. Pero el resto de The Last Jedi es una mezcla insípida de explosiones y decepción. Los chicos malos siguen usando armas que tardan mucho en prender antes de disparar, Luke parece morir repentinamente al desaparecer en el aire sin previo aviso, ocurren algunas otras tonterías, la película es dedicada a Carrie Fisher, y se termina.

Es fácil imaginar a la franquicia de The Star Wars como un enorme campo de infinitas posibilidades, pero todo lo que ha sucedido en estas débiles y poco memorables películas desde Return of the Jedi, ha revelado cuán limitado es en realidad el alcance de Star Wars. Captar el sentido y el tono de las tres películas originales ha obstaculizado a muchos profesionales altamente pagados. Las películas originales de Star Wars eran historias simples con personajes simples que exploraban lugares ricamente diseñados. La protagonista de esta nueva trilogía se supone que es Rey, pero aún no sabemos casi nada de ella, ya que The Last Jedi le dedica más tiempo a otros personajes que no parecen ser tan importantes.

La razón por la que George Lucas decidió matar al personaje de Ben Kenobi a mediados de A New Hope fue porque después de que los personajes escaparon de la Estrella de la Muerte ya no tenía nada más que hacer. Se supone que The Last Jedi es análoga a The Empire Strikes Back, pero en realidad tiene más en común con Return of the Jedi, la cual la mayoría de los fanáticos de Star Wars considera la película más débil de toda la trilogía original. Si RotJ se hubiera enfocado en la liberación de Han del Palacio de Jabba y el enfrentamiento de Vader con Luke, habría sido una mejor película, pero en lugar de eso, le dedica demasiado tiempo al planeta forestal de Endor, donde un ejército de osos de peluche de modo poco convincente conquista a una armada gigante de soldados espaciales bien armados.

Del mismo modo, The Last Jedi podría haber tenido menos personajes y menos subtramas. Poe, Finn, Rose, DJ y Holdo fueron todos personajes innecesarios con tramas inútiles que no aportan nada y sí quitan mucho. Hasta ahora, el único personaje con algún tipo de profundidad es Kylo Ren. ¿Rey adquirirá personalidad para la siguiente película? Supongo que lo vamos a averiguar.