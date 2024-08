Todos somos el meme del gato en la mesa

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

En momentos de odio y confusión, necesitamos a un héroe enojado y confundido. Alguien lo suficientemente valiente como para levantarse de la mesa. Alguien que no tenga miedo de lanzar miradas de odio. Alguien que nunca se trague la propaganda de comer verduras. Amigos, ese alguien es un gato canadiense llamado Smudge, y ya tiene más de 640.000 seguidores en Instagram.



El gato rescatado de seis años vive en Ottawa con su dueña Miranda Stillabower, de 24 años, y tres hermanos: dos gatos llamados Valiant y Pippin, y un cachorro que responde al nombre de Aria. Primero, empezó a ganarse el corazón de todos en Tumblr en 2018 cuando Stillabower compartió una foto de Smudge completamente desilusionado por un plato de ensalada puesto frente a él. La descripción de la foto “he no like vegetals” (No le gustan los vegetales) se convirtió en la tarjeta de presentación de Smudge, dejándole más de 120.000 me gusta y comentarios hasta la fecha, pero ese solo es el comienzo.

Según las crónicas de Know Your Meme, las imágenes de Smudge y su media naranja –la estrella de The Real Housewives of Beverly Hills, Taylor Armstrong, donde sale enojada señalando entre lágrimas– provocaron una reacción extraordinaria por separado. En 2019, sucedió algo hermoso: el internet los unió. Con la fuerza cósmica de una fusión al estilo Dragon Ball, Smudge se convirtió en un gato con un poder superior, amado y compartido incluso por John Cena.

https://twitter.com/missingegirl/status/1123647491025428480

Smudge se ha convertido en pinturas, en manga, cosplay y mucho más, pero su forma definitiva es la de un meme. Y aunque es conocido por muchos nombres (el gato de la mesa, el gato confundido, el gato regañado, el gato al que no le gustan las verduras…), era hora de conocer al único Smudge. Miranda, su dueña, nos contó con gusto sobre su ascenso a la fama por correo electrónico.

La entrevista fue editada y condensada para mayor claridad.

VICE: Cuéntanos todo sobre la foto de la mesa. ¿Cómo pasó?

Miranda Stillabower: Smudge tiene su propio lugar en la mesa. Si no consigue una silla, se sube a la de otra persona antes de que se siente, o les maulla a todos durante la cena. En la foto estaba sentado en el lugar de alguien, por eso tenía una ensalada delante de él. ¡Creo que no le gustó lo que vio!

¿Smudge generalmente hace “esa” cara?

Nunca lo había visto poner esa cara y no creo que la haga de nuevo. Definitivamente hace muchas caras que puedes ver en su página de Instagram @smudge_lord.

Smudge parece un gato muy particular. ¿Qué le gusta y qué no (además de las verduras)?

Smudge es MUY exigente, siempre pide comida cuando ve a alguien comiendo, pero cuando le ofrecen la comida, generalmente no la toma. A menos que sea pollo, ¡ama el pollo! Sus otras dos comidas favoritas son cualquier tipo de pescado, por supuesto, y pavo. ¡Todas las noches le doy de cenar pavo y se vuelve loco por eso!

Un héroe regordete. Fotos enviadas.

¿Cómo conseguiste a Smudge y por qué le pusiste así?

La historia de cómo adopté a Smudge es un poco extraña. Vi un anuncio en Facebook de un gatito gratis. Les envié un mensaje, y mi madre y yo fuimos a conocerlo y a recogerlo. Cuando llegamos, alguien se detuvo en un camión viejo y oxidado, y Smudge estaba en la parte de atrás en una jaula vieja.

¡Definitivamente no era un gatito! Era un gato adulto. En ese momento estaba buscando un gatito pequeño, pero no quería dejarlo en esa situación. Así que lo saqué de la jaula y se escondió en mis brazos durante todo el camino a casa. No tardé mucho en enamorarme de él, ¡así que Smudge se quedó!

Le puse Smudge porque en ese momento tenía una gran mancha gris en la parte superior de la cabeza. Casi tan pronto como lo nombramos, la mancha desapareció, y ahora es un gato completamente blanco con un nombre irónico.

¿Cuándo te diste cuenta de que su popularidad en Tumblr lo había convertido en el meme de la mujer gritándole al gato?

La foto llevaba bastante tiempo en Tumblr antes de que se hiciera famosa. Un día salí y mi teléfono comenzó a apagarse de tantas notificaciones que tuve que desactivarlas.

¿Viste Real Housewives antes (o después) de que la imagen se combinara con Smudge?

Nunca había visto el programa, ¡pero sería divertido que Taylor Armstrong reconociera el meme!

¿Cómo ha cambiado la vida de Smudge desde que se hizo famoso?

Su vida definitivamente ha cambiado desde que se hizo famoso. Se comprará un árbol para gatos súper increíble con sus ganancias. Y tiene que lidiar conmigo tomándole fotos todos los días. ¡No tiene idea de lo que le espera el próximo Halloween!

¡Smudge en Halloween! ¿De qué se va a disfrazar? ¿Alguna pista?

Trabajo en una tienda de mascotas, ¡así que traeré un montón de sombreritos y cosas para tomarle fotos divertidas! ¡También estaba pensando en vestirlo como un vegetal en algún momento!

¿Ya le gustan más los vegetales?

¡A Smudge nunca le van a gustar los vegetales!

